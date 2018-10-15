интервью

«Местные будут драться, чтобы заплатить в кафе за солдата»

Сибирячка уехала в страну, где завидуют русским девушкам и закупаются так, словно завтра война

Ирина Левитин уже 7 лет живёт в Израиле
Ирина Левитин уже 7 лет живёт в Израиле

Жительница Новосибирска Ирина Левитин (Зиновьева по матери — Прим. ред.) через 4 года после окончания вуза переехала в Израиль, чтобы учиться в школе туризма. Окончив обучение, она решила остаться жить в этой стране. Уже 7 лет выпускница Новосибирского государственного университета экономики и управления работает в турфирме в Хайфе. Она считает местных жителей громкоголосыми, но дружелюбными, замечает, что израильтянки одеваются безвкусно, и скучает по сосновым лесам. НГС продолжает проект «Сибирь, до свидания», в котором мы рассказываем о новосибирцах, которые навсегда уехали за границу. НГС узнал у Ирины, как израильтяне относятся к военным, почему в субботу очень сложно куда-либо доехать и правда ли, что в Израиле хорошая медицина.

Вернуться на родину в обмен на обучение


Началось всё очень давно — 20 лет назад. Однажды к нам в гости приехала тётя, привезла заметку из местной газеты, где говорилось, что организация под названием «Сохнут» организует тематические летние лагеря и ознакомительные поездки в Израиль для тех, у кого есть еврейские корни. Изучение языка, культуры и традиций Израиля и иудаизма — всё это было бесплатным. Мы, тогда ещё будучи детьми, не отнеслись к этому всерьёз, а вот наши родители всерьёз задумались над этим, так как моя бабушка по маминой линии имела еврейские корни — она была выходцем из австрийских евреев ашкенази.


Будучи подростком, я ездила в летние лагеря, посещала кружки, различные мероприятия, но потом поступила в институт, появились другие интересы, и я всё это подзабросила. Мне удалось поступить в нархоз, который сейчас называется НГУЭУ, на факультет менеджмента и коммерции на специальность «социально-культурный сервис и туризм». Работать я начала уже на 4-м курсе — в компании S7. 


Мне пришлось совмещать не только работу и учёбу, но ещё и обучение ивриту — у меня всегда, как я считаю, была огромная тяга и способность к языкам.


Наконец, меня пригласили на 10-дневную ознакомительную поездку в Израиль, она выпала на самый жаркий из жарких летних месяцев — август. Приходилось, страдая от жары, слушать рассказы гидов о моей исторической родине, как любила говорить тётя. После поездки прошёл ещё год, прежде чем мне предложили участие в программе, которая называлась «Турагенты в Израиле». Она включала в себя обучение в школе туризма от Хайфского университета с получением диплома и помощью в трудоустройстве. Суть программы была в том, что по итогу ты должен был репатриироваться, то есть переехать в Израиль на постоянное место жительства. Меня это зацепило — я считала, что турагент — моё призвание. Плюсом к этому шла возможность учиться и развиваться, узнавать новое о новой стране, да и вообще изменить свою жизнь.


Девушка решила принять участие в программе «Турагенты в Израиле», итогом которой был переезд в Израиль. На фото — Ирина у здания правительственного комплекса
Девушка решила принять участие в программе «Турагенты в Израиле», итогом которой был переезд в Израиль. На фото — Ирина у здания правительственного комплекса


Тогда я подумала: почему бы и нет? Работа меня не держала — я работала 4 года без повышения, которого бы и дальше не было, так как я пришла, можно сказать, с улицы, после окончания курсов и получения сертификата о глобальной системе бронирования авиабилетов. Так я начала собирать документы на репатриацию.


С одним чемоданом — в другую страну


Конечно, быть туристом в Израиле и начать жить там — это совсем полярные вещи. На месте всё то, что мне рассказывали во время ознакомительной поездки, шло вразрез с реальным положением дел.


В Хайфу я прилетела с одним чемоданом, кружкой, ложкой, пледом и подушкой — это было всё, что мне удалось взять с собой. 


Нас, репатриантов, привезли во временное жильё типа общаги. Обещалось, что оно будет бесплатным до тех пор, пока мы сами себе не найдём квартиру или не снимем. Потом оказалось, что это было неправдой — цена за сутки была 70 шекелей. Тогда, правда, курс был ниже значительно — не 1:18, как сейчас, а 1:7, но прожили мы там с подругой полтора месяца и нам пришлось заплатить приличную сумму. Зато за это время нам удалось снять хорошую «трёшку» с видом на Бахайские сады. В итоге мы потратили почти все сбережения на аренду квартиры, счета и первые месяцы жизни.


Первое, что бросилось в глаза, а скорее, в ноздри, — это запах. Запах на улицах, а именно — цвело спермодерево. Да, да, так оно и называется! И это заметили все репатрианты, которые прилетели из Сибири. Ещё запомнилось, что на выходе из аэропорта росли мандариновые деревья с гроздьями мандаринов — никому не нужных. Это немного шокировало.


Во время некоторых праздников в Израиле ремесленники, художники, скульпторы и ювелиры открывают свои дома для посещения, знакомят со своим творчеством и проводят мастер-классы
Во время некоторых праздников в Израиле ремесленники, художники, скульпторы и ювелиры открывают свои дома для посещения, знакомят со своим творчеством и проводят мастер-классы

Языковой барьер был, даже несмотря на обучение ивриту в Новосибирске. Здесь очень много русских — и это мешало вначале интегрироваться в ивритоязычную среду. Поэтому я пошла на курсы ульпан, он был частью обязательной программы — это обучение ивриту репатриантов. Полгода я училась, сдала экзамен. После этого стало намного легче и интереснее общаться. Тогда я приняла решение начать искать работу в сфере туризма.


С мужем мы познакомились здесь же, в Хайфе, 6 лет назад, поженились в Праге. В этом году родилась дочурка, сейчас ей 8 месяцев.


От менеджера до турагента


Находясь год в стране, было тяжело найти работу именно по специальности — даже несмотря на то, что я подтвердила российский диплом, получив вторую степень, даже несмотря на наличие местного диплома школы туризма, ни одно турагентство не спешило меня принимать. Все говорили про опыт работы в Израиле, отличное знание языка. В общем, классический замкнутый круг — чтобы работать, нужен опыт, без опыта никуда не берут, откуда его взять?


Мне всегда нравилось делать украшения из натуральных камней — это моё хобби, которым я до сих пор занимаюсь. Поэтому на первое время мне удалось устроиться в ювелирную фирму менеджером. Это было здорово — не работа, а мечта! Но я не переставала искать работу по специальности. Рассудив, что гостиничное дело и туризм — смежные области, я попробовала свои силы в работе на ресепшене. Пробовала себя в разных отелях и, видя всю подноготную изнутри, могу честно сказать — в Хайфе лучше останавливаться в Crowne Plaza.


На фото — Ирина с дочкой на мосту «Арфа Давида»
На фото — Ирина с дочкой на мосту «Арфа Давида»

Наконец-то мне повезло. Всё-таки химия между людьми существует — я зашла в одну из турфирм, которая в основном работает с бизнес-клиентами, и так понравилась директору, а она — мне, что меня приняли на работу со всеми моими дипломами и без опыта, зато с огромным желанием учиться, расти и развиваться.


Закупают всё огромными пачками


Все покупки израильтяне делают так, словно существует постоянная угроза войны. Они очень запасливый народ, всё покупают огромными пачками и большими тарами. Постоянно действуют скидки и акции — 5 пачек спагетти за столько-то, 5 багетов за столько, 3 консервы горошка и так далее. В первое время меня удивляли и коробили огромные упаковки туалетной бумаги, с которыми люди спокойно ездят в транспорте. У нас в Новосибирске я подобных массивных закупок не припомню.


По поводу угрозы войны — это лишь наполовину шутка. Израильская армия — это школа жизни в хорошем смысле, в отличие от российской. Здесь очень положительно относятся к солдатам — все их уважают и ценят. Они наши защитники и спасители. 


Например, солдат может прийти в кафе, купить кофе, сэндвич, и посетители будут чуть ли не драться, чтобы за него заплатить, а хозяин заведения может бесплатно обслужить солдат! 


Представьте себе подобное в России — сложно поверить. Но обычно на кафе вывешивают объявления, что для солдат бесплатно наливают определённые напитки и делают сэндвичи.


Очень необычно, что даже те солдаты, кто служит далеко от дома, всегда едут на выходные домой, поэтому в пятницу и воскресенье поезда переполнены настолько, что даже ступить в вагоне некуда, не то что сесть.


Август — самый жаркий месяц лета в Израиле
Август — самый жаркий месяц лета в Израиле


К детям тут относятся очень мягко: им позволяют всё, не одёргивают, не делают замечаний. Вот что хочет ребёнок, то и делает — это же ребёнок. Если им что-то не понравится, то дети сами могут пожаловаться на родителей. Если вдруг вы подняли на ребёнка руку или, скажем, по попе шлёпнули — тоже считается, если накричали — с родителями будут серьёзно разбираться, это не шутки.


Транспорт с кондиционерами, но не ходит в субботу


Израиль сильно отличается от России в плане заботы о людях. Хотя она здесь тоже весьма специфическая. Например, на поезда, автобусы и метрониты есть проездные на месяц. Комбинированные или на день. Можно купить билет за 6 шекелей и в течение 90 минут по нему кататься по городу. Но работает это, только если у тебя есть транспортная карта. Чем-то походит на введённую в Новосибирске «сетевую поездку», только удобнее.


В автобусах можно заряжать телефоны, есть USB-порты, а весь транспорт оборудован кондиционерами — по-другому никак, это Израиль, детка. Есть и один плохой момент: с приходом Шаббата в пятницу с вечера и до вечера субботы транспорт перестаёт ходить вообще. Ходят только метрониты, которые курсируют только вдоль береговой линии моря. Даже поезда перестают ходить.


Когда наступает суббота, транспорт перестаёт ходить — ездить можно на метронитах и то только вдоль береговой линии моря
Когда наступает суббота, транспорт перестаёт ходить — ездить можно на метронитах и то только вдоль береговой линии моря

А ещё много людей едет в Израиль лечиться, но за деньги. Медицинский туризм здесь развит очень хорошо — гостям уделяется и больше внимания, и дают лучшие условия при госпитализации, но врачи остаются теми же. Когда я лежала в больнице, в палате из трёх человек была девушка из Москвы, её лечил тот же врач, что и меня. 


Конечно, как и в России, есть частные клиники, в которых подрабатывают эти же самые профессионалы. Но вот берут за это очень большие деньги.


Безусловно, аппаратная и медикаментозная база намного выше и модернизированнее, чем в России, и куда доступнее для широкого круга населения. За операцию не нужно платить, не нужно ждать очереди. Если срочно — делают здесь и сейчас, а за всё заплатит больничная касса — что-то типа российского полиса ОМС. Касс несколько, ты можешь сам выбрать, в какой обслуживаться. За деньги можно сделать расширенную страховку типа «платинум», «голд», «сильвер» — это даёт разные скидки и льготы при покупке лекарств и операциях, выходящих за рамки плановых. Также это даёт различного рода льготы при беременности и посещениях стоматолога.


Что сильно отличается от медицинского подхода России — тут все лечатся антибиотиками. Вот приходишь ты к своему семейному врачу с температурой, с насморком, а она тебе не на противовирусные препараты рецепт даёт — их тут вообще не признают за лекарство, а сразу на антибиотик. С рецептами тут очень сложно — без них большой спектр лекарств ограничен.


С больничными всё гораздо легче, не нужно никакой волокиты бумажной. Заболел — приходишь спокойно к врачу, называешь даты, с какого по какое ты болел, и получаешь больничный лист. Можно даже никуда не ходить — всё можно сделать в электронном виде: заходишь через сайт в личный кабинет и связываешься с врачом, либо через аппликации на телефоне, — всё очень модернизировано в этом плане. Это работает и с рецептами: пишу врачу, и мне высылают электронный рецепт, его даже распечатать не нужно. В аптеке я даю карточку своей больничной кассы, и мне продают лекарство со скидкой.


Весь сентябрь — выходной


Отдыхать в Израиле любят. Благо наш календарный и религиозный год это позволяет — праздников и выходных очень много. Вот, например, весь сентябрь выдался выходным в этом году из-за праздников Рош ха-Шана, Йом-Киппур и Суккот. Больше всего израильтяне любят отдых за границей. Паспорт гражданина Израиля позволяет посещать безвизово 66 стран. В основном летят в организованные туры по Европе или Южной Америке. Многие выбирают трансатлантические, средиземноморские круизы или отдых в стиле бетен-гав — в переводе «живот-спина», то есть поваляться на пляжах Греции, Кипра, Таиланда или Гоа.


Пожилые люди тоже любят путешествовать, для них есть специальные туры «для людей золотого возраста». А если ты молодой, то во время службы в армии у тебя на счету копятся деньги, которые перечисляет государство. Обычно они тратятся на поездку за границу, как тут любят говорить: «Необходимо проветрить голову после армии». Молодёжь едет в Амстердам, Гоа или Южную Америку.


Местный менталитет меня, конечно, до сих пор раздражает. Всё-таки Восток есть Восток — люди с горячей кровью, громкоголосые, шумные, гиперэнергичные. 


Где уж тут найти европейское спокойствие и аристократизм! Мне периодически тяжело, так как я человек спокойный, а тут принято «вставать на уши» по любому поводу.


Вообще израильтяне очень открытый, душевный и дружелюбный народ. С вами запросто могут заговорить на остановке транспорта или в очереди в банке, магазине, государственном учреждении, просто на улице, могут рассказать про свою семью, показать фото детей, внуков, домашних животных, да просто поговорить о жизни. В этом плане у них нет комплексов.


Если говорить про отношение к русским, которых здесь много, как я уже говорила, то оно разное. Зависит от человека во многом. Образованные и грамотные израильтяне любят и ценят русских, их вклад в становление государства. Алия 90-х годов, Ашдод, Ашкелон, Сдерот — эти города вообще были подняты русскими репатриантами.


Русских в Израиле любят, а женщинам завидуют 
Русских в Израиле любят, а женщинам завидуют 


Женщинам из России завидуют и их опасаются. Израильтянки не умеют одеваться со вкусом, у них нет чувства стиля. 90% одеваются примерно так: чёрные лосины, шлёпки и майка. Даже если это парадный выход, то одежда обязательно броская, без вкуса, яркий и вульгарный макияж — красная помада, слой тонального крема, чёрные подведённые брови. Да, я могу сказать смело: русских красивых женщин и девушек тут много, и местные девушки им завидуют. Некоторые даже готовы поучиться у нас, делают комплименты на улице или на работе.


Пусть я и прожила 7 лет в Израиле, но всё же считаю Новосибирск родным городом. Здесь осталась частичка меня и моей души. 


Скучаю периодически по временам года, по дачам, сосновым лесам. Раз в год я стараюсь приезжать сюда, но в этот раз из-за рождения дочки не получилось. В прошлом году мы с подругой из Новосибирска и её семьёй ездили на Алтай — это место духовной перезагрузки и релакса. Путешествовать из Израиля — одно удовольствие. До Европы рукой подать хоть на самолёте, хоть круизом. Рейсов всегда много в любой конец света и все относительно недорогие.


Но если вы уезжаете или приезжаете, нужно всегда помнить, что с вечера пятницы транспорт перестаёт ходить из Тель-Авива. Я стараюсь это предусматривать и заранее предупреждаю друзей об этом.


Читайте также:

«Китайцы ведут себя как пьяные русские». Сибирячка уехала жить в Азию, чтобы работать в баре, но вместо этого учит китайцев английскому.


Понравилось? Все истории переехавших новосибирцев собраны в нашей в рубрике «Сибирь, до свидания!».

Прочтений: 3394
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено