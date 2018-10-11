Плати и крепко спи
НГС объясняет, сколько денег и когда надо отдать государству, чтобы не нажить себе проблем
Федеральная налоговая служба начала ежегодную рассылку уведомлений с напоминаниями о том, что пора платить налоги за 2017 год. У налогоплательщиков осталось меньше двух месяцев, чтобы рассчитаться, — в этом году нужно успеть сделать всё до 3 декабря. НГС вместе с управлением ФНС по Новосибирской области подготовили простые карточки о том, когда, за что, а главное — сколько нужно заплатить. Что делать, если почтальон не принёс уведомления? Где и как быстро можно оплатить налоги без очередей? Как рассчитать сумму выплат? На эти и другие вопросы НГС ответил 10 понятными карточками.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой
Инфографика Дмитрия Гладышева