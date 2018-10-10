«Маруся», ты супер

Группа новосибирцев-энтузиастов из авторемонтной компании VIP-Service закончила восстановление первого автомобиля из партии суперкаров Marussia, которые были куплены в прошлом году и привезены в наш город. После банкротства компании Николая Фоменко Marussia Motors выпущенные автомобили остались без ухода, многие из них находились в плачевном состоянии. И вот первый отремонтированный суперкар Marussia B1 выставлен на продажу за 10 миллионов рублей. Подробности в материале НГС.АВТО.





Объявления о продаже суперкара Marussia B1 (заднеприводное двухместное купе) опубликованы на порталах droom.ru и auto.ru, за красный автомобиль 2014 года выпуска просят 10 миллионов рублей. Машина с атмосферным 3,5-литровым мотором (VQ35 от Nissan) развивает 300 лошадиных сил, она была полностью реконструирована. Модель B1 обладает богатой историей: суперкар принимал участие в съёмках в Монте-Карло, участвовал в тест-драйвах в Монако, проходил испытания на европейских гоночных треках.











«Это первый автомобиль, а сейчас у нас на финишной прямой второй автомобиль. Это Marussia B1, такая же красного цвета, только мотор там будет гораздо мощнее — 420 л.с», — рассказывает НГС руководитель компании VIP-Service Александр Сердцев.









Чтобы довести суперкар до идеального состояния, его полностью разбирали, восстанавливали кузовные панели, перешивали заново кожаный салон, перекрашивали. Автомобиль получил новые детали подвески, дополнительные воздуховоды для улучшения охлаждения. Обновилась система кондиционирования, добавилась премиальная акустическая система. Подобные работы должны быть проведены и с остальными 6 автомобилями Marussia, которые в прошлом году были доставлены в Новосибирск (всего 7 машин).









«Эта машина разбиралась полностью вся, до последнего винтика. [Дальше] у нас за зиму план: сделать Marussia B2, которую мы ещё в прошлом году начали делать. На неё мы сейчас ставку делам, чтобы к весне она была готова, там работы непочатый край ещё», — отмечает Александр Сердцев.









Первый автомобиль B1 сейчас полностью исправен, сертифицирован, поставлен на учёт в ГИБДД, имеет весь необходимый пакет документов. Ну и конечно, выполняет свою главную роль — является спорткаром с молниеносным разгоном и драйверской рулёжкой.









«Она [разгоняется до 100 км/ч] где-то в районе 4,5 секунды, а та, которая 2,8 турбо, сейчас на сборке находится, — она разгоняется за 3,8 секунды», — объясняет Александр Сердцев.







Стоимость в 10 миллионов рублей, назначенная за автомобиль, по словам эксперта, является обычной ценой для машин в сегменте суперкаров. Скорее всего, покупателем Marussia окажется какой-то коллекционер, отечественный или зарубежный, — именно на таких собирателей авто и рассчитаны подобные модели.



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