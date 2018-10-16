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Здесь моё стойло: жильцы многоэтажки воткнули забор посреди дороги

Они заявили, что им негде парковаться, — чиновники считают, что все законно

Забор занял половину дворовых проездов 
Забор занял половину дворовых проездов 

В одном из дворов Железнодорожного района Новосибирска грянул скандал — жильцы одного из домов огородили себе парковку, «зацепив» половину дворового проезда. Жители других домов возмущены — соседи захватили территорию без предупреждений, а в оставленный проезд едва ли заедет пожарная машина. Обладатели уже собственной парковки указывают на то, что свою территорию огородили по закону и могут делать там всё что угодно. Кто прав — разбирался обозреватель НГС.

Несколько недель назад жильцы дома № 6 на Железнодорожной заметили ямки посреди дворового проезда. Спустя ещё какое-то время на их месте оказался двухметровый металлический забор, разделяющий и без того узкий проезд напополам. По словам председателя ТСЖ дома Александра Ельцова, забор поставили жильцы соседней многоэтажки — дома № 6/2, — чтобы огородить свою территорию и сделать личную парковку.


«Земельный участок у дома 6/2 достаточно большой, и тот забор, который они строят, он как раз границы их придомовой территории и закрывает. Но, несмотря на это, надо понимать, что мы живём ведь в городе. Есть некая общественная инфраструктура, есть мои права как гражданина на пожарную безопасность, на проезд скорой помощи ко мне домой. 


Если я ребёнка в школу вожу, допустим, по улице Красноярской, то так как там нет тротуара, мне там просто страшно ребёнка одного отпускать», — говорит Александр Ельцов.


Границы 108-го кадастрового участка почти полностью совпадают с линией, где проходит ограждение, хоть и занимают проезды вдоль 113-го и 114-го
Границы 108-го кадастрового участка почти полностью совпадают с линией, где проходит ограждение, хоть и занимают проезды вдоль 113-го и 114-го


Жильцам 6-го дома вторят жильцы соседнего 4-го. «Два дома страдают с точки зрения безопасности детей, которые в школу идут, удобства житья. <...> С нами не советовались. У нас была первая встреча с одним из активистов, стали обсуждать, как это можно сделать, выдвинули несколько версий: кто-то за, кто-то нет. И они ушли на голосование от своего дома. Это было летом 2017 года. Потом они сказали, что у них жители отклонили общим собранием дома. И всё, и после этого всё затихло. А тут — бац», — объяснил председатель ТСЖ дома на Железнодорожной, 4 Александр Кондалёв. 


Оба ТСЖ пытались обсудить с домом 6/2 другие варианты, но их проигнорировали. Затем соседи решили пожаловаться в мэрию, но мэрия нарушений не нашла, говорит Александр Кондалёв. 


В конце прошлой недели во дворе заканчивали устанавливать ограждение
В конце прошлой недели во дворе заканчивали устанавливать ограждение


На прошлой неделе во дворе заканчивали доделывать забор — он начинается с заезда во двор с улицы Салтыкова-Щедрина и заканчивается за домом. Жительница дома № 6/2 Ирина объяснила корреспондентам НГС, что ограждение поставили жильцы за свой счёт.


«Всё время приезжаешь — вроде живёшь тут, а поставить [машину] некуда, потому что неизвестно, кто ставит. 


Деньги собрали и решили поставить. Будет заезд с этой стороны и с той (показывает на улицу Салтыкова-Щедрина и на улицу Красноярскую. — Прим. ред.)», — пояснила девушка. 


Подрядчик и технический заказчик ограждения, директор ООО «ПД» Максим Глазырин подтвердил, что ограждение проходит по их придомовой территории и чужие не занимает: «Жители домов [№ 4 и 6] ставили на нашу парковку свои машины, потому что у них парковочного пространства очень мало. Соответственно, когда происходила уборка снега, Наталья Фёдоровна (председатель ТСЖ дома № 6/2. — Прим. ред.) ходила искала владельцев. В связи с тем, что в нашем доме живут полицейские, у людей есть связи. Они обращались, звонили в полицию, узнавали телефон, 


спрашивали, что машины надо убирать, человек говорил: "Идите вы подальше, куда хочу — туда ставлю". 


И года два назад возник вопрос, мол, ребята, ну так же нельзя жить: скорой невозможно подъехать, пожарным невозможно подъехать. Решили, собрали, проголосовали, приняли решение установить забор в границах своей территории».


Максим Глазырин рассказал, что в ответ соседи начали писать заявления в разные инстанции и ведомства, но даже по кадастровой карте видно, что забор проходит только по границе придомовой территории. «Мы обращались в МЧС, спросили о том, что нужна ли от них какая-то бумага, они сказали, что нет. Главное, чтобы был доступ пожарной технике. Он там есть», — добавил подрядчик.


Ограждение идёт по центру нынешнего проезда
Ограждение идёт по центру нынешнего проезда


Изменить ситуацию невозможно, считают эксперты, — корни проблемы лежат в несовершенном жилом законодательстве. Светлана Суворова, директор НП «Сибирский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ», объяснила, что если участок числится придомовым — жильцы имеют право делать на нём всё что угодно. Главное, чтобы решение принимали все жители. О том же говорят и юристы.


«Конфликты такие у нас сплошь и рядом по городу. Огородить они, конечно, могут, но исключительно в пределах своих границ. <...> 


Как-то с этим бороться бесполезно, потому что это их право, их территория. 


По поводу узкого проезда — можно подать какие-то жалобы в прокуратуру, пожарную инспекцию, указав, что во время какой-то чрезвычайной ситуации это будет препятствовать проезду, скажем, пожарной машины. Если это действительно влечёт какую-то угрозу жизни и здоровью людей», — пояснил юрист Александр Солдаткин. Он добавил, что подобные споры редко доходят до суда. Гораздо острее выходят ситуации, когда несколько жильцов самовольно выделяют себе несколько парковочных мест и вешают замок. 


Местные жители боятся, что сузившегося проезда будет не хватать
Местные жители боятся, что сузившегося проезда будет не хватать


Депутат избирательного округа, в который входят дома на Железнодорожной, Антон Тыртышный считает, что возникшая проблема актуальна для всего города.


«Люди правильно делают, что жалуются. У нас такая нехорошая практика в последние годы в связи с тем, что Жилищный кодекс позволяет это делать, — когда каждый ставит забор по границе придомовой территории. К сожалению, получилось так, что сами земельные участки, которые являются придомовыми территориями многоквартирных жилых домов, они формировались, в общем, без учёта фактически сложившихся проездов и пешеходных проходов. И это очень серьёзная проблема города в целом. В своё время понарезали эти участки, там как-то нужно было быстро сформировать эти участки, чтобы передать эти территории управляющим компаниям, повесить всё это дело на жителей. <...> У нас сплошь и рядом, когда по придомовым территориям проходят внутриквартальные проезды, по которым реально ездит весь микрорайон, а содержать этот проезд должны жильцы одного конкретного дома, по которому этот проезд положен. Это на самом деле просто огрехи законодательства того периода, когда они выделялись», — говорит Антон Тыртышный.


Когда забор доделают, пешеходам придётся делить узкий проезд с машинами 
Когда забор доделают, пешеходам придётся делить узкий проезд с машинами 


Депутат собирается инициировать механизм сервитута, который позволит найти соседям компромисс. «Мы с этим сталкивались неоднократно. С помощью этого механизма мэрии не раз удавалось такие вопросы урегулировать, здесь законодательство постоянно меняется. <...> Было бы лучше, чтобы мэрия имела больше полномочий в части корректировки земельных участков, а именно придомовых территорий. Сейчас, поскольку это просто собственность жильцов, откорректировать можно только 100-процентным решением жителей», — заключил он. 


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