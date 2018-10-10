Испытано на себе: банки начали собирать больше данных о клиентах

Корреспондент НГС прошла процедуру одной из первых — теперь банк узнает её по голосу и фото

На днях Банк России опубликовал карту точек банковского обслуживания, где можно сдать свои биометрические данные — голоса и фотографии. Это нужно для того, чтобы пользоваться услугами банков дистанционно — открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы — с помощью удалённой идентификации, которая начала работать в России 30 июня 2018 года. В Новосибирске сдать биометрию можно в двух банках по четырём адресам — Почта Банке и Росбанке. Для желающих вся процедура бесплатна. Журналист НГС в числе первых в городе проверила на себе, как можно сдать биометрические данные, и узнала, когда для визита в банк уже не понадобится паспорт и зачем это нужно самим кредитным организациям.

По сути, человеку, который хочет в будущем не брать паспорт с собой в банк, не называть никаких кодовых слов и не стоять в очередях, чтобы открыть счёт или взять кредит, нужно сейчас пройти первичную идентификацию — передать персональные данные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). После сдачи биометрии клиент сможет дистанционно пользоваться услугами любых банков, которые подключились к системе.





По информации на 5 октября 2018 года, в списке уже 424 российских банка. Со временем клиенты, сдавшие биометрию, смогут не только проводить операции удалённо в своём банке, но и открывать счета в банках — участниках системы.







Как сообщает Банк России, процедура первичной идентификации занимает около 10–15 минут. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС. Проверить, так ли это, мы решили в офисе Росбанка на Красном проспекте, 1, который уже успел оборудовать для этих целей отдельную комнату.







Станислав Губин и корреспондент НГС в кабинете с оборудованием для сдачи биометрии





В офисе — два сотрудника, которые прошли обучение и занимаются сбором биометрии. Корреспондента НГС встретил один из них — руководитель группы продаж и обслуживания клиентов новосибирского офиса Росбанка Станислав Губин. Первым делом в банке убедились, что участник не является клиентом Росбанка, — для сдачи биометрии пришлось открыть счёт в этом банке.







Услуга бесплатная, нужно назвать свой номер телефона, на который придёт код подтверждения из четырёх цифр, и адрес электронной почты. Затем дадут анкету об операциях, которые вы планируете совершать в банке, и второй документ, подтверждающий, что вы являетесь налоговым резидентом только РФ. Все поля заполнены — нужно лишь расписаться. Эту информацию лучше уточнить перед визитом в банк.







Всем, кто решился на биометрию, надо иметь аккаунт и на портале госуслуг. Если вы зарегистрированы, то нужно дождаться, пока банк получит подтверждение от сервиса. Если нет, в банке помогут завести аккаунт на портале.







Если вы не клиент банка, собирающего биометрию, нужно заложить дополнительное время на открытие счёта — в полчаса уложиться можно. Но это только подготовительный этап





Пока заполняются документы, выясняется, что биометрию в Новосибирске — в Росбанке — за прошедшие три месяца сдали 10 человек, значит, корреспондент НГС стала 11-й. В первой десятке — в основном сотрудники банка и клиенты, которым рекомендовали пройти процедуру и протестировать её. Отдельно банк эту услугу не рекламирует, она делается добровольно. Пресс-служба ещё одного новосибирского банка, который запоминает лица клиентов — Почта Банка, — на запрос о количестве людей, сдавших биометрию, пока не ответила.





После открытия счёта надо подписать заявление на банковское обслуживание.







— Это согласие на передачу данных и заявление на предоставление вам специального ключа, чтобы вы могли пользоваться биометрическими данными, — Станислав даёт мне на подпись последние документы.







Потом у банка ненадолго зависает система, которая встроена в ПО банка, записывает голос и делает фото, — перезагрузка помогает.







Так выглядит инструкция для клиентов, записывающих свой голос, — придётся читать вслух цифры





— Теперь мы можем перейти к записи голоса. Мы запишем три дорожки: читать цифры нужно с обычной скоростью, — сказал Станислав Губин.





Сначала корреспондент НГС прочитала цифры от 0 до 9, потом наоборот — от 9 до 0, а на третьей дорожке цифры размещены в произвольном порядке. После делается фотография. Нужно сидеть ровно и немного наклонить голову вперёд. На саму сдачу данных ушло всего 3 минуты.







Биометрические данные передаются в ЕСИА — они сообщают банку, что ваша учётная запись подтверждена и процесс сдачи биометрии закончился. Самому клиенту приходит SMS-сообщение: его можно ждать от 10 минут до суток.







Получается, что в целом на всё нужно на всякий случай заложить 40 минут, несмотря на то что сдача данных занимает 3 минуты. Возможно, в дальнейшем этот механизм будет ещё более отлажен.







Для записи используется обычный микрофон, только в помещении, где происходит сдача биометрии, должно быть тихо





После записи голоса и снимка на память в Росбанке уточнили, что проводить операции дистанционно пока нельзя. «Пока ваши данные просто находятся в системе, а их использование — следующий этап. Когда данные будут собраны, мы будем внедрять механизмы их использования. Вы будете одним из первых, кто сможет этим воспользоваться», — пояснил директор территориального офиса в Новосибирске Денис Колов.







В пресс-службе Сибирского ГУ Банка России пояснили, что банки сами решают, когда начинать предоставлять продукты удалённо, некоторые уже начали это делать. Клиенту необходимо выбрать нужную услугу на сайте или в мобильном приложении банка, пройти авторизацию в ЕСИА, ввести там свой логин и пароль, а потом произнести предложенную последовательность цифр или букв на камеру, которая одновременно запишет видео и голос. При успешной идентификации ЕСИА направит необходимые данные в банк для оказания услуги.







«Мы часто сталкиваемся с такой проблемой, когда приходят VIP-клиенты без паспорта и считают, что их должны идентифицировать и так. Или же когда люди звонят в банк, а у них спрашивают кодовое слово. Мало кто его помнит.





А с биометрическими данными будет проще. В банк не нужно будет брать с собой документы.





Наши зарплатные клиенты, проживающие в Линёво, например, где нет отделения, смогут дистанционно через интернет-банк оформить кредит», — назвал преимущества Денис Колов.







Для того чтобы сделать фотографию, нужно немного наклонить голову вперёд





Он уверен, что биометрия — один из способов максимально пользоваться всем спектром банковских услуг, не посещая отделение. К тому же банки смогут более качественно идентифицировать клиента и снизить риск мошенничества.







В Сибирском ГУ Банка России корреспонденту НГС объяснили, как защищён механизм удалённой идентификации: данные человека хранятся в двух независимых системах, никак друг с другом не связанных. Персональные (паспорт, СНИЛС и прочее) — в Единой системе идентификации и аутентификации, биометрические — в Единой биометрической системе. При этом в последней они находятся без привязки к персональным данным, что повышает уровень безопасности. Разработчик и оператор Единой биометрической системы — государственный «Ростелеком».







«Крайне важно, что для передачи персональных данных в Единую биометрическую систему используются криптографические (шифровальные) средства защиты информации. Систему удалённой идентификации нельзя будет обмануть с помощью фотографии человека или старых записей голоса. Она будет проверять, что перед камерой находится живой человек», — добавили в Сибирском ГУ Банка России.







Денис Колов подчеркнул, что технология имеет точность распознавания 107. Это значит, что





вероятность ошибки ничтожна — система пропустит только 1 человека на 10 миллионов.





«Для массовых операций это очень маленькая погрешность, какие-то не обычные операции требуют ещё какого-то подтверждения», — говорит банкир.







К плюсам таких процессов Колов относит ещё и возможность дистанционно заказать виртуальную карту. Уже сейчас многие клиенты не носят пластиковых карт с собой, используя Apple Pay и Google Pay.







«Роль пластика, мы считаем, изменится. Изготовление и доставка пластиковых карт дорого обходится банкам, поэтому если мы сэкономим на этом, то сможем более выгодные условия предложить нашим клиентам. К тому же всё идёт к упрощению, чтобы у людей оставалось больше времени для себя. Клиент же, как правило, не хочет кредит, он хочет свою цель — квартиру, машину, ремонт. Нужно, чтобы он об этом больше думал», — заключил Денис Колов.







Пока ещё пугающую процедуру сдачи биометрических данных для банков в сентябре уже успела высмеять популярный Instagram-блогер Ирина Горбачёва. Она выложила в своём аккаунте видео о сдаче биометрии и попытках обмануть систему идентификации — ролик набрал больше 600 тысяч просмотров.









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