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Зима нагрянула: меняй колёса

Синоптики пообещали –7: НГС нашёл в «Ленте» и «Гиганте» зимнюю резину дешевле, чем в интернете

Резина в «Гиганте»
Резина в «Гиганте»

Период подготовки к переходу на зимнюю резину вышел на финишную прямую — по прогнозам синоптиков, уже через неделю, с 22 октября, ночные температуры достигнут –5…–7 градусов. И традиционно в третей декаде месяца начнётся массовая замена покрышек. Портал НГС.АВТО сравнил цены на зимнюю резину в гипермаркетах и в шинных магазинах — где какие модели выгодней купить. 

Традиционно крупные сети гипермаркетов, такие как «Гигант», «Лента», Metro Cash & Carry, открывают свою торговлю автомобильными шинами. И на некоторые модели сети делают достаточно интересные цены, хотя в целом самые выгодные предложения можно найти в специализированных шинных магазинах, в интернете. 


Yokohama Ice Guard IG55
Yokohama Ice Guard IG55


Японская Yokohama является одним из лидеров в списке предпочтений новосибирцев в зимнем сезоне. Модель Yokohama Ice Guard IG55 в ходовом размере 185/65R15 можно выгодно приобрести в «Гиганте» по цене 2999 за штуку. Такие же колёса в «Ленте» стоят по 3799 рублей. Для сравнения: в самом дешёвом интернет-магазине «Сибирь колесо» эта модель стоит 3230 рублей. 



Bridgestone Ice Cruiser 7000S
Bridgestone Ice Cruiser 7000S


Зато «Лента» даёт хорошую цену на покрышку Bridgestone Ice Cruiser 7000S в размере 195/65К15 — 3199 рублей за шину. На сайте «Сибирь колесо» эта модель дороже — 3330 рублей. 



Hankook W429  
Hankook W429 


Корейский Hankook W429 в размере 185/65R15 лучше всего покупать в «Гиганте» — 2999 рублей за шину. «Сибирь колесо» продает эту покрышку по 3380 рублей. 



Nokian Nordman 5  
Nokian Nordman 5 


В «Гиганте» же лучше цена на модель Nokian Nordman 5 в таком же размере — 2999 рублей. Интернет-конкуренты предлагают эту покрышку за 3110 рублей.


А в сети Metro Cash & Carry покрышка Goodyear Ultra Grip 600 в размере 185/65R15 всего на рубль, но дешевле, чем в интернете: 3219 против 3220 рублей.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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