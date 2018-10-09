Канава вместо Ипподромки и башня Pringles на Маркса: каким был Новосибирск в 90-х

Жители Новосибирска стали делиться в соцсетях своими фотографиями из 1990-х — они вспоминают юность, жизнь в студенческих общежитиях, шумные квартирники. Пока сибиряки обсуждают свою молодость, НГС решил посмотреть, каким был Новосибирск 20 лет назад: здесь ещё нет высоток и огромных торговых центров, на каждой крупной площади толкутся торговцы, а улицы заполняет реклама импортных товаров. Известные новосибирские фотографы Константин Ощепков и Евгений Иванов поделились с НГС уникальными снимками города той эпохи — дети играют в грязи на центральных магистралях, оперный стоит за забором, а посреди площади Маркса поставили огромную банку чипсов.

Фото Константина Ощепкова





С 90-х Новосибирск заметно подрос. Когда-то здание Заксобрания было самым высоким на улице Кирова — сейчас справа от него возвышается 24-этажный жилой комплекс «Статус», а напротив возвели три 25-этажных дома ЖК «Флотилия».







Фото Константина Ощепкова





В начале 90-х в Новосибирске решили восстановить часовню, которую снесли в 1930 году. На её месте некоторое время даже стоял памятник Иосифу Сталину, но и его убрали, а сегодня вновь ищут место для вождя. Пока шло строительство часовни, на заборе красовалось и никого не смущало рекламное объявление: «Услуги в поиске партнёров в Швейцарии и Западной Европе...». Интересно, разрешили бы сегодня представители РПЦ разместить подобную рекламу на своих заборах?





Фото Константина Ощепкова





Сегодня перед этим домом по вечерам паркуют дорогие автомобили, а по коридорам ходят сплошь красивые девушки на высоких каблуках, ведь на пересечении улиц Ленина и Урицкого сейчас работает одно из самых модных заведений города — изакая-бар «Жан Хуан Лу» ресторатора Дениса Иванова. Дом на Ленина, 11 построили ещё в 1905 году. Тогда там располагалась женская гимназия Павлы Алексеевны Смирновой — первая в городе. Но спустя почти век памятник архитектуры неоднократно горел: то в конце 90-х, то в «нулевых».





Фото Константина Ощепкова





В этой грязи трудно узнать перекрёсток Гоголя и Ипподромской, а ведь это всего в пяти минутах ходьбы от будущей станции метро «Берёзовая роща». Откроют её, правда, с опозданием больше чем на 10 лет — только в 2005 году.







Фото Константина Ощепкова



Сама Ипподромская в то время больше напоминала огромную канаву, которая шла сквозь правый берег. Здесь жильцы окрестных домов выгуливали собак, а зимой детвора каталась на санях по крутым склонам.





Фото Константина Ощепкова





Тем самым детям девяностых на Ипподромке было полное раздолье — чего там только не было. Вот маленький Саша Ощепков, будущий фотограф НГС, за рулём своего первого автомобиля.





Фото Константина Ощепкова





После перестройки вдоль проспекта Карла Маркса ещё не было парковочных карманов, да и сами улицы на фото кажутся почти свободными от автомобилей.





Фото Константина Ощепкова



Торговали тогда не только на рынках. Желающих что-то продать на улицах вокруг рынков было, кажется, не меньше, чем внутри. На фото — вход в Центральный рынок.





Фото Константина Ощепкова





А на ценниках красовались тысячи и миллионы.





Фото Евгения Иванова





По воспоминаниям фотографа Евгения Иванова, большинство современных микрорынков выросли в местах стихийной торговли.





Фото Евгения Иванова





Люди в дублёнках и меховых шапках продавали попугайчиков и рыбок на птичьем рынке недалеко от площади Калинина — туда водили детей, чтобы они выбрали себе любимца.





Фото Константина Ощепкова





Времена были непростые, в центре города регулярно встречались дети, просящие милостыню. Если присмотреться, то можно увидеть огромный уродливый забор вокруг театра оперы и балета.





Фото Константина Ощепкова





Во время перестройки в страну хлынули модные вещи с логотипами известных марок и продуктов — например, логотип Marlboro можно было встретить практически на всём. А всего через несколько лет в прокат выйдет «Титаник», и весь город будет ходить в топах с портретом Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.





Фото Константина Ощепкова





В сентябре 1998 года музыкальный канал MTV начал вещание в России — следом в крупных городах появилась его яркая реклама.





Фото Константина Ощепкова





А это железнодорожная станция Речной вокзал — сейчас даже трудно представить себе Восход без двух высоток на въезде.





Фото Евгения Иванова



Стремительно менялся не только облик города, но и привычки его жителей. В конце 90-х и в «нулевых» в День Победы ветераны, дети войны и их семьи устраивали маленькие застолья в сквере Славы. «9 Мая люди отмечали. Не представляете, как меняется мир! Кажется, всегда так было. Люди тогда отмечали своими неформальными объединениями — выпивали и закусывали», — вспоминает Евгений Иванов.





Фото Евгения Иванова





Старожилы признаются, что площадь Маркса с годами мало изменилась — для гостиницы «Турист» время уже тогда давно застыло, а барахолку хоть и закрыли, но торговцы всё равно заполняли всё свободное пространство. Примерно в 1998 году там даже установили такую смелую рекламу чипсов.





Фото Евгения Иванова





Под Октябрьским мостом вплоть до «нулевых» принимали стеклотару. Совсем скоро этот бизнес станет невыгодным и исчезнет...





Фото Константина Ощепкова





...а молодёжная мода 90-х вновь вернётся.





Фото Константина Ощепкова





На фото — стройка здания Сбербанка на Октябрьской магистрали. Всего через несколько лет тут один на одном вырастут бизнес-центры. К новому тысячелетию на улицах города станет всё больше иномарок, а именно японских авто, начнут расти пробки, а на месте пустырей и старого частного сектора начнут втыкать «свечки», которые навсегда изменят облик Новосибирска.





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