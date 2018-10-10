«Он метился в живот»
Подросток ударил ножом одноклассника — НГС узнал, что толкнуло школьников на жестокость
Вчерашнее утро в школе в Октябрьском районе началось с крупного инцидента — между двумя девятиклассниками произошла ссора, после которой один ранил другого в ногу складным ножом, с которым его не раз видели на переменах. В результате раненого школьника увезли в больницу и наложили ему несколько швов — он полмесяца не сможет встать на ноги. Руководство школы разводит руками и говорит, что «такое бывает», а родители пострадавшего удивляются, как хулигана пустили на занятия с оружием. Пострадавший школьник рассказал обозревателю НГС о причинах конфликта, а психолог — о том, что толкает подростков на жестокость. Подробности — в материале НГС.
В конце перемены между вторым и третьим уроком в один из классов вбежала ученица, под руку девушка держала девятиклассника Максима* — тот весь в крови — и попросила аптечку. К раненому подростку сбежались учителя, друзья и одноклассники, которые вызвали ему скорую и позвонили его маме.
После ряда вопросов выяснилось, что Максима ударил ножом его одноклассник Денис* возле раздевалки на первом этаже — в нескольких метрах от кабинета директора. По данным регионального СКР, в школу приехали полицейские, медики и следователи, которые изъяли перочинный нож. «Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска <...> проводится уголовно-процессуальная проверка по факту конфликта девятиклассников, произошедшего в МБОУ СОШ
«Я сам не понял, как это произошло, мне свидетели рассказали по поводу момента удара, — вспоминает Максим. — Изначально конфликт начался из-за некоторых слов в мой адрес. Вообще, он меня послал. <...> [Целился] в область желудка или селезёнки, но я успел поднять ногу. Нож сантиметров семь в длину, просто раскладной. Я добежал до четвёртого этажа, мы искали учителей».
Конфликт между 15-летними Максимом и Денисом длится не так давно, а произошёл он по совсем простому поводу — один наступил другому на ногу.
«Послал он меня ещё в сентябре, когда мы с классом ходили сдавать кровь, из-за того, что я наступил ему на ногу. Ну и я ходил за ним и говорил по этому поводу, а он будто специально игнорировал. Но я решил последний раз подойти и решить всё, а когда подошел, то услышал ещё одно оскорбление. Это меня сильно взбесило, и я ударил Дениса в живот. Он убежал за ножом, прибегает и пытается порезать», — рассказал Максим.
Мама Максима Марина пояснила, что подросток чувствует себя хорошо, но ближайшие две недели проведёт в кровати — из-за раны ему нельзя вставать.
«У нас ребёнок до сих пор кровью истекает, ничего не могут сделать. Весь нож вошёл, глубокая рана. В школу не ходит, конечно, лежит. Ему вставать нельзя. Дренаж поставили, на 10–12-й день швы снимать можно. А так хорошо себя чувствует, единственное, вчера мы скорую вечером вызывали — сильная боль была, не могли ничем снять, и кровотечение сильное было. Сегодня уже лучше», — рассказала Марина.
По её словам, сразу после звонка она пришла в школу — семья живёт неподалёку, — где виделась с родителями Дениса, но не разговаривала с ними, отметив, что «его мама, конечно, переживает»: «Извинений никаких не было. Его мама сказала, что он метился в бедро, а не в живот, куда попал, туда и метился. А он метился в живот».
Марина была в курсе некоторых конфликтов, связанных с Денисом. По её словам, его ещё в начальной школе должны были отчислить, но каким-то образом он доучился до девятого класса. На уроках он сидит в телефоне, на замечания учителей огрызается и даже оскорбляет, учится на двойки, состоит на учёте в ПДН.
«Конечно, этого мальчика давно нужно было отчислить из этой школы.
Вчера директор школы мне сказала, что она его отчисляет, что сегодня он уже не придёт.
Просто странно, что они как-то закрывали глаза на то, что такой индивид учится в их школе. На классного руководителя он постоянно срывался, на учителей, — все это видели. Учитель просит убрать телефон, это на информатике был случай, он его так и не убрал, урока не было. <...>
Он всё время с собой у него, этот нож. Он с ним играется.
Причём дети все это видели. Скорую вызывали, всё в крови было. Надо же хотя бы жгут перевязать — я просто врач по образованию, знаю, что это такое. Ремнём его перевязывали — медика в школе не было, у неё выходной был», — объясняет мама Максима.
Марина рассказала, что первую помощь оказывали друзья и одноклассники Максима, а затем подключились учителя — классный руководитель, социальный педагог и секретарь директора, за что им очень благодарна. Друзья Максима постоянно интересуются его самочувствием и даже взяли некоторые его обязанности, например попросили разрешения отводить и забирать из школы его младшего брата-первоклассника. Хотя Марина не скрывает, что теперь побаивается и за младшего. Семья Максима собирается писать заявление в полицию.
Корреспонденту НГС не удалось связаться с Денисом и его родителями — одноклассники и ученики других классов говорят, что он мало с кем общается.
К вечеру в школе словно забыли о том, что произошло утром: по коридорам, задорно смеясь, бегают дети, старшеклассники обмениваются картинками, а младшеклассники учатся играть в пинг-понг прямо на том месте, где ещё несколько часов назад Денис угрожал Максиму ножом, — это было на первом этаже, где стоят столы для настольного тенниса. Естественную для школы обстановку портят напряжённые учителя, один за другим входящие и выходящие из кабинета директора, и люди в кожанках с кейсами и документами — они сфотографировали холл, где произошёл конфликт.
Директор школы
Драки в школе случаются? Случаются. Бывает такое», — коротко объяснила директор.
Обстоятельства произошедшего не рассказывают и специалисты департамента образования. В пресс-центре мэрии пояснили, что в департаменте создали рабочую группу, которая также изучает причины и обстоятельства произошедшего, — до итогов проверки специалисты говорить отказываются.
Подобные инциденты в новосибирских школах уже давно стали редкостью, но эксперты опасаются, что ситуация может обостриться из-за проблем в современной системе образования.
«В этом возрасте всегда свойственна конфликтность, но рыба гниёт с головы, — рассуждает психолог Ольга Хегай. — [Конфликты возникают], если нет более сильной фигуры — такой, как педагог, который пытается учить детей выстраивать отношения, если возникают конфликты, разбирается в них. Современные учителя полностью с себя это сложили. У них сейчас другие заботы: им нужно постоянно отчитываться, им нужно постоянно гнать программу. Они говорят: "Воспитывать — это полностью ваша задача, родители. А наша — только учить". Но они бы тогда были просто преподавателями, они даже юридически являются педагогами, но часто закрывают глаза на эти вещи».
По словам психолога, не все дети в состоянии себя защитить и поэтому молчат о ссорах с одноклассниками, что приводит к травле и психологическим травмам.
Отсюда очевидный совет родителям, о котором часто забывают, особенно родители мальчиков, — больше общаться со своими детьми.
«Это должны быть доверительные и уважительные отношения с ребёнком, и учить ребёнка с раннего возраста, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы он сам учился доверять. И если бывает ситуация опасности, что лучше? Да, ты можешь отступить немножечко либо полезешь на рожон. В мужском психологическом опыте почти всегда мальчишки дрались, выясняли отношения, иногда даже с помощью каких-то средств. <...> Это социальная проблема, которую нужно менять на более высоком уровне, менять эту систему, иначе чем дальше, тем хуже», — заключила психолог.
Сейчас следователи проводят проверку в школе: опрашивают очевидцев, учителей, выясняют все причины конфликта и все обстоятельства. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения — запись также просмотрят следователи.
*Имена подростков изменены.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова