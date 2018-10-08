«Кореец» за миллион

Тест-драйв: этого нового «корейца» можно купить вместо «Октавии» — у него большой багажник и автомат

Новый седан KIA Cerato вполне может стать крепким середнячком в С-классе, где сейчас балом правит Skoda Octavia . После смены поколения Cerato стал крупнее, даже солиднее, получил симпатичный «богатый» интерьер. Для российского потребителя немаловажно, что эта машина оснащается исключительно классическими агрегатами — атмосферным мотором и простым автоматом. Подробнее о плюсах и минусах автомобиля — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Главным достижением нового KIA Cerato (предоставлен официальным дилером «Мегапарк») можно назвать внешний вид. Симпатичный гармоничный дизайн, автомобиль смотрится большим, внушительным (длина 4640 мм).















Передняя часть обильно украшена глянцевыми деталями — красиво, пока чисто. Светодиодные ходовые огни в фаре, состоящие из четырёх элементов, отсылают нас к модной матричной оптике.















Вид сбоку — низкопрофильная резина, крупные дверные ручки, плавник антенны. Корма чем-то напоминает седаны BMW.















При виде сзади — такие же ассоциации, есть что-то от баварских автомобилей. Плюс похожая оптика с интересным рисунком и модной ныне перемычкой посередине. Оригинальные треугольники светоотражателей в бампере.















Салон автомобиля выглядит вполне прилично — и можно даже сказать «богато», по крайней мере пока новый. Передняя панель из хорошего пластика с имитацией прострочки, множество деталей под металл, чёрный глянец. Глянцевые вставки на дверях даже напоминают Audi или Mercedes.















Подлокотники на дверях обиты мягкой экокожей. Сиденья сделаны из более жёсткого материала, но выглядят достойно и обеспечивают нужный комфорт. Плюс есть электрорегулировки кресел.















Выносной дисплей мультимедиа сделали большим, работать с ним удобно, всё хорошо видно. Впрочем, графика KIA простовата и уже нуждается в обновлении.















Лаконичная приборная панель — тахометр, спидометр и дисплей бортового компьютера. Ничего лишнего, всё скромно.















Приятный кожаный руль со множеством кнопок, украшенный глянцем и вставками под алюминий.















Зеркала кажутся маленькими, хотелось бы побольше. Впрочем, необходимый обзор они обеспечивают.















Неожиданно огорчил блок кнопок стеклоподъёмников, автоматический режим есть лишь у водительского стеклоподъёмника.















Из электронных помощников имеются система контроля мёртвых зон и система помощи при выезде с парковки задним ходом.















Сзади — жёсткий пластик на дверях, дефлекторы обдува, подогрев сидений, широкий подлокотник. Почему-то мало запаса пространства над головой, хотя в коленях всё неплохо.















Багажник вместительный, 502 литра. По ощущениям сюда влезут все четыре сменных колеса.















Под капотом 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 150 л.с. с разгоном до сотни за 9,8 секунды. Мотор работает в паре с 6-скоростным классическим автоматом.















Конечно, в современном мире турбированных автомобилей атмосферный мотор кажется чем-то устаревшим. Долгая раскрутка до 3000 оборотов, потом рывок, нарастающий вой мотора. Кажется, что двигателю тяжело, настолько он натужно звучит.















К автомату претензий нет, переключает всё вовремя, не пинается, не путается в передачах. Педаль газа тоже неплоха, отклик практически моментальный, подхват есть во всём диапазоне оборотов.















Cerato оказался довольно шумным автомобилем, ощущается недостаток звукооизоляции. Гул от колёс, свист ветра, общий какой-то фон.















Подвеска довольно жёсткая, кузов реагирует практически на все неровности. Впрочем, нельзя сказать, что это вызывает сильный дискомфорт, можно привыкнуть.















Тем более что автомобиль идет собранно, неплохо управляется, мало кренится. Плюс достойная боковая поддержка кресел — на Cerato можно активно маневрировать.















Стоит Cerato от 1 049 900 рублей, но это за 1,6-литровый мотор и механическую КП. А версия как у нас, самая богатая, тянет уже на 1 359 900 рублей.







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