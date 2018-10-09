В Сибирь идёт зима

На Новосибирск идут снежные тучи — синоптики рассказали, когда город завалит первым снегом

На этой неделе в Новосибирске обещают снег
На этой неделе в Новосибирске обещают снег

Первые октябрьские выходные выдались на удивление тёплыми — новосибирцы продолжали заполнять ленты соцсетей солнечными снимками жёлтых листьев, ещё зелёного газона, а некоторые успели пощеголять в шортах и футболках — температура воздуха в эти дни достигала +25 градусов. Синоптики поспешили сообщить, что это были последние тёплые дни года — уже на этой неделе в Новосибирске обещают снег. Дальше приближение зимы будет чувствоваться всё сильнее. Обозреватель НГС спросил синоптиков, какую погоду ждать новосибирцам в октябре, и узнал, пора ли «переобуваться». 

Первые дни октября оказались очень тёплыми: в середине недели дневная температура воздуха переваливала за +20 градусов, а к выходным и вовсе напоминала летнюю — столбик термометра доходил до отметки +25. Вместе с этим власти отчитались о благополучном старте отопительного сезона


Начало этой недели уже больше напоминает октябрь — небо над городом затянули тучи, поднялся сильный холодный ветер, а дневная температура опустилась до +10. Синоптики предупреждают, что короткое бабье лето закончилось, а настоящего тепла новосибирцам придётся ждать до весны. Уже на этой неделе в город придёт циклон, который принесёт дождь и мокрый снег


«Температурный фон в октябре на территории Новосибирской области ожидается выше нормы на 1–2 градуса, причём очаг тепла тяготеет к западным районам Новосибирской области, к Омской области, — говорит начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. — Количество осадков будет в пределах климатической нормы, на юго-западе меньше нормы. Для октября температурный фон ожидается +2...+4 градуса. В течение месяца предполагается колебание температурного фона, наиболее высокие значения у нас в первой декаде октября. Ближе к этим выходным — 12, 13, 14-му числам — температурный фон снизится. 


Осадки уже в виде мокрого снега мы ожидаем на 11-е число, ну и во второй половине месяца осадки тоже уже в виде мокрого снега».


Во второй и третьей декадах месяца синоптики прогнозируют в среднем от –3 до +2 градусов ночью, а днём — не выше +5...+10. Ближе к ноябрю температура понизится: ночью уже будет стабильно ниже нуля, –2...–7, а по северным и северо-восточным районам будет опускаться до –12. Днём в среднем ожидают не выше –3...+2 градусов.


«В целом можно говорить о том, что октябрь на территории Новосибирской области ожидается тёплым и без экстремальных осадков», — отметила Анна Лапчик и добавила, что оправданность месячных прогнозов составляет около 70–80 %.


Так как в дневные часы температура воздуха не опустится ниже +5...+10, снег, который синоптики прогнозируют в октябре, оставаться не будет, а вот ближе к концу месяца появится снежный покров. Возможно, уже постоянный — до весны. 


Анна Лапчик напомнила, что в прошлом году первый октябрьский снег успел задержаться. Один из первых сильных снегопадов обрушился на город 25 октября: «В прошлом году октябрь у нас был достаточно холодный, в связи с чем у нас отмечалось не просто выпадение осадков, а даже в связи с прохождением циклона было формирование временного снежного покрова в начале месяца и в конце, высота снега достигала от 1,7 до 12 сантиметров».


Инспекторы ГИБДД просят водителей соблюдать дистанцию 
Инспекторы ГИБДД просят водителей соблюдать дистанцию 


Первый снегопад в Новосибирске из года в год сопровождается массовыми авариями и, как следствие, транспортным коллапсом. Чтобы избежать этого, специалисты советуют не тянуть и заранее подготовиться к зимней погоде. 


«Чтобы "переобуваться", водителям необходимо учитывать краткосрочные прогнозы — на 1–3 суток, максимум 5. Уже, допустим, 11-го числа мы ожидаем понижение ночной температуры до –2 градусов, но в дневные часы температура будет положительной, близко к нулевым отметкам будет в утренние часы, — это уже должно водителей настраивать на то, что необходимо всё-таки более осторожное вождение», — добавила Анна Лапчик.


В ГИБДД тоже посчитали, что занимать очередь в шиномонтажки ещё рано, но к непогоде нужно быть готовым. «Пока сцепление шипованных шин с асфальтом не очень хорошее. Советуем переобувать зимние шины, когда в ночное время установится минусовая температура. 


Во время выпадения мокрого снега нужно соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходам — быть внимательнее и на переходах оставлять возможность водителю вовремя остановиться», 


— пояснил НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


10 октября ночью Новосибирский Гидрометцентр обещает +4...+6 градусов, а днём — +10...+12, без осадков. Ветер будет западный 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Самая точная температура в городе всегда есть на портале НГС.ПОГОДА.


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