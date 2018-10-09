Канава вместо Ипподромки и башня Pringles на Маркса: каким был Новосибирск в 90-х
Известные фотографы поделились с НГС уникальными снимками из лихого десятилетия
Жители Новосибирска стали делиться в соцсетях своими фотографиями из 1990-х — они вспоминают юность, жизнь в студенческих общежитиях, шумные квартирники. Пока сибиряки обсуждают свою молодость, НГС решил посмотреть, каким был Новосибирск 20 лет назад: здесь ещё нет высоток и огромных торговых центров, на каждой крупной площади толкутся торговцы, а улицы заполняет реклама импортных товаров. Известные новосибирские фотографы Константин Ощепков и Евгений Иванов поделились с НГС уникальными снимками города той эпохи — дети играют в грязи на центральных магистралях, оперный стоит за забором, а посреди площади Маркса поставили огромную банку чипсов.
С 90-х Новосибирск заметно подрос. Когда-то здание Заксобрания было самым высоким на улице Кирова — сейчас справа от него возвышается 24-этажный жилой комплекс «Статус», а напротив возвели три 25-этажных дома ЖК «Флотилия».
В начале 90-х в Новосибирске решили восстановить часовню, которую снесли в 1930 году. На её месте некоторое время даже стоял памятник Иосифу Сталину, но и его убрали, а сегодня вновь ищут место для вождя. Пока шло строительство часовни, на заборе красовалось и никого не смущало рекламное объявление: «Услуги в поиске партнёров в Швейцарии и Западной Европе...». Интересно, разрешили бы сегодня представители РПЦ разместить подобную рекламу на своих заборах?
Сегодня перед этим домом по вечерам паркуют дорогие автомобили, а по коридорам ходят сплошь красивые девушки на высоких каблуках, ведь на пересечении улиц Ленина и Урицкого сейчас работает одно из самых модных заведений города — изакая-бар «Жан Хуан Лу» ресторатора Дениса Иванова. Дом на Ленина, 11 построили ещё в 1905 году. Тогда там располагалась женская гимназия Павлы Алексеевны Смирновой — первая в городе. Но спустя почти век памятник архитектуры неоднократно горел: то в конце 90-х, то в «нулевых».
В этой грязи трудно узнать перекрёсток Гоголя и Ипподромской, а ведь это всего в пяти минутах ходьбы от будущей станции метро «Берёзовая роща». Откроют её, правда, с опозданием больше чем на 10 лет — только в 2005 году.
Сама Ипподромская в то время больше напоминала огромную канаву, которая шла сквозь правый берег. Здесь жильцы окрестных домов выгуливали собак, а зимой детвора каталась на санях по крутым склонам.
Тем самым детям девяностых на Ипподромке было полное раздолье — чего там только не было. Вот маленький Саша Ощепков, будущий фотограф НГС, за рулём своего первого автомобиля.
После перестройки вдоль проспекта Карла Маркса ещё не было парковочных карманов, да и сами улицы на фото кажутся почти свободными от автомобилей.
Торговали тогда не только на рынках. Желающих что-то продать на улицах вокруг рынков было, кажется, не меньше, чем внутри. На фото — вход в Центральный рынок.
А на ценниках красовались тысячи и миллионы.
По воспоминаниям фотографа Евгения Иванова, большинство современных микрорынков выросли в местах стихийной торговли.
Люди в дублёнках и меховых шапках продавали попугайчиков и рыбок на птичьем рынке недалеко от площади Калинина — туда водили детей, чтобы они выбрали себе любимца.
Времена были непростые, в центре города регулярно встречались дети, просящие милостыню. Если присмотреться, то можно увидеть огромный уродливый забор вокруг театра оперы и балета.
Во время перестройки в страну хлынули модные вещи с логотипами известных марок и продуктов — например, логотип Marlboro можно было встретить практически на всём. А всего через несколько лет в прокат выйдет «Титаник», и весь город будет ходить в топах с портретом Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.
В сентябре 1998 года музыкальный канал MTV начал вещание в России — следом в крупных городах появилась его яркая реклама.
А это железнодорожная станция Речной вокзал — сейчас даже трудно представить себе Восход без двух высоток на въезде.
Стремительно менялся не только облик города, но и привычки его жителей. В конце 90-х и в «нулевых» в День Победы ветераны, дети войны и их семьи устраивали маленькие застолья в сквере Славы. «9 Мая люди отмечали. Не представляете, как меняется мир! Кажется, всегда так было. Люди тогда отмечали своими неформальными объединениями — выпивали и закусывали», — вспоминает Евгений Иванов.
Старожилы признаются, что площадь Маркса с годами мало изменилась — для гостиницы «Турист» время уже тогда давно застыло, а барахолку хоть и закрыли, но торговцы всё равно заполняли всё свободное пространство. Примерно в 1998 году там даже установили такую смелую рекламу чипсов.
Под Октябрьским мостом вплоть до «нулевых» принимали стеклотару. Совсем скоро этот бизнес станет невыгодным и исчезнет...
...а молодёжная мода 90-х вновь вернётся.
На фото — стройка здания Сбербанка на Октябрьской магистрали. Всего через несколько лет тут один на одном вырастут бизнес-центры. К новому тысячелетию на улицах города станет всё больше иномарок, а именно японских авто, начнут расти пробки, а на месте пустырей и старого частного сектора начнут втыкать «свечки», которые навсегда изменят облик Новосибирска.
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Дарья Януш
Фото Константина Ощепкова и Евгения Иванова