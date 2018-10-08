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Лес для богачей

На берегу Оби построили необычный дом: там сделали 5-метровые окна и попросили не жарить шашлык

Помимо белых на территории появятся деревянные шары-скульптуры в стиле корейского скульптора Ли Дже Хё
Помимо белых на территории появятся деревянные шары-скульптуры в стиле корейского скульптора Ли Дже Хё

В конце прошлой недели компания «Сибирские Жилые Кварталы» («СЖК») получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди экоквартала Flora&Fauna, который начали строить в конце 2015 года.


От центра Новосибирска до стройки на Дачном шоссе от 15 минут езды на машине, в зависимости от ситуации на дорогах. Сюда даже можно доехать на маршрутке, правда, только на одной: прямо напротив стройки находится конечная остановка маршрута № 17 «Заельцовский санаторий».


Белые шары — на самом деле декоративные светильники
Белые шары — на самом деле декоративные светильники


В первом построенном доме, похожем на угловатую букву «С», обнимающую сосны, два подъезда на 37 квартир, по 2–4 на площадке. В продаже сегодня остаётся ещё 9 квартир, самая дешёвая — «двушка» площадью 91 кв. м за 8 миллионов рублей. Что интересно, такая цена на старте продаж была минимальной, но рынок, очевидно, скорректировал планы застройщика.


Как признался коммерческий директор «СЖК» Андрей Давыдов, скорректировать в ходе строительства пришлось и планировки.


— Когда мы только вышли на рынок, появились отзывы, что квартиры слишком большие: самая маленькая 73 кв. м, а средняя площадь 120 кв. м, — рассказал он. — Кризисные явления повлияли на людей, люди стали более аскетично подходить к своим потребностям.


На площадке здесь по 2–4 квартиры
На площадке здесь по 2–4 квартиры


Во всех квартирах, кроме пентхауса на 6-м этаже, высота потолков — 3 м, в большинстве из них предусмотрены гардеробные и постирочные комнаты.


— Директор говорит: «Почему французы в ванной шампанское пьют, а у нас там носки сушатся?» — смеётся Андрей Давыдов, объясняя обязательные хозяйственные комнаты.


Из-за высокого цоколя с одной из сторон дома первый этаж кажется вторым
Из-за высокого цоколя с одной из сторон дома первый этаж кажется вторым


По словам Давыдова, несколько квартир по просьбе покупателей были перепланированы в ходе строительства. В первом доме компания могла себе позволить эксперименты, но вряд ли это повторится, заметил он, — это замедляет строительство.


Над огромными террасами установили маркизы — навесы от солнца с электроприводом
Над огромными террасами установили маркизы — навесы от солнца с электроприводом


Все этажи в доме жилые, но из-за ландшафта первый этаж с одной стороны действительно первый, а с другой — почти второй из-за высокого цоколя. У трёх квартир первого этажа есть огромные, по 30 кв. м, террасы. Над ними рабочие смонтировали маркизы с электроприводом, как в европейских кафе. От двора террасы ещё отделят живой изгородью, кусты обещают высадить уже взрослыми и высокими, но чуть ближе к зиме.


Самый большой и дорогой вариант на 6-м этаже в компании называют «Нью-Йорком». Ещё год назад он стоил 25 миллионов рублей, но сейчас продан, а аналогичная квартира в ещё не достроенном доме стоит уже 29 миллионов.


На площади в 245 квадратов — 5 комнат с потолком высотой до 5,5 м. Здесь изначально предусмотрена спа-зона с хаммамом, сауной и ванной, организован дымоход для настоящего дровяного камина, а одна из полноценных комнат с окном в планировке значится гардеробной.


Высота окон в пентхаусе — 5,5 м
Высота окон в пентхаусе — 5,5 м


Окна занимают большую часть наружных стен. Из них, впрочем, к концу строительства в 2022 году будет видно скорее деревья и другие дома, чем реку, как сегодня: дома на первой линии воды будут выше тех, которые находятся внутри квартала.


В компании заметили, что даже риелторы задают вопросы о том, как жить с такими высокими потолками.


— Самое интересное, что у людей, которые это покупают, вопросов таких уже не возникает: как мыть, как шторы вешать, лампочки вкручивать, — с улыбкой замечает Андрей Давыдов.


Устанавливать кондиционеры на фасады нельзя, для них специально выделили помещения и провели коммуникации к каждой квартире
Устанавливать кондиционеры на фасады нельзя, для них специально выделили помещения и провели коммуникации к каждой квартире


Снаружи огромные окна дважды год будет мыть управляющая компания — это уже включено в тариф. Если же понадобится сделать это внутри, то та же управляющая компания это сделает за дополнительную плату — как и уборку в квартире вообще.


Стоимость обслуживания в квартале установлена в 65 рублей за кв. м, и владелец самой маленькой квартиры будет ежемесячно платить более 4,7 тысячи рублей.


Наземная парковка здесь только одна, но и та гостевая, поэтому оставить машину на улице дольше чем на 8 часов будет нельзя
Наземная парковка здесь только одна, но и та гостевая, поэтому оставить машину на улице дольше чем на 8 часов будет нельзя


Наземные парковки в проекте не предусмотрены вообще, кроме гостевой, которая находится за территорией: на ней можно будет оставить машину на 8 часов, а если нужно дольше, это придётся согласовывать с УК. Возле домов парковаться тоже нельзя, и вообще автомобильное движение здесь не предусмотрено, подчёркивают в компании.


На 37 квартир здесь 57 парковок
На 37 квартир здесь 57 парковок


В первой очереди подземного паркинга 57 мест, из расчёта 1,8 места на квартиру, они продаются отдельно по 1 миллиону рублей. Для первых трёх домов парковка будет объединённой, но пока на месте будущего поворота стена.


В цоколе есть кладовки площадью примерно по 2 кв. м
В цоколе есть кладовки площадью примерно по 2 кв. м


Уровнем выше, в цоколе, разместили кладовые для хранения, которые продают за 250 тысяч, и офис управляющей компании. При этом и в цоколь, и на парковку можно попасть как на лифте или по лестнице из подъезда, так и с улицы.


Одну из стен в фойе на днях уже займут живые цветы
Одну из стен в фойе на днях уже займут живые цветы


В самих подъездах помимо гостевой зоны с мягкими креслами и фитостенами с автополивом есть колясочные, санузлы и даже маленький душ: по идее застройщика, здесь можно будет помыть лапы собаке после прогулки.


В одном из подъездов застройщик сделал маленький душ, чтобы можно было вымыть собакам лапы после прогулки
В одном из подъездов застройщик сделал маленький душ, чтобы можно было вымыть собакам лапы после прогулки


Детская площадка пока одна, но подобные появятся в каждом дворе. Оборудование из солидных брёвен для неё привезли из Дании, такие же площадки устанавливают, например, в Диснейленде. В будущем в квартале должны появиться развлечения для детей постарше: например, тарзанки и водный комплекс, который рассчитан на командную игру. Для взрослых по проекту задуманы площадка для йоги в лесу с выходом к воде и зона барбекю на пляже.


Детская площадка здесь такая же, как в Диснейленде
Детская площадка здесь такая же, как в Диснейленде


— Многие спрашивают: «Можно, я террасу куплю, на ней буду жарить шашлык?». Нет, нельзя. И на лужайке нельзя — это прописано в правилах, — подчёркивает Андрей Давыдов. — Многие любят жарить шашлыки, но немногие любят, чтобы это делали у них под окнами, поэтому сделаем на пляже.


Часть пляжа благоустроят только к следующему лету, но официально он им пока не будет — слишком много требований к безопасности. Формально купание здесь будет нарушением, но большинство покупателей понимают, что Обь — скорее для созерцания, чем для купания, отмечают в компании.


Пляж официальным пока не будет, и купаться здесь — нарушение
Пляж официальным пока не будет, и купаться здесь — нарушение


Управляющий компании «Выставка новостроек» Григорий Якобсон возражает:


— Если вы строите у береговой линии, вы должны позаботиться о жильцах и как минимум в летний период поставить туда точку МЧС. <…> Дети и вода — вещи, притягиваемые друг к другу, и меня это сильно напрягает. Дети у нас пытаются то выйти на лёд, то к воде. А Обь — это не Обское водохранилище, это не спокойная вода, а довольно сильное течение, которое в течение двух минут может унести на метров 300 и больше.


К 2021 году возле домов построят гавань для яхт и катеров
К 2021 году возле домов построят гавань для яхт и катеров


Первоначально на берегу хотели построить причал, но, говорит коммерческий директор застройщика, специалисты посоветовали от этой идеи отказаться. Вместо причала здесь начали строить гавань для парковки яхт и катеров. Сейчас из берега вынимают часть грунта, одновременно поднимая его уровень и укрепляя. Полностью все работы должны завершиться в 2021 году.


За территорией достраивают административный комплекс, в котором будут магазин, кафе и фитнес-центр
За территорией достраивают административный комплекс, в котором будут магазин, кафе и фитнес-центр


Инфраструктуры рядом с Flora&Fauna практически нет, если не считать небольшой магазин примерно в 200 м. Пускать бизнес на территорию жилых домов застройщик не будет, зато на въезде к концу года достроят двухэтажное здание: на первом этаже откроются магазин и кафе, а на втором, по запросу будущих жителей, фитнес-центр — сейчас застройщик ведёт переговоры с возможными операторами. В планах также построить на месте здания отдела продаж детский сад.


Добраться до пляжа сегодня можно по узкой тропинке: слева — территория резиденции полпреда, справа — стройка
Добраться до пляжа сегодня можно по узкой тропинке: слева — территория резиденции полпреда, справа — стройка


При этом у нового квартала солидные соседи: за высоким забором с ключей проволокой находится резиденция полпреда СФО. Причём, отмечает руководитель отдела новостроек АН «Квадротека» Игорь Зеленский, высшие чины здесь живут исторически: сперва первый секретарь обкома, затем губернатор, теперь вот полпред.


— Всю жизнь это статусное место. Я как-то раз катался на велосипеде, смотрю: ворота какие-то. Ну, думаю, около ворот развернусь и поеду назад — там сбоку площадка, сейчас шнурки поправлю, воду попью, посижу, там ещё лавочка какая-то… Автоматчики не дали, сказали: «Езжай отсюда», — вспоминает он.


Первый дом уже сдан, второй сдадут через полгода, а полностью завершить комплекс застройщик рассчитывает в 2022 году
Первый дом уже сдан, второй сдадут через полгода, а полностью завершить комплекс застройщик рассчитывает в 2022 году


Представители застройщика говорят, что их покупатели — в основном предприниматели, но все немедийные. «Ну, Абрамович у нас ещё квартиру не купил, но, возможно, купит», — смеётся директор по маркетингу «СЖК» Ирина Ильина. 


Григорий Якобсон, в свою очередь, считает, что для бизнесменов, конечно, будут привлекательными лес и река, но куда более интересными могут показаться даже не проекты-конкуренты, а коттеджи с собственным участком, причём зачастую в том же примерно месте.


Застройщик максимально сохраняет ландшафт, чтобы не повредить деревья
Застройщик максимально сохраняет ландшафт, чтобы не повредить деревья


— Есть люди, которые выбирают между коттеджем и квартирой во «Флоре», — согласилась в ответ Ильина. — Но коттедж нужно убирать и содержать, снег чистить, листья чистить.


Главными конкурентами проекта эксперты считают, с одной стороны, дома бизнес-класса в центральной части города, как строящиеся, так и готовые; с другой — некоторые пригородные проекты. В частности, в той же концепции, но по более привлекательным ценам продают комплекс «Спектр», напоминает Якобсон. 


А вот относительно соседняя «Жуковка», по мнению Игоря Зеленского, хотя и может конкурировать с экокварталом, по местоположению и общей атмосфере всё же проигрывает.


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