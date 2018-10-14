«Через 10 дней после драки в подъезде появился гроб»

Первомайский суд приговорил новосибирца Александра Овсянникова к 7,5 года колонии строгого режима за смерть соседа Дениса Ивлева, которая произошла два года назад. Суд установил, что Овсянников ударил Ивлева об опору козырька подъезда — тот скончался через две недели. Но соседи и родственники уверены в невиновности осуждённого, а свидетели драки и вовсе уверяют, что он дрался не с самим погибшим, а с его другом. По их словам, вся доказательная база полностью построена на словах сестры Ивлева и её мужа, которые обвинили Овсянникова из-за страха самим оказаться на скамье подсудимых — соседи утверждают, что они сами дрались с Ивлевым во время постоянных застолий. Родственники умершего жалеют Овсянникова и его семью, но при этом считают, что в смерти Дениса виноват именно он. Обозреватель НГС выслушала все стороны конфликта и попыталась разобраться в произошедшем. Подробности — в материале НГС.

Жена погибшего Надежда Ивлева встречает корреспондента НГС в крохотной комнате общежития. После смерти мужа они с дочкой переехали — жить в старой квартире, зная, что Денис больше никогда не вернётся домой, было невыносимо. Двухлетняя дочь Вика не отходит от мамы. Надя гладит девочку, улыбается и шепчет: «Вот и всё, что осталось-то от Дениса. Когда умер, ей всего полгода было. Я все фотографии спрятала, потому что и сейчас она находит фотки Дениса в телефоне, открывает их и говорит: "Папка, папка». Откуда знает? Неужели помнит? Он её сильно любил».







Девушка не скрывает: да, Денис мог выпить, но алкоголиком не был. За наркотиками «был замечен», но всего пару раз. Надя долго молчит, а потом обезличенным голосом рассказывает, что в ноябре 2016 года они сильно поругались. В семье так было заведено: если дома ссора, Денис шёл к своей сестре Анастасии. Когда он был у неё в гостях на Чапаева, 7/1, и случилась та драка с Александром Овсянниковым.







За несколько дней до смерти Денис жаловался на головную боль. Днём 24 ноября он сидел с дочкой, вечером поехал к друзьям, а следующим утром умер в больнице, не успев увидеть ни жену, ни дочь.





Сейчас Ивлева воспитывает дочь одна





На прошлой неделе, 2 октября, Первомайский суд Новосибирска признал 39-летнего соседа сестры Ивлева Александра Овсянникова, виновным в смерти Дениса — по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил его к 7,5 года колонии строгого режима.





«Обычный бытовой конфликт, — рассказывает адвокат Овсянникова Вячеслав Хоменко. — Семья благополучная, пристойная: трое детей, муж работает, жена работает. Единственное, что живут они на Первомайке.





И соседи, которые ведут себя достаточно вызывающе, я бы даже сказал, вульгарно: курят на лестничной клетке, постоянно в нетрезвом состоянии. Отец семьи делает соседу замечание, что вызывает негатив.





По версии обвинения, мой подзащитный наносит два или три удара погибшему. Они находятся на краю дома, между ними находится металлическая опора. И держа погибшего за грудь, подзащитный якобы дёргает его на себя и наносит 2–3 удара. И от этого через какое-то время наступает смерть. Но это версия построена полностью на словах близких погибшего».





Погибшему Денису Ивлеву было всего 26 лет





Родственники Овсянникова вспоминают, что злосчастная драка произошла 13 ноября 2016 года — они хорошо запомнили эту дату, так как это было воскресенье, единственный выходной осуждённого. Его родня не отрицает, что в тот день Овсянников вместе с другом Дмитрием Михайленко выпили по бутылке пива.





Накануне событий у старшей дочери Овсянниковых Полины случился конфликт с соседями из квартиры напротив.





«Один из соседей, не знаю кто, ударил моего друга, — вспоминает Полина. — А когда я пошла домой, он (сосед. — Прим. ред.) побежал за мной. За руки меня хватал, что-то ещё пытался мне говорить. Конечно, пьяный был. Они всегда пьяные. Я, конечно, испугалась». После этого тёща Галина Усачёва попросила Овсянникова поговорить с соседями, потому что «нет предела беспределу».





Выйдя из своего дома на Чапаева, 7/1, Овсянников увидел обидчиков дочери — соседа Дениса Ивлева и его друга Сергея Окорокова. По словам жены осуждённого Екатерины, Александр спокойно с ними поговорил: «Всё закончилось на стадии разговора. Они спросили: "Есть ли ключ домофонный?". Саша стал открывать им дверь, и в этот же момент из подъезда выскакивает Кайгородов Сергей». Тот был другом убитого и жил с его сестрой.





«Кайгородов был пьян, — утверждает очевидец конфликта Дмитрий Михайленко. — У них с Овсянниковым получилась потасовка. Сначала в подъезд затянули, я их оттянул. Ивлев стоял и ещё один стоял. Они упали. В этот момент кто-то из их компании — из тех, кто стоял, — врезал мне прям в переносицу. Потом жена Овсянникова вышла, и потасовка прекратилась».





Дмитрий Михайленко показывает место, где произошла драка





«Я выбегаю, Димка стоит, снегом от крови умывается, — объясняет Екатерина. — Тот, что погиб (Ивлев. — Прим. ред.), стоял, руки в карманах, совершенно спокойно. Самый адекватный из этих троих был именно погибший. Я ещё на него посмотрела, спросила: "Что вы творите?", и пошла разнимать мужа своего».





Заявление в полицию Овсянниковы писать не стали, несмотря на то что Александр сам серьёзно пострадал в драке. «Я на следующий день вернулась утром с работы, Саша в своей комнате лежал весь побитый, — вспоминает тёща Галина Усачёва. — Отёкший весь. Я ему: "Саша, что случилось?"». Ответил, что он поговорил с соседями...





Это же даже дракой назвать нельзя было, Сашу просто избили, ещё и Диму хлестанули. Я говорила им идти побои снимать. То, что в милицию тогда не пошли, — это наша беда и наша ошибка».





«Через 10 дней после драки появилась крышка гроба в нашем подъезде, — вздыхает жена Овсянникова Екатерина. — А через полгода Сашу вызвали в милицию как свидетеля. Они с Димой вместе ходили на допрос, а как следователь поменялся, Сашу вызвали, в один день провели четыре очные ставки и возвели в ранг обвиняемого. Саша с Димой проходили детектор лжи, он показал, что они говорят правду, но суд не счёл это доказательством. Всё обвинение строится только на показаниях этой семейки наших соседей.





А ведь Саша даже не дрался с погибшим, драка была с его другом!».





Тёща Овсянникова Галина Усачёва жалеет, что после драки их семья не обратилась в полицию





У семьи погибшего совсем иная версия произошедшего. «Я дома спал, звонит мне Ивлев в домофон (в то же время соседи Кайгородова говорили, что домофон в его квартире не работает уже около пяти лет. — Прим. ред): "Серёж, выйди помоги". Вечер, темно, я спал. Я везде это рассказывал. Выхожу, смотрю: парень Дениса держит между трубой. "Что случилось?". Этот парень мне неадекватно говорит: "Иди *****", дверь захлопывает. Открываю дверь, смотрю, он Дениса об трубу тынь-тынь. И всё. И там я завязал драку. И всё, больше ничего не было», — говорит Кайгородов.





Очевидец драки Сергей Окороков прямо объяснил корреспонденту НГС, что события того дня помнит смутно, так как был пьян. «Мы с Денисом, как раз подходя к подъезду, [заметили, как] выходят эти вот двое здоровых (Александр Овсянников и Дмитрий Михайленко. — Прим. ред.). Они пьяненькие, с бутылкой пива, что ли, были. Они начали выяснять, кто дочку его обидел... Он (Овсянников — Прим. ред.) просто взял и толкнул его башкой об трубу. Раз или два при мне... Серёга выбежал помочь. Ну два здоровяка, какая драка может быть».





Слова Кайгородова и Окорокова подтвердила и сестра погибшего Анастасия Филатова — она видела драку из окна своей квартиры и считается главным свидетелем в деле.





Главная свидетельница по делу утверждает, что видела драку из окна на четвёртом этаже — драка происходила под козырьком подъезда примерно в 22:00 в середине ноября 2016 года





От драки 13 ноября до смерти Ивлева прошло несколько дней — он скончался утром 25 ноября. За эти неполные две недели он подрался ещё несколько раз, говорят соседи, но в следственных органах эту информацию корреспонденту НГС не подтвердили. Даже друзья погибшего говорят, что в последний раз видели его живым, когда он вышел поговорить с Кайгородовым вечером 24 ноября. После этого Ивлева — пьяного и в крови — найдёт администратор магазина, около которого, видимо, и произошла последняя драка, следует из её показаний в суде (редакции НГС их передали родные осуждённого).





Последнее обстоятельство заинтересовало следователей — Кайгородова даже задерживали. Сам Кайгородов говорит, что полицейские заставляли его во всём сознаться и «кошмарили», но вскоре отпустили. «Его грех было бить, — заявляет Сергей Кайгородов, который, по словам соседей, часто дрался с Ивлевым во время пьянок. — Он слабенький ребёнок был. Что там бить, там здоровья нету. Просто парень, у меня с ним даже конфликтов никогда никаких не было».





В прокуратуре объяснили, что нет никаких доказательств того, что погибший Ивлев дрался ещё с кем-то кроме осуждённого Овсянникова.





Единственный подтверждённый факт — это конфликт с сестрой, в ходе которого Анастасия «не ударила, а толкнула его чуть слегка».







«Это всё (информация о возможных побоях Ивлева. — Прим. ред.) оценивалось, всем показаниям дана оценка, — объясняет старший помощник прокурора Первомайского района, гособвинитель Юрик Варданян. — Достоверно не установлено, что кто-то там ещё его бил. А вот согласно заключению эксперта, именно вот в этот период причинены телесные повреждения, которые согласуются в том числе с показаниями ряда свидетелей. Редко бывают по убийствам, ну и по ст. 111 ч. 4, что есть очевидцы произошедшего. Поверьте, достаточно редко бывает. А здесь у нас не один очевидец, а даже несколько очевидцев. И в совокупности дана оценка, что вообще вариантов других нет. У меня сомнений никаких нет, что это он (осужденный. — Прим. ред.) причинил телесные повреждения, от которых наступила смерть Ивлева».





Сестра погибшего Анастасия Филатова уверяет, что видела драку из окна





Жена Овсянникова и трое его детей и сейчас живут на одной лестничной клетке с сестрой погибшего Анастасией и Сергеем Кайгородовым. С Анастасией и Сергеем живёт ещё пожилая бабушка и трое детей. Обе семьи признаются, что видеть друг друга им тяжело, хотя родственники Ивлева даже говорят, что жалеют осуждённого. «Мне в натуре жалко их семью, — тараторит Кайгородов. — А чем мы можем помочь? Да ничем, там всё по факту. Я вообще обалдел: семь с половиной лет. А так, по идее, ну после драки, по неосторожности всё получилось».





Квартиру, где живут родственники Ивлева, соседи называют неблагополучной. «Сначала дебоширил её брат (брат Анастасии Денис. — Прим. ред.), — вздыхает жительница дома Марина (имя изменено — Прим. ред). — Он умер, его сестрица взяла всё в свои руки и продолжила этот фестиваль подъездный. Настя со своим мужем, у них образ жизни — пьющая семья. Рожают детей, но дети беспризорные, бегают с утра до вечера по улице».





Жильцы утверждают, что уже привыкли к дракам в проблемной квартире. Но больше всего хлопот доставляет им то, что там уже лет пять не работает домофон — что Анастасия, что Сергей не стесняются звонить в два-три ночи, в пять утра и просят пустить в подъезд.





«Это клевета, — утверждает Анастасия. — Ну какой мне смысл пить, если у меня маленький ребёнок, трое детей? Они могут хоть что наговорить. <...> Они угрожают моими детьми, что у меня детей заберут. Знаете, я как бы просто молчу. <...> Я и так два года терпела суды эти, ходила. Я не знаю, как у меня хватало сил ходить туда и смотреть ему (Овсянникову. — Прим. ред.) в лицо.





Он утверждает, что этого не делал. Как он это не делал, когда я смотрела в окно и это видела?».







Нелестно в доме отзываются и о погибшем. «Денис, который погиб, его [били] все кому не лень, — качает головой соседка Наталья (имя изменено. — Прим. ред.). — Он вёл такой образ жизни... <...>.





Но вот почему-то привязались к Саше. Сашу я знаю лет десять. Да вы весь дом обойдите — про него тут никто слова плохого не скажет. Он наподобие моего мужа: такой же порядочный, положительный, спокойный. Я даже не слышала, чтобы он голос повышал.





Всегда спокойно разговаривал. Порядочная семья. Ничего не могу сказать, в отличие от тех».





Жена погибшего Надя рассказывает, что её муж вырос в детдоме, поэтому он никогда не жаловался на самочувствие, всегда терпел. Она не скрывает, что Денис сидел — по глупости украл телефон и получил семь лет. С апреля 2015 года они уже жили вместе. «Он работал, и я работала, — объясняет Ивлева. — Машина у нас была. Он не был таким, как про него рассказывают: алкаш, наркоман. Ну, да, был судим, но у всех есть какие-то грешки. Мы отдыхать всегда куда-то ездили: Яровое, Алтай...





У него пластина была в голове. В детстве с моста на велике съезжал — попал под машину. 13–14 лет ему было. Ему нельзя было драться из-за этой пластины. Так как его били об трубу железную, повредили пластину и кровь потекла».







Два года шло следствие, потом суд. Надя уже не верила, что в смерти её мужа найдут виноватых. Она говорит, что писала даже на телепередачу «Мужское/Женское» и в «Битву экстрасенсов» в надежде, что помогут там.







«Изначально я пошла на суд с мыслями, что человек не виновен, — признаётся Надежда. — Но со всеми свидетелями, с этой грязью... Ну, раз суд решил, значит, виноват он. Не мы его посадили, так суд решил. <...> Я в любом случае буду в вышестоящий суд подавать, меня это не устраивает, срок слишком маленький. И на моральную компенсацию подавать буду. Я потеряла мужа, у меня ребёнок растёт без папы».







В начале беседы Надя говорила, что с сестрой мужа Анастасией она связь поддерживает — как-никак это родная тётя её дочери. Но в самом конце разговора девушку прорывает: она жалуется, что всё их общение — это пыль в глаза и дочка Вика семье своего отца не нужна. И уже почти шёпотом добавляет, что всё то, что говорят про Анастасию, — правда. «Они выпивают, частенько, — кивает Надя. — Я видела всяких пьяных, но таких не видела. И между Денисом и Настей всякое могло быть, они могли и поругаться... Но я точно уверена, что во всём виноват этот Овсянников. Это суд так решил, суд ведь ошибаться не может?».





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