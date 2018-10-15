Зима нагрянула: меняй колёса

Синоптики пообещали –7: НГС нашёл в «Ленте» и «Гиганте» зимнюю резину дешевле, чем в интернете

Период подготовки к переходу на зимнюю резину вышел на финишную прямую — по прогнозам синоптиков, уже через неделю, с 22 октября, ночные температуры достигнут –5…–7 градусов. И традиционно в третей декаде месяца начнётся массовая замена покрышек. Портал НГС.АВТО сравнил цены на зимнюю резину в гипермаркетах и в шинных магазинах — где какие модели выгодней купить.

Традиционно крупные сети гипермаркетов, такие как «Гигант», «Лента», Metro Cash & Carry, открывают свою торговлю автомобильными шинами. И на некоторые модели сети делают достаточно интересные цены, хотя в целом самые выгодные предложения можно найти в специализированных шинных магазинах, в интернете.





Yokohama Ice Guard IG55





Японская Yokohama является одним из лидеров в списке предпочтений новосибирцев в зимнем сезоне. Модель Yokohama Ice Guard IG55 в ходовом размере 185/65R15 можно выгодно приобрести в «Гиганте» по цене 2999 за штуку. Такие же колёса в «Ленте» стоят по 3799 рублей. Для сравнения: в самом дешёвом интернет-магазине «Сибирь колесо» эта модель стоит 3230 рублей.









Bridgestone Ice Cruiser 7000S





Зато «Лента» даёт хорошую цену на покрышку Bridgestone Ice Cruiser 7000S в размере 195/65К15 — 3199 рублей за шину. На сайте «Сибирь колесо» эта модель дороже — 3330 рублей.









Hankook W429





Корейский Hankook W429 в размере 185/65R15 лучше всего покупать в «Гиганте» — 2999 рублей за шину. «Сибирь колесо» продает эту покрышку по 3380 рублей.









Nokian Nordman 5





В «Гиганте» же лучше цена на модель Nokian Nordman 5 в таком же размере — 2999 рублей. Интернет-конкуренты предлагают эту покрышку за 3110 рублей.







А в сети Metro Cash & Carry покрышка Goodyear Ultra Grip 600 в размере 185/65R15 всего на рубль, но дешевле, чем в интернете: 3219 против 3220 рублей.





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