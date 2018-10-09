Старьё бьёт новьё: древний «Крузак» против «Рено Дастер»

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — два автомобиля из разных классов, но оба имеют непосредственное отношение к покорению бездорожья. Полноприводной 2-литровый Renault Duster из салона, который ловко скачет по грязи и проезжает там, где застревают более серьёзные внедорожники. И старый 15-летний Toyota Land Cruiser, который, кажется, будет вечным. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.





Renault Duster мы подберём в максимальной комплектации с громким названием Luxe Privilege. Нам нужно мощный 2-литровый мотор (143 л.с.) и полный привод, здесь он реализован при помощи муфты, подключающей заднюю ось при пробуксовке. Коробка передач — старый, но надежный 4-ступенчатый автомат. Автомобиль оснащён круиз-контролем, дневными ходовыми огнями, системой дистанционного запуска, обогревом лобового стекла, задним парктроником, тонировкой задних стекол. Есть фронтальные и боковые подушки безопасности, шторок нет.













Салон тёмный, пластик угрюмый, дизайн устаревший — многие из-за этого называют Duster деревянным. Есть подогрев передних сидений, простенькая аудиосистема с архаичным подрулевым джойстиком управления. Климат-контроля нет, только кондиционер. Нет даже системы курсовой устойчивости ESP, хорошо хоть, её можно заказать отдельно и получить вдобавок систему помощи при трогании на подъёме ( 15 990 рублей). Впрочем, наш аскетичный Renault Duster всё-таки имеет все необходимое для жизни, автомобилем можно пользоваться и в сельской местности, и в городе. Его длина 4315 мм, масса 1,4 тонны, клиренс 21 сантиметр, объём багажника 408 литров. Паспортный расход бензина в городе 11,3 литра на 100 километров. Автомобиль обойдётся нам в 1 127 980 рублей.













За эти деньги Land Cruiser 100 будет только 2003 года выпуска, плюс-минус год. Прошедшие 15 лет — это целая эпоха в автомобильном мире, но кажется, что «Крузеру» всё нипочём и время на него мало влияет. Выглядит «сотка», конечно, не так солидно, как 200-й «Крузер», но вполне прилично и, что немаловажно для новосибирцев, по-прежнему престижно. На вторичном рынке можно найти этот полноприводной внедорожник с 4,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 238 л.с. и автоматической КП. Land Cruiser гораздо больше Duster — 4890 мм длины, 2,3 тонны веса. Клиренс у машины 24 сантиметра, объём багажника 1318 литров, возможен третий ряд сидений.













Кожаный салон, потрёпанный временем, старые приборы, сейчас вызывающие уже улыбку. Но оснащение побогаче, чем у нового «Дастера», — электропривод и память сидений, кожаный мультируль, омыватели фар, люк, климат-контроль, хорошая аудиосистема, круиз-контроль. Есть системы контроля устойчивости ESP, помощи при спуске с горы DAC, помощи при старте на подъёме HAC. А вот подушек безопасности только две — фронтальные. В те годы ещё не было такого внимания к оснащению машин системами безопасности. Расход топлива у внедорожника в городе целых 21,5 литра на 100 километров. На бензин да на замену запчастей у владельца и будут основные траты. Хоть это и надежная Toyota, но физические законы не обманешь — в 15-летней машине придётся менять и расходники, и детали подвески, и, возможно, какие-то агрегаты. Бороться с ржавеющей рамой тоже придётся.





Итак, за 1,13 млн рублей можно купить в дилерском центре новый Duster с 3-летней гарантией и экономить на обслуживании и топливе. Но ощущения от владения и от езды будут совсем не такие, как от Land Cruiser — этот автомобиль подарит и бо́льший комфорт, и чувство защищённости, и вместительность. Что выбрать на этот раз — вновь решают читатели НГС.





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