«Он метился в живот»

Вчерашнее утро в школе в Октябрьском районе началось с крупного инцидента — между двумя девятиклассниками произошла ссора, после которой один ранил другого в ногу складным ножом, с которым его не раз видели на переменах. В результате раненого школьника увезли в больницу и наложили ему несколько швов — он полмесяца не сможет встать на ноги. Руководство школы разводит руками и говорит, что «такое бывает», а родители пострадавшего удивляются, как хулигана пустили на занятия с оружием. Пострадавший школьник рассказал обозревателю НГС о причинах конфликта, а психолог — о том, что толкает подростков на жестокость. Подробности — в материале НГС.

В конце перемены между вторым и третьим уроком в один из классов вбежала ученица, под руку девушка держала девятиклассника Максима* — тот весь в крови — и попросила аптечку. К раненому подростку сбежались учителя, друзья и одноклассники, которые вызвали ему скорую и позвонили его маме.





После ряда вопросов выяснилось, что Максима ударил ножом его одноклассник Денис* возле раздевалки на первом этаже — в нескольких метрах от кабинета директора. По данным регионального СКР, в школу приехали полицейские, медики и следователи, которые изъяли перочинный нож. «Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска <...> проводится уголовно-процессуальная проверка по факту конфликта девятиклассников, произошедшего в МБОУ СОШ № 202 », — сообщается на сайте ведомства.





«Я сам не понял, как это произошло, мне свидетели рассказали по поводу момента удара, — вспоминает Максим. — Изначально конфликт начался из-за некоторых слов в мой адрес. Вообще, он меня послал. <...> [Целился] в область желудка или селезёнки, но я успел поднять ногу. Нож сантиметров семь в длину, просто раскладной. Я добежал до четвёртого этажа, мы искали учителей».





Конфликт между 15-летними Максимом и Денисом длится не так давно, а произошёл он по совсем простому поводу — один наступил другому на ногу.





«Послал он меня ещё в сентябре, когда мы с классом ходили сдавать кровь, из-за того, что я наступил ему на ногу. Ну и я ходил за ним и говорил по этому поводу, а он будто специально игнорировал. Но я решил последний раз подойти и решить всё, а когда подошел, то услышал ещё одно оскорбление. Это меня сильно взбесило, и я ударил Дениса в живот. Он убежал за ножом, прибегает и пытается порезать», — рассказал Максим.





Мама Максима Марина пояснила, что подросток чувствует себя хорошо, но ближайшие две недели проведёт в кровати — из-за раны ему нельзя вставать.





«У нас ребёнок до сих пор кровью истекает, ничего не могут сделать. Весь нож вошёл, глубокая рана. В школу не ходит, конечно, лежит. Ему вставать нельзя. Дренаж поставили, на 10–12-й день швы снимать можно. А так хорошо себя чувствует, единственное, вчера мы скорую вечером вызывали — сильная боль была, не могли ничем снять, и кровотечение сильное было. Сегодня уже лучше», — рассказала Марина.





По её словам, сразу после звонка она пришла в школу — семья живёт неподалёку, — где виделась с родителями Дениса, но не разговаривала с ними, отметив, что «его мама, конечно, переживает»: «Извинений никаких не было. Его мама сказала, что он метился в бедро, а не в живот, куда попал, туда и метился. А он метился в живот».





Марина была в курсе некоторых конфликтов, связанных с Денисом. По её словам, его ещё в начальной школе должны были отчислить, но каким-то образом он доучился до девятого класса. На уроках он сидит в телефоне, на замечания учителей огрызается и даже оскорбляет, учится на двойки, состоит на учёте в ПДН.





«Конечно, этого мальчика давно нужно было отчислить из этой школы.





Вчера директор школы мне сказала, что она его отчисляет, что сегодня он уже не придёт.





Просто странно, что они как-то закрывали глаза на то, что такой индивид учится в их школе. На классного руководителя он постоянно срывался, на учителей, — все это видели. Учитель просит убрать телефон, это на информатике был случай, он его так и не убрал, урока не было. <...>





Он всё время с собой у него, этот нож. Он с ним играется.





Причём дети все это видели. Скорую вызывали, всё в крови было. Надо же хотя бы жгут перевязать — я просто врач по образованию, знаю, что это такое. Ремнём его перевязывали — медика в школе не было, у неё выходной был», — объясняет мама Максима.







Марина рассказала, что первую помощь оказывали друзья и одноклассники Максима, а затем подключились учителя — классный руководитель, социальный педагог и секретарь директора, за что им очень благодарна. Друзья Максима постоянно интересуются его самочувствием и даже взяли некоторые его обязанности, например попросили разрешения отводить и забирать из школы его младшего брата-первоклассника. Хотя Марина не скрывает, что теперь побаивается и за младшего. Семья Максима собирается писать заявление в полицию.





Корреспонденту НГС не удалось связаться с Денисом и его родителями — одноклассники и ученики других классов говорят, что он мало с кем общается.







Уже второй день в школу № 202 наведываются полицейские, следователи и работники департамента образования





К вечеру в школе словно забыли о том, что произошло утром: по коридорам, задорно смеясь, бегают дети, старшеклассники обмениваются картинками, а младшеклассники учатся играть в пинг-понг прямо на том месте, где ещё несколько часов назад Денис угрожал Максиму ножом, — это было на первом этаже, где стоят столы для настольного тенниса. Естественную для школы обстановку портят напряжённые учителя, один за другим входящие и выходящие из кабинета директора, и люди в кожанках с кейсами и документами — они сфотографировали холл, где произошёл конфликт.





Директор школы № 202 Светлана Душтакова, встретив корреспондента НГС, объяснила, что ситуацию комментировать не собирается, ссылаясь на запрет городского департамента образования. При этом она отметила, что родители, которые описывают вчерашний инцидент, «носят слухи». «Новость, извините, не стоит и выеденного яйца.





Драки в школе случаются? Случаются. Бывает такое», — коротко объяснила директор.





Обстоятельства произошедшего не рассказывают и специалисты департамента образования. В пресс-центре мэрии пояснили, что в департаменте создали рабочую группу, которая также изучает причины и обстоятельства произошедшего, — до итогов проверки специалисты говорить отказываются.





Подобные инциденты в новосибирских школах уже давно стали редкостью, но эксперты опасаются, что ситуация может обостриться из-за проблем в современной системе образования.





«В этом возрасте всегда свойственна конфликтность, но рыба гниёт с головы, — рассуждает психолог Ольга Хегай. — [Конфликты возникают], если нет более сильной фигуры — такой, как педагог, который пытается учить детей выстраивать отношения, если возникают конфликты, разбирается в них. Современные учителя полностью с себя это сложили. У них сейчас другие заботы: им нужно постоянно отчитываться, им нужно постоянно гнать программу. Они говорят: "Воспитывать — это полностью ваша задача, родители. А наша — только учить". Но они бы тогда были просто преподавателями, они даже юридически являются педагогами, но часто закрывают глаза на эти вещи».







По словам психолога, не все дети в состоянии себя защитить и поэтому молчат о ссорах с одноклассниками, что приводит к травле и психологическим травмам.





Отсюда очевидный совет родителям, о котором часто забывают, особенно родители мальчиков, — больше общаться со своими детьми.





«Это должны быть доверительные и уважительные отношения с ребёнком, и учить ребёнка с раннего возраста, что такое хорошо и что такое плохо, чтобы он сам учился доверять. И если бывает ситуация опасности, что лучше? Да, ты можешь отступить немножечко либо полезешь на рожон. В мужском психологическом опыте почти всегда мальчишки дрались, выясняли отношения, иногда даже с помощью каких-то средств. <...> Это социальная проблема, которую нужно менять на более высоком уровне, менять эту систему, иначе чем дальше, тем хуже», — заключила психолог.





Сейчас следователи проводят проверку в школе: опрашивают очевидцев, учителей, выясняют все причины конфликта и все обстоятельства. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения — запись также просмотрят следователи.





*Имена подростков изменены.





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