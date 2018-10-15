Смешные грибочки

Выпускники физматшколы Андрей Ловейко и Владимир Горюнов занимались каждый своим делом: Ловейко был кавээнщиком, директором IT-компании «Parallels Новосибирск», Горюнов работал в физматшколе, занимался бизнесом в сфере недропользования. Несколько лет назад они задумались об общем бизнесе и решили создать грибную ферму с вёшенками. Запуск проекта долго откладывался, но в итоге ООО «Маслянинское лукошко» заработало в сентябре. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у предпринимателей, как они готовились к старту проекта и как сэкономили на строительстве, потратив в 21 раз меньше, почему организовали бизнес именно в Маслянино, какие препятствия возникали на их пути и когда можно будет покупать в магазинах расширенный ассортимент их компании.

Андрей Ловейко работал в IT-компании 15 лет, пока дело не подошло к своему логическому завершению: фирму продали по частям. Он стал искать сферу и партнёров для нового проекта. Впервые на грибную отрасль обратил внимание, когда делал аналитические материалы для областной администрации в конце 2014 года.







«Это был первый большой всплеск курса доллара, паника, в том числе у власти, — как что будет.





У меня было предложение антикризисных мер для области, в рамках которого я предлагал организовать сеть предприятий при поддержке из центра, использующих в работе механизм потребительской кооперации и нацеленных на создание рабочих мест в мелких посёлках, пригородах и так далее. Когда я прорабатывал разные направления, чем бы эти люди могли заняться в своей потребкооперации, в том числе смотрел всякие бизнесы, которые интересны, не требуют сильно больших вложений. Тогда первый раз грибную отрасль в своём анализе зацепил», — вспоминает Ловейко.







По его мнению, в сети много недостоверной информации по этой теме: в реальности уровень рисков и вложений в такой бизнес больше.







«С Володей Горюновым мы познакомились в ассоциации выпускников НГУ: он, как и я, окончил физматшколу, мы с одного факультета — только он геолог, а я математик. Он вышел с предложением о создании совместного бизнеса. Я предложил грибную тему, прошли стажировку — посмотрели на предприятии, как это всё организуется. Съездили в Саратов в грибную школу, поучились. Потом занялись проработкой деталей проекта: чем заниматься, на какой площадке, сколько инвестиций, какие требования», — продолжает Андрей Ловейко.





Для выращивания целлюлозоразрушающих грибов можно использовать ещё лузгу подсолнуха, шелуху гречихи, початки кукурузы





Знакомый предложил им рассмотреть площадку для проекта в Маслянино. Место, по словам бизнесменов, подходило идеально. Они купили несколько земельных участков, потому что в концепте есть две бизнес-единицы — ферма и пищевое производство.







Рядом с этим местом находится агрокомплекс «Сибирская Нива». Их деятельность хорошо кооперируется: животноводы выращивают для скота пшеницу, а солому забирает грибная ферма, потому что это целлюлозное сырьё, на котором можно выращивать вёшенки. После того как гриб пожил в соломе, она становится ферментированной, обогащённой протеинами, сахарами. Её отдают на переработку — делают гранулированные корма, которые снова идут агрокомплексу.







«В перспективе я вижу семью бизнесов, которая может выстроиться на основе этого производства. Отходам грибоводства тоже можно найти замечательное применение — использовать для гуммирования почвы с помощью калифорнийских червей, производить строительные материалы, удобрения, топливные элементы, биоразлагаемую упаковку, технические спирты», — рассуждает Андрей Ловейко.







Но запуск самой фермы долго откладывали: «Потому что правила игры в нашей стране не приспособлены для того, чтобы люди создавали реальные производства. Всё приходится преодолевать, искать пути законного обхода. Органы, которые декларируют, что помогают, на самом деле зачастую делают наоборот», — отвечает один из создателей проекта на вопрос о том, почему запуститься удалось не сразу.







Долгая история у них была с Ростехнадзором — они не разрешали открыться. В итоге предприниматели дошли до контрольного аппарата администрации президента и попали на совещание, на котором были министр, занимающийся реформой контрольно-надзорной деятельности, заместитель генерального прокурора, руководитель Роспотребнадзора и замруководителя Ростехнадзора.







На данный момент можно купить продукцию компании в магазине «Золотая роща» в Академгородке и в интернет-магазине «Погребок Pro». Продукцию тестировали на своих семьях, друзьях и знакомых





«Министр, выслушав нас, дал им указания. Вот как наш сельский предприниматель может через эту толщу пробиваться? Да никак. Система устроена таким образом, чтобы простые люди, которые создают бизнес, платили деньги на низовом уровне. Их вставили в эту систему доения. Потом бы эти инспекторы один за другим ходили бы раз в квартал и собирали свои взятки. Так устроено — это правила жизни. Если хотите по закону, это сложно и долго. Я не знаю, что в конечном счёте дороже. А все реляции — это реляции, они живут на другой планете. Как в фильме "Кин-дза-дза!", помните? Правительство на другой планете живёт. Это прям про нас», — возмущается Ловейко.







При этом он отмечает, что администрация Маслянинского района им помогала: «Глава администрации собрал своих замов на совещание и сказал, что пришли инвесторы, им надо помогать, если услышит о каких-то препонах, то будет лично разговаривать. Когда мы пришли за разрешением на строительство, нам его выдали на следующий день. Все бы так работали».







Компанию создавали на средства учредителей. По данным сервиса «Контур.Фокус», их семеро. Оценить вложения сейчас им сложно, но Владимир Горюнов сообщает, что





для того, чтобы сейчас запустить такой бизнес, нужен как минимум 1 миллион долларов. Создатели грибной фермы старались минимизировать свои расходы.







Например, изначально они искали подрядчика, чтобы провести работы по демонтажу помещения: раньше на месте фермы находился кирпичный завод. В первой смете им насчитали 6,3 миллиона рублей. Были предложения в пределах 1,1–1,3 миллиона. Но потом один знакомый посоветовал не пользоваться услугами подрядной организации, а нанять бригадира, который сформирует бригаду.







Технология выращивания — микробиологическая, поэтому высокие требования к чистоте





Основной объём строительных и монтажных работ закончили весной. С конца мая они начали экспериментировать: делать первый субстрат, испытывать в рабочих условиях климатические систему и автоматику. Расширили команду, стали обучать людей. Решали возникающие по ходу дела задачи, потому что многое знали теоретически, а практического опыта не было.







На проверку различных гипотез ушло лето. Запустили низкотемпературную сушку, поставили дробилку, начали делать сухой гриб, грибной порошок. С сентября вышли на рынок. Вторую бизнес-единицу — пищевое производство — планируют запускать к Новому году.







«Наша концепция предполагает, что мы незначительную часть гриба продаём свежим, а остальное всё перерабатываем.





Мы видим свою продукцию в первую очередь как полезную для здоровья и удобную для занятого горожанина. Он приходит домой, достаёт пакет замороженного жареного гриба, ставит в микроволновку, духовку или печку — кому как удобно. Тратит несколько минут — блюдо готово. Если жарить свежую вёшенку, то ей нужно 7–10 минут температурной обработки», — поясняет Владимир Горюнов.







Гриб имеют ограниченный срок хранения в свежем виде, поэтому акцент хотят сделать на переработке. В ближайшее время запустят производство баночной продукции — маринованная вёшенка, грибная икра. На неё уже оформляют документы для выхода в торговые сети.







Бизнесмены уже участвовали в ярмарках с маринованными грибами и получили хороший отклик





В планах у бизнесменов заниматься ещё и заморозкой — выпускать вареники и пельмени: как полуфабрикаты, так и готовые.







«Причём части продукции, которую мы хотим делать, нет на рынке. Потому что если мы захотим купить вареники только с грибами, то не сможем этого сделать. А мы выпустим. И будем делать вареники с картофелем и грибами так, чтобы грибов было больше — 30–40%. Какие бы площади мы ни имели, всё равно не сможем закрыть весь возможный ассортимент, ведь грибы хорошо комбинируются и с овощами, и с крупами, поэтому будем работать с партнёрами, в том числе с пищевыми производствами на разных условиях. Мы готовы производить свою продукцию на их площадях или предоставлять свою продукцию в качестве сырья», — уверяет Горюнов.







Он добавляет, что они проводили анализ, привлекая учёных СО РАН, «Вектора», и выяснили, что вёшенка при должных условиях выращивания является онко- и гепатопротектором. К тому же в ней содержится много витаминов и ловастатин, концентрация которого возрастает при температурной обработке: он нарушает ранние этапы синтеза холестерина в печени.





Регулярное потребление грибов, уверяют бизнесмены, — это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.







«Мы хотим всё обкатать, проверить, воспитать людей, а потом на базе этих знаний и технической документации иметь возможность дублировать предприятие в местах, где есть соответствующие условия. И дальше двигаться в регионы, где есть спрос и платёжеспособность. По цене наша продукция дороже, чем, например, китайская, но дешевле, чем дикоросы, а по качеству как домашняя. Это наша рыночная ниша. Экономика в кризисе, платёжеспособность падает, но продукты питания всё равно должны быть востребованными», — говорит о перспективах развития Андрей Ловейко.







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