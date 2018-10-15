«Местные будут драться, чтобы заплатить в кафе за солдата»

Жительница Новосибирска Ирина Левитин (Зиновьева по матери — Прим. ред.) через 4 года после окончания вуза переехала в Израиль, чтобы учиться в школе туризма. Окончив обучение, она решила остаться жить в этой стране. Уже 7 лет выпускница Новосибирского государственного университета экономики и управления работает в турфирме в Хайфе. Она считает местных жителей громкоголосыми, но дружелюбными, замечает, что израильтянки одеваются безвкусно, и скучает по сосновым лесам. НГС продолжает проект «Сибирь, до свидания» , в котором мы рассказываем о новосибирцах, которые навсегда уехали за границу. НГС узнал у Ирины, как израильтяне относятся к военным, почему в субботу очень сложно куда-либо доехать и правда ли, что в Израиле хорошая медицина.

Вернуться на родину в обмен на обучение







Началось всё очень давно — 20 лет назад. Однажды к нам в гости приехала тётя, привезла заметку из местной газеты, где говорилось, что организация под названием «Сохнут» организует тематические летние лагеря и ознакомительные поездки в Израиль для тех, у кого есть еврейские корни. Изучение языка, культуры и традиций Израиля и иудаизма — всё это было бесплатным. Мы, тогда ещё будучи детьми, не отнеслись к этому всерьёз, а вот наши родители всерьёз задумались над этим, так как моя бабушка по маминой линии имела еврейские корни — она была выходцем из австрийских евреев ашкенази.







Будучи подростком, я ездила в летние лагеря, посещала кружки, различные мероприятия, но потом поступила в институт, появились другие интересы, и я всё это подзабросила. Мне удалось поступить в нархоз, который сейчас называется НГУЭУ, на факультет менеджмента и коммерции на специальность «социально-культурный сервис и туризм». Работать я начала уже на 4-м курсе — в компании S7.





Мне пришлось совмещать не только работу и учёбу, но ещё и обучение ивриту — у меня всегда, как я считаю, была огромная тяга и способность к языкам.







Наконец, меня пригласили на 10-дневную ознакомительную поездку в Израиль, она выпала на самый жаркий из жарких летних месяцев — август. Приходилось, страдая от жары, слушать рассказы гидов о моей исторической родине, как любила говорить тётя. После поездки прошёл ещё год, прежде чем мне предложили участие в программе, которая называлась «Турагенты в Израиле». Она включала в себя обучение в школе туризма от Хайфского университета с получением диплома и помощью в трудоустройстве. Суть программы была в том, что по итогу ты должен был репатриироваться, то есть переехать в Израиль на постоянное место жительства. Меня это зацепило — я считала, что турагент — моё призвание. Плюсом к этому шла возможность учиться и развиваться, узнавать новое о новой стране, да и вообще изменить свою жизнь.







Девушка решила принять участие в программе «Турагенты в Израиле», итогом которой был переезд в Израиль. На фото — Ирина у здания правительственного комплекса





Тогда я подумала: почему бы и нет? Работа меня не держала — я работала 4 года без повышения, которого бы и дальше не было, так как я пришла, можно сказать, с улицы, после окончания курсов и получения сертификата о глобальной системе бронирования авиабилетов. Так я начала собирать документы на репатриацию.







С одним чемоданом — в другую страну







Конечно, быть туристом в Израиле и начать жить там — это совсем полярные вещи. На месте всё то, что мне рассказывали во время ознакомительной поездки, шло вразрез с реальным положением дел.







В Хайфу я прилетела с одним чемоданом, кружкой, ложкой, пледом и подушкой — это было всё, что мне удалось взять с собой.





Нас, репатриантов, привезли во временное жильё типа общаги. Обещалось, что оно будет бесплатным до тех пор, пока мы сами себе не найдём квартиру или не снимем. Потом оказалось, что это было неправдой — цена за сутки была 70 шекелей. Тогда, правда, курс был ниже значительно — не 1:18, как сейчас, а 1:7, но прожили мы там с подругой полтора месяца и нам пришлось заплатить приличную сумму. Зато за это время нам удалось снять хорошую «трёшку» с видом на Бахайские сады. В итоге мы потратили почти все сбережения на аренду квартиры, счета и первые месяцы жизни.







Первое, что бросилось в глаза, а скорее, в ноздри, — это запах. Запах на улицах, а именно — цвело спермодерево. Да, да, так оно и называется! И это заметили все репатрианты, которые прилетели из Сибири. Ещё запомнилось, что на выходе из аэропорта росли мандариновые деревья с гроздьями мандаринов — никому не нужных. Это немного шокировало.







Во время некоторых праздников в Израиле ремесленники, художники, скульпторы и ювелиры открывают свои дома для посещения, знакомят со своим творчеством и проводят мастер-классы

Языковой барьер был, даже несмотря на обучение ивриту в Новосибирске. Здесь очень много русских — и это мешало вначале интегрироваться в ивритоязычную среду. Поэтому я пошла на курсы ульпан, он был частью обязательной программы — это обучение ивриту репатриантов. Полгода я училась, сдала экзамен. После этого стало намного легче и интереснее общаться. Тогда я приняла решение начать искать работу в сфере туризма.







С мужем мы познакомились здесь же, в Хайфе, 6 лет назад, поженились в Праге. В этом году родилась дочурка, сейчас ей 8 месяцев.







От менеджера до турагента







Находясь год в стране, было тяжело найти работу именно по специальности — даже несмотря на то, что я подтвердила российский диплом, получив вторую степень, даже несмотря на наличие местного диплома школы туризма, ни одно турагентство не спешило меня принимать. Все говорили про опыт работы в Израиле, отличное знание языка. В общем, классический замкнутый круг — чтобы работать, нужен опыт, без опыта никуда не берут, откуда его взять?







Мне всегда нравилось делать украшения из натуральных камней — это моё хобби, которым я до сих пор занимаюсь. Поэтому на первое время мне удалось устроиться в ювелирную фирму менеджером. Это было здорово — не работа, а мечта! Но я не переставала искать работу по специальности. Рассудив, что гостиничное дело и туризм — смежные области, я попробовала свои силы в работе на ресепшене. Пробовала себя в разных отелях и, видя всю подноготную изнутри, могу честно сказать — в Хайфе лучше останавливаться в Crowne Plaza.





На фото — Ирина с дочкой на мосту «Арфа Давида»

Наконец-то мне повезло. Всё-таки химия между людьми существует — я зашла в одну из турфирм, которая в основном работает с бизнес-клиентами, и так понравилась директору, а она — мне, что меня приняли на работу со всеми моими дипломами и без опыта, зато с огромным желанием учиться, расти и развиваться.







Закупают всё огромными пачками







Все покупки израильтяне делают так, словно существует постоянная угроза войны. Они очень запасливый народ, всё покупают огромными пачками и большими тарами. Постоянно действуют скидки и акции — 5 пачек спагетти за столько-то, 5 багетов за столько, 3 консервы горошка и так далее. В первое время меня удивляли и коробили огромные упаковки туалетной бумаги, с которыми люди спокойно ездят в транспорте. У нас в Новосибирске я подобных массивных закупок не припомню.







По поводу угрозы войны — это лишь наполовину шутка. Израильская армия — это школа жизни в хорошем смысле, в отличие от российской. Здесь очень положительно относятся к солдатам — все их уважают и ценят. Они наши защитники и спасители.





Например, солдат может прийти в кафе, купить кофе, сэндвич, и посетители будут чуть ли не драться, чтобы за него заплатить, а хозяин заведения может бесплатно обслужить солдат!





Представьте себе подобное в России — сложно поверить. Но обычно на кафе вывешивают объявления, что для солдат бесплатно наливают определённые напитки и делают сэндвичи.







Очень необычно, что даже те солдаты, кто служит далеко от дома, всегда едут на выходные домой, поэтому в пятницу и воскресенье поезда переполнены настолько, что даже ступить в вагоне некуда, не то что сесть.







Август — самый жаркий месяц лета в Израиле





К детям тут относятся очень мягко: им позволяют всё, не одёргивают, не делают замечаний. Вот что хочет ребёнок, то и делает — это же ребёнок. Если им что-то не понравится, то дети сами могут пожаловаться на родителей. Если вдруг вы подняли на ребёнка руку или, скажем, по попе шлёпнули — тоже считается, если накричали — с родителями будут серьёзно разбираться, это не шутки.







Транспорт с кондиционерами, но не ходит в субботу







Израиль сильно отличается от России в плане заботы о людях. Хотя она здесь тоже весьма специфическая. Например, на поезда, автобусы и метрониты есть проездные на месяц. Комбинированные или на день. Можно купить билет за 6 шекелей и в течение 90 минут по нему кататься по городу. Но работает это, только если у тебя есть транспортная карта. Чем-то походит на введённую в Новосибирске «сетевую поездку», только удобнее.





В автобусах можно заряжать телефоны, есть USB-порты, а весь транспорт оборудован кондиционерами — по-другому никак, это Израиль, детка. Есть и один плохой момент: с приходом Шаббата в пятницу с вечера и до вечера субботы транспорт перестаёт ходить вообще. Ходят только метрониты, которые курсируют только вдоль береговой линии моря. Даже поезда перестают ходить.







Когда наступает суббота, транспорт перестаёт ходить — ездить можно на метронитах и то только вдоль береговой линии моря

А ещё много людей едет в Израиль лечиться, но за деньги. Медицинский туризм здесь развит очень хорошо — гостям уделяется и больше внимания, и дают лучшие условия при госпитализации, но врачи остаются теми же. Когда я лежала в больнице, в палате из трёх человек была девушка из Москвы, её лечил тот же врач, что и меня.







Конечно, как и в России, есть частные клиники, в которых подрабатывают эти же самые профессионалы. Но вот берут за это очень большие деньги.







Безусловно, аппаратная и медикаментозная база намного выше и модернизированнее, чем в России, и куда доступнее для широкого круга населения. За операцию не нужно платить, не нужно ждать очереди. Если срочно — делают здесь и сейчас, а за всё заплатит больничная касса — что-то типа российского полиса ОМС. Касс несколько, ты можешь сам выбрать, в какой обслуживаться. За деньги можно сделать расширенную страховку типа «платинум», «голд», «сильвер» — это даёт разные скидки и льготы при покупке лекарств и операциях, выходящих за рамки плановых. Также это даёт различного рода льготы при беременности и посещениях стоматолога.







Что сильно отличается от медицинского подхода России — тут все лечатся антибиотиками. Вот приходишь ты к своему семейному врачу с температурой, с насморком, а она тебе не на противовирусные препараты рецепт даёт — их тут вообще не признают за лекарство, а сразу на антибиотик. С рецептами тут очень сложно — без них большой спектр лекарств ограничен.







С больничными всё гораздо легче, не нужно никакой волокиты бумажной. Заболел — приходишь спокойно к врачу, называешь даты, с какого по какое ты болел, и получаешь больничный лист. Можно даже никуда не ходить — всё можно сделать в электронном виде: заходишь через сайт в личный кабинет и связываешься с врачом, либо через аппликации на телефоне, — всё очень модернизировано в этом плане. Это работает и с рецептами: пишу врачу, и мне высылают электронный рецепт, его даже распечатать не нужно. В аптеке я даю карточку своей больничной кассы, и мне продают лекарство со скидкой.







Весь сентябрь — выходной







Отдыхать в Израиле любят. Благо наш календарный и религиозный год это позволяет — праздников и выходных очень много. Вот, например, весь сентябрь выдался выходным в этом году из-за праздников Рош ха-Шана, Йом-Киппур и Суккот. Больше всего израильтяне любят отдых за границей. Паспорт гражданина Израиля позволяет посещать безвизово 66 стран. В основном летят в организованные туры по Европе или Южной Америке. Многие выбирают трансатлантические, средиземноморские круизы или отдых в стиле бетен-гав — в переводе «живот-спина», то есть поваляться на пляжах Греции, Кипра, Таиланда или Гоа.







Пожилые люди тоже любят путешествовать, для них есть специальные туры «для людей золотого возраста». А если ты молодой, то во время службы в армии у тебя на счету копятся деньги, которые перечисляет государство. Обычно они тратятся на поездку за границу, как тут любят говорить: «Необходимо проветрить голову после армии». Молодёжь едет в Амстердам, Гоа или Южную Америку.







Местный менталитет меня, конечно, до сих пор раздражает. Всё-таки Восток есть Восток — люди с горячей кровью, громкоголосые, шумные, гиперэнергичные.





Где уж тут найти европейское спокойствие и аристократизм! Мне периодически тяжело, так как я человек спокойный, а тут принято «вставать на уши» по любому поводу.







Вообще израильтяне очень открытый, душевный и дружелюбный народ. С вами запросто могут заговорить на остановке транспорта или в очереди в банке, магазине, государственном учреждении, просто на улице, могут рассказать про свою семью, показать фото детей, внуков, домашних животных, да просто поговорить о жизни. В этом плане у них нет комплексов.







Если говорить про отношение к русским, которых здесь много, как я уже говорила, то оно разное. Зависит от человека во многом. Образованные и грамотные израильтяне любят и ценят русских, их вклад в становление государства. Алия 90-х годов, Ашдод, Ашкелон, Сдерот — эти города вообще были подняты русскими репатриантами.







Русских в Израиле любят, а женщинам завидуют





Женщинам из России завидуют и их опасаются. Израильтянки не умеют одеваться со вкусом, у них нет чувства стиля. 90% одеваются примерно так: чёрные лосины, шлёпки и майка. Даже если это парадный выход, то одежда обязательно броская, без вкуса, яркий и вульгарный макияж — красная помада, слой тонального крема, чёрные подведённые брови. Да, я могу сказать смело: русских красивых женщин и девушек тут много, и местные девушки им завидуют. Некоторые даже готовы поучиться у нас, делают комплименты на улице или на работе.







Пусть я и прожила 7 лет в Израиле, но всё же считаю Новосибирск родным городом. Здесь осталась частичка меня и моей души.





Скучаю периодически по временам года, по дачам, сосновым лесам. Раз в год я стараюсь приезжать сюда, но в этот раз из-за рождения дочки не получилось. В прошлом году мы с подругой из Новосибирска и её семьёй ездили на Алтай — это место духовной перезагрузки и релакса. Путешествовать из Израиля — одно удовольствие. До Европы рукой подать хоть на самолёте, хоть круизом. Рейсов всегда много в любой конец света и все относительно недорогие.







Но если вы уезжаете или приезжаете, нужно всегда помнить, что с вечера пятницы транспорт перестаёт ходить из Тель-Авива. Я стараюсь это предусматривать и заранее предупреждаю друзей об этом.







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