обзор

Старьё бьёт новьё: древний «Крузак» против «Рено Дастер»

15-летний Land Cruiser 100 уже ржавеет, но бьёт «Дастер» комфортом и статусом

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — два автомобиля из разных классов, но оба имеют непосредственное отношение к покорению бездорожья. Полноприводной 2-литровый Renault Duster из салона, который ловко скачет по грязи и проезжает там, где застревают более серьёзные внедорожники. И старый 15-летний Toyota Land Cruiser, который, кажется, будет вечным. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.

Старьё бьёт новьё: древний «Крузак» против «Рено Дастер»


Renault Duster мы подберём в максимальной комплектации с громким названием Luxe Privilege. Нам нужно мощный 2-литровый мотор (143 л.с.) и полный привод, здесь он реализован при помощи муфты, подключающей заднюю ось при пробуксовке. Коробка передач — старый, но надежный 4-ступенчатый автомат. Автомобиль оснащён круиз-контролем, дневными ходовыми огнями, системой дистанционного запуска, обогревом лобового стекла, задним парктроником, тонировкой задних стекол. Есть фронтальные и боковые подушки безопасности, шторок нет.



Старьё бьёт новьё: древний «Крузак» против «Рено Дастер»


Салон тёмный, пластик угрюмый, дизайн устаревший — многие из-за этого называют Duster деревянным. Есть подогрев передних сидений, простенькая аудиосистема с архаичным подрулевым джойстиком управления. Климат-контроля нет, только кондиционер. Нет даже системы курсовой устойчивости ESP, хорошо хоть, её можно заказать отдельно и получить вдобавок систему помощи при трогании на подъёме (15 990 рублей). Впрочем, наш аскетичный Renault Duster всё-таки имеет все необходимое для жизни, автомобилем можно пользоваться и в сельской местности, и в городе. Его длина 4315 мм, масса 1,4 тонны, клиренс 21 сантиметр, объём багажника 408 литров. Паспортный расход бензина в городе 11,3 литра на 100 километров. Автомобиль обойдётся нам в 1 127 980 рублей. 



Старьё бьёт новьё: древний «Крузак» против «Рено Дастер»


За эти деньги Land Cruiser 100 будет только 2003 года выпуска, плюс-минус год. Прошедшие 15 лет — это целая эпоха в автомобильном мире, но кажется, что «Крузеру» всё нипочём и время на него мало влияет. Выглядит «сотка», конечно, не так солидно, как 200-й «Крузер», но вполне прилично и, что немаловажно для новосибирцев, по-прежнему престижно. На вторичном рынке можно найти этот полноприводной внедорожник с 4,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. и автоматической КП. Land Cruiser гораздо больше Duster — 4890 мм длины, 2,3 тонны веса. Клиренс у машины 24 сантиметра, объём багажника 1318 литров, возможен третий ряд сидений. 



Старьё бьёт новьё: древний «Крузак» против «Рено Дастер»


Кожаный салон, потрёпанный временем, старые приборы, сейчас вызывающие уже улыбку. Но оснащение побогаче, чем у нового «Дастера», — электропривод и память сидений, кожаный мультируль, омыватели фар, люк, климат-контроль, хорошая аудиосистема, круиз-контроль. Есть системы контроля устойчивости ESP, помощи при спуске с горы DAC, помощи при старте на подъёме HAC. А вот подушек безопасности только две — фронтальные. В те годы ещё не было такого внимания к оснащению машин системами безопасности. Расход топлива у внедорожника в городе целых 21,5 литра на 100 километров. На бензин да на замену запчастей у владельца и будут основные траты. Хоть это и надежная Toyota, но физические законы не обманешь — в 15-летней машине придётся менять и расходники, и детали подвески, и, возможно, какие-то агрегаты. Бороться с ржавеющей рамой тоже придётся. 


Итак, за 1,13 млн рублей можно купить в дилерском центре новый Duster с 3-летней гарантией и экономить на обслуживании и топливе. Но ощущения от владения и от езды будут совсем не такие, как от Land Cruiser — этот автомобиль подарит и бо́льший комфорт, и чувство защищённости, и вместительность. Что выбрать на этот раз — вновь решают читатели НГС. 


Ваш выбор?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Новый Renault Duster
  • 15-летний Land Cruiser 100
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Новосибирцы набросились на дешевый Skoda Kodiaq российской сборки.

Прочтений: 314

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено