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Испытано на себе: банки начали собирать больше данных о клиентах

Корреспондент НГС прошла процедуру одной из первых — теперь банк узнает её по голосу и фото

Уже сейчас некоторые банки позволяют пользоваться своими услугами удалённо тем, кто сдал биометрические данные 
Уже сейчас некоторые банки позволяют пользоваться своими услугами удалённо тем, кто сдал биометрические данные 


На днях Банк России опубликовал карту точек банковского обслуживания, где можно сдать свои биометрические данные — голоса и фотографии. Это нужно для того, чтобы пользоваться услугами банков дистанционно — открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы — с помощью удалённой идентификации, которая начала работать в России 30 июня 2018 года. В Новосибирске сдать биометрию можно в двух банках по четырём адресам — Почта Банке и Росбанке. Для желающих вся процедура бесплатна. Журналист НГС в числе первых в городе проверила на себе, как можно сдать биометрические данные, и узнала, когда для визита в банк уже не понадобится паспорт и зачем это нужно самим кредитным организациям.

По сути, человеку, который хочет в будущем не брать паспорт с собой в банк, не называть никаких кодовых слов и не стоять в очередях, чтобы открыть счёт или взять кредит, нужно сейчас пройти первичную идентификацию — передать персональные данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). После сдачи биометрии клиент сможет дистанционно пользоваться услугами любых банков, которые подключились к системе. 


По информации на 5 октября 2018 года, в списке уже 424 российских банка. Со временем клиенты, сдавшие биометрию, смогут не только проводить операции удалённо в своём банке, но и открывать счета в банках — участниках системы.


Как сообщает Банк России, процедура первичной идентификации занимает около 10–15 минут. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Проверить, так ли это, мы решили в офисе Росбанка на Красном проспекте, 1, который уже успел оборудовать для этих целей отдельную комнату.


Станислав Губин и корреспондент НГС в кабинете с оборудованием для сдачи биометрии
Станислав Губин и корреспондент НГС в кабинете с оборудованием для сдачи биометрии


В офисе — два сотрудника, которые прошли обучение и занимаются сбором биометрии. Корреспондента НГС встретил один из них — руководитель группы продаж и обслуживания клиентов новосибирского офиса Росбанка Станислав Губин. Первым делом в банке убедились, что участник не является клиентом Росбанка, — для сдачи биометрии пришлось открыть счёт в этом банке.


Услуга бесплатная, нужно назвать свой номер телефона, на который придёт код подтверждения из четырёх цифр, и адрес электронной почты. Затем дадут анкету об операциях, которые вы планируете совершать в банке, и второй документ, подтверждающий, что вы являетесь налоговым резидентом только РФ. Все поля заполнены — нужно лишь расписаться. Эту информацию лучше уточнить перед визитом в банк.


Всем, кто решился на биометрию, надо иметь аккаунт и на портале госуслуг. Если вы зарегистрированы, то нужно дождаться, пока банк получит подтверждение от сервиса. Если нет, в банке помогут завести аккаунт на портале.


Если вы не клиент банка, собирающего биометрию, нужно заложить дополнительное время на открытие счёта — в полчаса уложиться можно. Но это только подготовительный этап
Если вы не клиент банка, собирающего биометрию, нужно заложить дополнительное время на открытие счёта — в полчаса уложиться можно. Но это только подготовительный этап


Пока заполняются документы, выясняется, что биометрию в Новосибирске — в Росбанке — за прошедшие три месяца сдали 10 человек, значит, корреспондент НГС стала 11-й. В первой десятке — в основном сотрудники банка и клиенты, которым рекомендовали пройти процедуру и протестировать её. Отдельно банк эту услугу не рекламирует, она делается добровольно. Пресс-служба ещё одного новосибирского банка, который запоминает лица клиентов — Почта Банка, — на запрос о количестве людей, сдавших биометрию, пока не ответила.


После открытия счёта надо подписать заявление на банковское обслуживание.


— Это согласие на передачу данных и заявление на предоставление вам специального ключа, чтобы вы могли пользоваться биометрическими данными, — Станислав даёт мне на подпись последние документы.


Потом у банка ненадолго зависает система, которая встроена в ПО банка, записывает голос и делает фото, — перезагрузка помогает.


Так выглядит инструкция для клиентов, записывающих свой голос, — придётся читать вслух цифры
Так выглядит инструкция для клиентов, записывающих свой голос, — придётся читать вслух цифры


— Теперь мы можем перейти к записи голоса. Мы запишем три дорожки: читать цифры нужно с обычной скоростью, — сказал Станислав Губин.


Сначала корреспондент НГС прочитала цифры от 0 до 9, потом наоборот — от 9 до 0, а на третьей дорожке цифры размещены в произвольном порядке. После делается фотография. Нужно сидеть ровно и немного наклонить голову вперёд. На саму сдачу данных ушло всего 3 минуты.


Биометрические данные передаются в ЕСИА — они сообщают банку, что ваша учётная запись подтверждена и процесс сдачи биометрии закончился. Самому клиенту приходит SMS-сообщение: его можно ждать от 10 минут до суток.


Получается, что в целом на всё нужно на всякий случай заложить 40 минут, несмотря на то что сдача данных занимает 3 минуты. Возможно, в дальнейшем этот механизм будет ещё более отлажен.


Для записи используется обычный микрофон, только в помещении, где происходит сдача биометрии, должно быть тихо
Для записи используется обычный микрофон, только в помещении, где происходит сдача биометрии, должно быть тихо


После записи голоса и снимка на память в Росбанке уточнили, что проводить операции дистанционно пока нельзя. «Пока ваши данные просто находятся в системе, а их использование — следующий этап. Когда данные будут собраны, мы будем внедрять механизмы их использования. Вы будете одним из первых, кто сможет этим воспользоваться», — пояснил директор территориального офиса в Новосибирске Денис Колов.


В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России пояснили, что банки сами решают, когда начинать предоставлять продукты удалённо, некоторые уже начали это делать. Клиенту необходимо выбрать нужную услугу на сайте или в мобильном приложении банка, пройти авторизацию в ЕСИА, ввести там свой логин и пароль, а потом произнести предложенную последовательность цифр или букв на камеру, которая одновременно запишет видео и голос. При успешной идентификации ЕСИА направит необходимые данные в банк для оказания услуги.


«Мы часто сталкиваемся с такой проблемой, когда приходят VIP-клиенты без паспорта и считают, что их должны идентифицировать и так. Или же когда люди звонят в банк, а у них спрашивают кодовое слово. Мало кто его помнит. 


А с биометрическими данными будет проще. В банк не нужно будет брать с собой документы. 


Наши зарплатные клиенты, проживающие в Линёво, например, где нет отделения, смогут дистанционно через интернет-банк оформить кредит», — назвал преимущества Денис Колов.


Для того чтобы сделать фотографию, нужно немного наклонить голову вперёд 
Для того чтобы сделать фотографию, нужно немного наклонить голову вперёд 


Он уверен, что биометрия — один из способов максимально пользоваться всем спектром банковских услуг, не посещая отделение. К тому же банки смогут более качественно идентифицировать клиента и снизить риск мошенничества.


В Сибирском ГУ Банка России корреспонденту НГС объяснили, как защищён механизм удалённой идентификации: данные человека хранятся в двух независимых системах, никак друг с другом не связанных. Персональные (паспорт, СНИЛС и прочее) — в Единой системе идентификации и аутентификации, биометрические — в Единой биометрической системе. При этом в последней они находятся без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности. Разработчик и оператор Единой биометрической системы — государственный «Ростелеком».


«Крайне важно, что для передачи персональных данных в Единую биометрическую систему используются криптографические (шифровальные) средства защиты информации. Систему удалённой идентификации нельзя будет обмануть с помощью фотографии человека или старых записей голоса. Она будет проверять, что перед камерой находится живой человек», — добавили в Сибирском ГУ Банка России.


Денис Колов подчеркнул, что технология имеет точность распознавания 107. Это значит, что 


вероятность ошибки ничтожна — система пропустит только 1 человека на 10 миллионов.


«Для массовых операций это очень маленькая погрешность, какие-то не обычные операции требуют ещё какого-то подтверждения», — говорит банкир.


К плюсам таких процессов Колов относит ещё и возможность дистанционно заказать виртуальную карту. Уже сейчас многие клиенты не носят пластиковых карт с собой, используя Apple Pay и Google Pay.


«Роль пластика, мы считаем, изменится. Изготовление и доставка пластиковых карт дорого обходится банкам, поэтому если мы сэкономим на этом, то сможем более выгодные условия предложить нашим клиентам. К тому же всё идёт к упрощению, чтобы у людей оставалось больше времени для себя. Клиент же, как правило, не хочет кредит, он хочет свою цель — квартиру, машину, ремонт. Нужно, чтобы он об этом больше думал», — заключил Денис Колов.


Пока ещё пугающую процедуру сдачи биометрических данных для банков в сентябре уже успела высмеять популярный Instagram-блогер Ирина Горбачёва. Она выложила в своём аккаунте видео о сдаче биометрии и попытках обмануть систему идентификации — ролик набрал больше 600 тысяч просмотров. 


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Сдать биометрию? В Росбанке сказали - вообще больно не будет, а потом тебе дадут конфетку и безопасный доступ к счетам из любого места на земле.🔥💨Даже если сегодня ты Ира, а завтра - похотливая лиса после новогодних праздников, которую покусали осы. 🧟‍♀️Я проверила. 👀✨Если вы еще не поняли, о чем я, заходите на @rosbank_team, они супер-профи по биометрии и безопасности. #smartrosbank #росбанк

Публикация от Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva)


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Прочтений: 2020

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