«Я паркуюсь как чудак»: закон не писан — эвакуаторщикам можно всё
Эвакуатор припарковался на пешеходном переходе, а «Камри» ООО раскорячилась на инвалидном месте
В новом, 94-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: эвакуатор застукали припаркованным на пешеходном переходе, «Камри» с номерами ООО заняла инвалидное место, а «Гелендваген» расположился на тротуаре Красного проспекта.
Открывает выпуск спецмашина на переходе — как её эвакуировать? «Улица Серебренниковская, борцы с неправильной парковкой паркуются прямо на пешеходном переходе, хотя по правилам — 5 метров до него. В машине никого. Видимо, не боится, что эвакуируют», — пишет нам читатель Дмитрий.
«Каждый вечер вдоль дома Титова, 1 собирается около десятка "чудаков", паркующихся под знаком "Пешеходная дорожка"», — рассказывают местные жители.
«Мастер парковки на тротуаре возле гимназии
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«У нас возле дома по улице Горской микрорайон, 75 частенько вот так паркуют свои внедорожники на островке газона», — пишет нам Сергей.
Для стоянки на этом месте нужен знак инвалида, а не знаки ВДВ и «Шипы».
«Может, стоит начать с себя, а не писать кричащие лозунги на машине? На парковке "Леруа Мерлен" на Фабричной», — задаётся вопросом читатель Андрей.
«Товарищ перегородил два автомобиля и свободное парковочное место во дворе. Номер, конечно же, не оставлен. Минут через 20 выполз из подъезда и на все вопросы был один ответ: "Ну щас отъеду"», — информирует Семен.
«Гость из солнечного юга постоянно паркуется так во дворе дома по адресу Бориса Богаткова, 203, рядом с музыкальной школой», — ведет наблюдение Алексей.
«Камри» с номерами ООО на инвалидном месте, стоит как можно кривее.
«У нас на Донского все так делают», — рапортуют местные жители.
«Пересечение Красного проспекта и Ядринцевской. Скромный "Гелик" скромно на тротуаре», — сообщает наш читатель.
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Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС