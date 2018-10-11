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«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно

Трехметровые ямы-могилы грозят смертью горожанам, а водители троллейбусов устроили свалку и туалет

В 26-м выпуске проекта «Где дороги?»: коммунальщики не могут ликвидировать опасные провалы в земле, на конечной троллейбуса № 5 обнаружились свалка и туалет, а на Богаткова нашлись подозрительные закрытые ливневые колодцы. 

«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


Открывает выпуск серьезная проблема с глубокими ямами, которые грозят детям. «Между домами № 43 и № 45 по улице Степная образовались глубокие ямы в результате провала погребов. Глубина до 2,5–3 метров. Рядом находится детская площадка...


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


...Все это время ЖЭУ-7 бездействует. На обращения жильцов не реагирует. Угроза жизни детям и жильцам сохраняется», — бьет тревогу Анна.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


«Постоянная яма на пересечении улицы Плахотного и 3-го Пермского переулка», — сообщают наши читатели. 


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


«Ключ-Камышенское плато, 26/2», — заметила проблемы с дорожным покрытием читательница Марина.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


«Улица Железнодорожная. Дорога-то хорошая, шестиполосная. Даже слишком хорошая, так что разгоняются на ней очень и очень сильно. А вот светофора поблизости нет. Два пешеходных перехода — нерегулируемые, естественно, далеко не все водители на них останавливаются. Поэтому приходится детей переводить через дорогу лично, и так каждый день, ведь все школы на другой стороне. И встречать», — жалуется Екатерина.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


На улице Солидарности разрушенный двор должны были восстановить еще 20 сентября. Но что-то пошло не так, никого на объекте нет.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


«Хочу привлечь внимание мэра и руководства "Горэлектротранспорта" к мусорной свалке на конечной остановке троллейбуса 5 (Городской аэропорт)! Вся территория замусорена, а экипажи троллейбусов вообще ходят в кусты справлять нужду. От мусора уже крысы бегают там», — рассказывает читательница Алина.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


«Неправильная установка светофоров, не соответствует ГОСТу. При монтаже светофорных объектов кабель должен идти под землей, но его пускают по воздуху, что позволяет удешевить работы на 30–40%», — заметили непорядок бдительные водители.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


Странные колодцы ливневой канализации, закрытые мешками, обнаружились на улице Бориса Богаткова.


«Где дороги?»: да в таких ямах лежать можно


А это еще одна угроза для детей. «Вот уже несколько недель в Октябрьском районе недалеко от школы № 206 не закрыт сливной колодец. Каждый день из школы и в школу мимо этого колодца ходят ребятишки, не дай бог, кто упадет», — пишет читательница Ирина.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


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