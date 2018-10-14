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«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё

Эвакуатор припарковался на пешеходном переходе, а «Камри» ООО раскорячилась на инвалидном месте

В новом, 94-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: эвакуатор застукали припаркованным на пешеходном переходе, «Камри» с номерами ООО заняла инвалидное место, а «Гелендваген» расположился на тротуаре Красного проспекта. 

«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


Открывает выпуск спецмашина на переходе — как её эвакуировать? «Улица Серебренниковская, борцы с неправильной парковкой паркуются прямо на пешеходном переходе, хотя по правилам — 5 метров до него. В машине никого. Видимо, не боится, что эвакуируют», — пишет нам читатель Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Каждый вечер вдоль дома Титова, 1 собирается около десятка "чудаков", паркующихся под знаком "Пешеходная дорожка"», — рассказывают местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Мастер парковки на тротуаре возле гимназии № 1, подход детям к школе со стороны Красного проспекта почти полностью перекрыт», — переживает читательница Надежда.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


Приехал на почту за посылкой из Китая?



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«У нас возле дома по улице Горской микрорайон, 75 частенько вот так паркуют свои внедорожники на островке газона», — пишет нам Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


Для стоянки на этом месте нужен знак инвалида, а не знаки ВДВ и «Шипы».



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Может, стоит начать с себя, а не писать кричащие лозунги на машине? На парковке "Леруа Мерлен" на Фабричной», — задаётся вопросом читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Товарищ перегородил два автомобиля и свободное парковочное место во дворе. Номер, конечно же, не оставлен. Минут через 20 выполз из подъезда и на все вопросы был один ответ: "Ну щас отъеду"», — информирует Семен.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Гость из солнечного юга постоянно паркуется так во дворе дома по адресу Бориса Богаткова, 203, рядом с музыкальной школой», — ведет наблюдение Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Камри» с номерами ООО на инвалидном месте, стоит как можно кривее.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«У нас на Донского все так делают», — рапортуют местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё


«Пересечение Красного проспекта и Ядринцевской. Скромный "Гелик" скромно на тротуаре», — сообщает наш читатель.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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