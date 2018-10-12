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Покрышкин, Шило, Толмачёв: голосуем за новое имя для аэропорта Новосибирска

Аэропорту Толмачёво придумали новые имена — посмотрите, как они будут смотреться

Новосибирскому аэропорту могут придумать новое имя через два месяца
Новосибирскому аэропорту могут придумать новое имя через два месяца

На этой неделе новосибирцам, а также жителям других городов России предложили выбрать новое имя для своего аэропорта — их предлагают назвать в честь прославившихся земляков. Конкурс пройдёт в несколько этапов, в одном из которых можно предложить любое название. Итоги всероссийского конкурса подведут в декабре. НГС предлагает выбрать новое имя Толмачёво из тех вариантов, которые предлагали читатели, а также посмотреть, как будет смотреться обновлённая вывеска на фасаде аэропорта. 

В России решили массово переименовать региональные аэропорты, причём назвать их именами выдающихся людей. Продвинуть эту традицию недавно решила Общественная палата РФ и несколько некоммерческих организаций — они организовали проект «Великие имена России» и предложили присвоить имена выдающихся россиян 45 крупным аэропортам. В их числе оказался новосибирский Толмачёво.


По условиям конкурса, выбрать имя должны сами жители, но сначала, на первом этапе, региональные общественные палаты проведут публичные обсуждения с участием властей и общественных объединений, чтобы составить список имён, которые дополнят название аэропорта. Затем организаторы будут принимать варианты от россиян, с которыми определят тройку лидеров и после финального голосования выберут победителя. 


Одно из главных условий — имя претендента не должно быть связано с политикой периода новейшей истории (последние 100 лет). Организаторы рекомендуют вспомнить имена тех, кто внёс «значимый вклад в развитие и становление России» и имеет историческую связь с территорией, где расположен аэропорт. 


Традиция называть аэропорты в честь людей появилась в России сравнительно недавно. В основном их называют так же, как и деревни, которые находятся неподалёку, — так и появилось название у новосибирского Толмачёво. 


В России есть несколько аэропортов, которые уже названы именами выдающихся людей. Например, кемеровский назван именем лётчика-космонавта Алексея Леонова, барнаульский — тоже в честь космонавта и уроженца Алтая Германа Титова, а ульяновский — именем Николая Карамзина, известного писателя и историка. Кроме того, открытый к ЧМ по футболу аэропорт в Ростове-на-Дону назвали Платов — в честь донского атамана, а в Саратове — Гагарин — разумеется, в честь космонавта. 


За рубежом таких примеров больше: среди самых известных — международный аэропорт Леонардо да Винчи в Риме, имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Шарль-де-Голль в Париже. 


НГС попросил читателей придумать свои варианты, чьим именем можно было бы назвать новосибирский Толмачёво, — среди них оказалось 10 личностей, о которых комментаторы писали чаще всего, и те, которые удивили своей оригинальностью. В шорт-листе оказались Александр Покрышкин, Николай Гарин-Михайловский, Ростислав Шило, Янка Дягилева, Александр Карелин и другие. Последнего, к слову, можно назвать политиком, но всё-таки он прославил Новосибирск огромным количеством спортивных наград. Под всеми именами есть краткая справка. 


Кроме реальных личностей комментаторы предложили свои названия аэропорта, например Свалилово, Аэропорт-Главный и Пылесибирск, но это противоречит условиям конкурса. 


НГС представил, как бы выглядели вывески аэропорта со всеми претендентами, и предлагает выбрать лучшего кандидата — каждому варианту можно поставить плюс или минус. 


Таким образом, самые популярные варианты автоматически поднимутся вверх. От варианта «Оставить прежнее название» мы отказались для чистоты эксперимента.



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