Плати и крепко спи

Федеральная налоговая служба начала ежегодную рассылку уведомлений с напоминаниями о том, что пора платить налоги за 2017 год. У налогоплательщиков осталось меньше двух месяцев, чтобы рассчитаться, — в этом году нужно успеть сделать всё до 3 декабря. НГС вместе с управлением ФНС по Новосибирской области подготовили простые карточки о том, когда, за что, а главное — сколько нужно заплатить. Что делать, если почтальон не принёс уведомления? Где и как быстро можно оплатить налоги без очередей? Как рассчитать сумму выплат? На эти и другие вопросы НГС ответил 10 понятными карточками.