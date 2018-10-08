фоторепортаж

«Кореец» за миллион

Тест-драйв: этого нового «корейца» можно купить вместо «Октавии» — у него большой багажник и автомат

Новый седан KIA Cerato вполне может стать крепким середнячком в С-классе, где сейчас балом правит Skoda Octavia. После смены поколения Cerato стал крупнее, даже солиднее, получил симпатичный «богатый» интерьер. Для российского потребителя немаловажно, что эта машина оснащается исключительно классическими агрегатами — атмосферным мотором и простым автоматом. Подробнее о плюсах и минусах автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

«Кореец» за миллион


Главным достижением нового KIA Cerato (предоставлен официальным дилером «Мегапарк») можно назвать внешний вид. Симпатичный гармоничный дизайн, автомобиль смотрится большим, внушительным (длина 4640 мм).



«Кореец» за миллион


Передняя часть обильно украшена глянцевыми деталями — красиво, пока чисто. Светодиодные ходовые огни в фаре, состоящие из четырёх элементов, отсылают нас к модной матричной оптике.



«Кореец» за миллион


Вид сбоку — низкопрофильная резина, крупные дверные ручки, плавник антенны. Корма чем-то напоминает седаны BMW.



«Кореец» за миллион


При виде сзади — такие же ассоциации, есть что-то от баварских автомобилей. Плюс похожая оптика с интересным рисунком и модной ныне перемычкой посередине. Оригинальные треугольники светоотражателей в бампере.



«Кореец» за миллион


Салон автомобиля выглядит вполне прилично — и можно даже сказать «богато», по крайней мере пока новый. Передняя панель из хорошего пластика с имитацией прострочки, множество деталей под металл, чёрный глянец. Глянцевые вставки на дверях даже напоминают Audi или Mercedes.



«Кореец» за миллион


Подлокотники на дверях обиты мягкой экокожей. Сиденья сделаны из более жёсткого материала, но выглядят достойно и обеспечивают нужный комфорт. Плюс есть электрорегулировки кресел.



«Кореец» за миллион


Выносной дисплей мультимедиа сделали большим, работать с ним удобно, всё хорошо видно. Впрочем, графика KIA простовата и уже нуждается в обновлении.



«Кореец» за миллион


Лаконичная приборная панель — тахометр, спидометр и дисплей бортового компьютера. Ничего лишнего, всё скромно.



«Кореец» за миллион


Приятный кожаный руль со множеством кнопок, украшенный глянцем и вставками под алюминий.



«Кореец» за миллион


Зеркала кажутся маленькими, хотелось бы побольше. Впрочем, необходимый обзор они обеспечивают.



«Кореец» за миллион


Неожиданно огорчил блок кнопок стеклоподъёмников, автоматический режим есть лишь у водительского стеклоподъёмника.



«Кореец» за миллион


Из электронных помощников имеются система контроля мёртвых зон и система помощи при выезде с парковки задним ходом.



«Кореец» за миллион


Сзади — жёсткий пластик на дверях, дефлекторы обдува, подогрев сидений, широкий подлокотник. Почему-то мало запаса пространства над головой, хотя в коленях всё неплохо.



«Кореец» за миллион


Багажник вместительный, 502 литра. По ощущениям сюда влезут все четыре сменных колеса.



«Кореец» за миллион


Под капотом 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 150 л.с. с разгоном до сотни за 9,8 секунды. Мотор работает в паре с 6-скоростным классическим автоматом.



«Кореец» за миллион


Конечно, в современном мире турбированных автомобилей атмосферный мотор кажется чем-то устаревшим. Долгая раскрутка до 3000 оборотов, потом рывок, нарастающий вой мотора. Кажется, что двигателю тяжело, настолько он натужно звучит.



«Кореец» за миллион


К автомату претензий нет, переключает всё вовремя, не пинается, не путается в передачах. Педаль газа тоже неплоха, отклик практически моментальный, подхват есть во всём диапазоне оборотов.



«Кореец» за миллион


Cerato оказался довольно шумным автомобилем, ощущается недостаток звукооизоляции. Гул от колёс, свист ветра, общий какой-то фон.



«Кореец» за миллион


Подвеска довольно жёсткая, кузов реагирует практически на все неровности. Впрочем, нельзя сказать, что это вызывает сильный дискомфорт, можно привыкнуть.



«Кореец» за миллион


Тем более что автомобиль идет собранно, неплохо управляется, мало кренится. Плюс достойная боковая поддержка кресел — на Cerato можно активно маневрировать.



«Кореец» за миллион


Стоит Cerato от 1 049 900 рублей, но это за 1,6-литровый мотор и механическую КП. А версия как у нас, самая богатая, тянет уже на 1 359 900 рублей.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

«Шкода» придумала новый дешёвый паркетник вместо «Йети».

Прочтений: 489

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено