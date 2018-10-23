«К смерти меня приговорили в феврале»: неизлечимо больного тренера отказались лечить

Тренер по вольной борьбе Владимир Шадрин узнал о своём диагнозе год назад. Врачи решили, что лечить его «нецелесообразно». Решение врачебной комиссии отправить мужчину в хоспис наложило табу на рецепты — он не может купить себе лекарства, чтобы снять боль. А бесплатных таблеток ему не дают. Чтобы продлить жизнь или по крайней мере облегчить своё состояние, он покупает дорогие лекарства за свой счёт. Корреспонденты НГС побывали в гостях у новосибирского тренера, воспитавшего десятки мастеров спорта.

В просторной квартире на площади Калинина Владимир Николаевич Шадрин живёт вместе с женой. Несмотря на преклонный возраст — ему уже 78, — мужчина выглядит бодрым и даже подтянутым. Он до сих пор ходит на работу в спортивный центр «Русь», который, можно сказать, сам и создал. Всю жизнь Владимир Николаевич занимается вольной борьбой, этот вид спорта он начал развивать в Новосибирске ещё в восьмидесятые.





Жизнь вышла из привычного русла после того, как он обратился к врачу с жалобами на боль. Почти год врачи не ставили ему никакого диагноза. А потом написали в справке, что пациент неизлечимо болен и ему могут оказать лишь паллиативную помощь. В очереди за результатами они с женой сидели почти пять часов.





В итоге в справке он прочитал, что лечить его нецелесообразно, — и остается просто ждать конца, а в случае чего вызывать скорую и ехать в Барышево (там находится отделение паллиативной помощи. — Прим. ред.).





«К смерти меня приговорили в феврале, — пытается шутить он. — Самое главное, терапевт же не имеет права выписать рецепт, потому что есть справка, что лечить нецелесообразно. А без рецепта лекарство не дают. Друзья, воспитанники помогают, сказали: "Лекарства купим, не волнуйся". Но я пока продаю всё сам».





Воспитанников у Владимира Шадрина много — из своего центра он выпустил десятки мастеров спорта по вольной борьбе. До открытия спортивного клуба «Русь», по его словам, в Новосибирске практически ничего не знали об этом виде спорта. Сам он из Вологодской области. А после окончания Центральной школы тренеров в Москве решил уехать жить в Сибирь. Здесь же и познакомился со своей женой.





«Как-то пришёл в ресторан "Садко" со своей невестой, поссорился с ней, а потом на последний танец пригласил свою будущую жену и сделал ей предложение», — вспоминает Шадрин.







Сейчас, говорит Владимир Николаевич, жена его ругает. «Кричит на меня, что идти на работу не надо. Но самое лучшее лекарство — это движение», — со спокойной уверенностью говорит он. Когда услышал вердикт врачей, уволился с должности директора спортивного центра, но по-прежнему тренирует группу подростков, «чтобы у мальчишек был сильный характер».





Несмотря на преклонный возраст, Владимир Николаевич продолжает тренировать подростков





В Барышевский паллиатив он ехать не хочет. «Конечно, это противоестественно для человека (смириться и не бороться за жизнь. — Прим. ред.). Жить хочется, понятно. Выходишь, смотришь на небо, красиво. Ну и что. Так все сделано, классно сделано в природе. Одно умирает, другое на этом месте возрождается, — рассуждает он. — Я прожил хорошую жизнь, не боюсь. Но в хоспис я не поеду. Туда же отправляют умирать, они так и сказали моей жене. Конечно, я буду дома, у меня же есть жена, дети, внуки».





Лекарства, которые помогают ему поддерживать нормальное состояние, обходятся примерно в 100 тысяч рублей.





Но, говорит Владимир Николаевич, они помогают ему оставаться на плаву, ходить на работу и общаться с близкими. У него до сих пор спортивная фигура и моложавое лицо. Историю свою он рассказывает с юмором и говорит, что ничего не боится.





Владимир Шадрин — один из первых специалистов по вольной борьбе в Новосибирске





«Проблема со мной решена. Вы же понимаете, что мне скоро 80, — делится он своими мыслями. — Но ведь есть молодые. А их ждёт та же участь, если заболеют. Год человека гонять, не дать ни одной таблетки, не дать ни одной рекомендации. Понятно, что за год он сгниёт. Из-за очередей я потерял целый год, вот это обидно. И мне хочется донести до всех, что платную и бесплатную медицину нужно разделить. Хотя бы чтобы человек пришёл к врачу — и его не вынуждали идти платно сдавать анализы, а нормально встретили и не отправляли биться за очередь. Мне, конечно, не хочется умирать так, как я сейчас умираю. Всегда думал: "Где-нибудь упаду, и готов". Но у меня нет никакого страха. Хочу только, чтобы жена дожила как положено — чтобы не болела, было что покушать, внуки, дети рядом».





Перед тем как попрощаться, Владимир Николаевич принёс корреспондентам брусничный морс, потому что «это всем полезно». И, вздохнув, подытожил, что всё, что он сейчас делает, — это «попытки зайца убежать от орла».







По его словам, таких же «отказников», как он (людей, которым не назначают лечения), в Новосибирске много. В министерстве здравоохранения области корреспонденту НГС заявили, что такой статистики нет, но от неизлечимо больных пациентов не отказываются, а предлагают им паллиативную помощь. Такие отделения есть в Новосибирской клинической больнице № 1 , Линёвской районной больнице, Новосибирской клинической центральной районной больнице (для детей).





«Основной целью паллиативной помощи является эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти, — объяснили в областном минздраве. — Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми хроническими прогрессирующими заболеваниями и состояниями, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения и медицинской реабилитации».





По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, за 9 месяцев 2018 года паллиативную помощь оказали 568 взрослым и 77 детям. Кроме того, есть мобильные бригады, которые за 9 месяцев к взрослым на дом выехали 2514 раз, к детям — 1773 раза.





Рак занимает второе место в структуре причин смертности новосибирцев, — сообщил в начале года главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий. В прошлом году от этого заболевания умерли 5752 новосибирца, это на 117 больше, чем в 2016 году.





Читайте также:

«Прямо сейчас я не помру»: сибирячки, которые борются со страшной болезнью, на один день они отвлеклись от суровой рутины и перевоплотились в моделей для фотопроекта «Красота сильнее рака».