Налево поедешь — коня разобьёшь

Два человека погибли в такси на левом повороте с Красного, но запретить такие повороты нельзя

В ночной аварии на углу Красного проспекта и Достоевского погибли два человека
В ночной аварии на углу Красного проспекта и Достоевского погибли два человека

В ночь на 5 октября в центре Новосибирска столкнулись Toyota Chaser и Toyota Fielder. Два человека погибли, один находится в больнице. Предварительно виновником ДТП называют водителя Fielder — он выезжал с левым поворотом на улицу Достоевского и должен был пропустить встречного водителя Chaser, который, по словам его матери, ехал со скоростью около 80 км/ч. Автоэксперты считают, что аварии из-за левого поворота случаются в Новосибирске довольно часто — обычно из-за невнимательности водителей. С 2011 года мэрия стала запрещать автомобилистам ездить налево — сейчас эту меру называют вынужденной. Однако эксперты уверены, что только благодаря запретам левого движения на некоторых перекрестках количество ДТП в Новосибирске заметно снизилось. Как изменилась дорожная ситуация сейчас и почему нельзя полностью запрещать повороты налево — читайте в материале обозревателя НГС. 

ДТП с Toyota Chaser и Toyota Fielder в 00:05 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского. Пассажиры Toyota Fielder погибли, водитель до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии. 


«Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Королла Филдер", следовал по улице Красный проспект со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Достоевского. В пути следования, у дома № 71 по улице Красный проспект, совершил столкновение с автомобилем "Тойота Чайзер"», — рассказала ранее корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


После столкновения вторая «Тойота», ехавшая по Красному проспекту со стороны улицы Писарева в сторону улицы Гоголя, въехала в фонарный столб. 


Водитель Toyota Fielder до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии


Близкие погибшей в Fielder 38-летней Ольги рассказали, что она ехала в такси вместе со своим знакомым. «Двадцать метров до дома не доехала, — объяснила близкая подруга Ольги Василина Соколова. — Она хороший человек была. Добрая, отзывчивая. Весёлая очень. Последнее время нигде не работала. Сидела дома в связи со всякими болезнями». 


Несколько лет назад Ольга переехала в Новосибирск из небольшого города Киселёвска Кемеровской области, вышла замуж. Она погибла на месте ДТП, а её знакомый скончался в больнице в 3:00. 


22-летний водитель Toyota Chaser Майис М. в ДТП не пострадал. По словам знакомых, Майис часто ездил по Красному проспекту на большой скорости, обычно вечером и ночью. 


Мать водителя Chaser виноватым в ДТП его не считает — он ехал по своей дороге, когда навстречу выехала другая «Тойота». «[В пятницу] около милиции было около ста машин, когда это случилось, — рассказала корреспонденту НГС мать Майиса и собственница автомобиля Виктория Сергеевна. — Это всё не просто так, не просто так приехали поддержали. 


Просто мне обидно, что какой-то урод разбил мою машину и унёс две жизни, это в первую очередь. Который долбится в шары и не видит, как ехать. 


И скорость здесь совершенно ни при чём. Он (Майис. — Прим. ред.) шёл по своей дороге. Скорость у него была 80 км/ч, но, может быть, чуть-чуть [больше]. И также гаишники говорят, это не я говорю, это говорят гаишники, говорят следователи». 


Сейчас в полиции проводят проверку ДТП и пытаются выяснить, как произошла авария, — для этого следователям надо переговорить с пострадавшим таксистом, который до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии, и дождаться результатов экспертизы, которая покажет, могла ли авария произойти из-за неисправности Toyota Fielder. Предварительно, по словам помощника прокурора Новосибирска Алексея Пасюка, ДТП могло произойти из-за невнимательности водителя такси. 


«Сейчас с уверенностью можно сказать, что нарушений правил дорожного движения, состоящих в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями, в действиях водителя "Чайзера" в настоящее время не усматривается. Решение о возбуждении дела в отношении водителя такси будет принято исходя из обстоятельств, которые сейчас проверяются следственными органами», — рассказал Пасюк. 


Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП 
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП 


В ГИБДД подчёркивают, что аварии с левым поворотом обычно самые травмоопасные. «Левый поворот на широких магистралях, он просто опасен, — пояснил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. — Во избежание ДТП с тяжёлыми последствиями департамент транспорта принимает решение [о запрете или разрешении левых поворотов], в ГИБДД просто согласовывают [эти решения]». 


В 2011 году городские власти начали активно запрещать новосибирским автомобилистам ездить налево. С 2011 по 2014 год были запрещены повороты на 12 перекрёстках — сейчас в мэрии называют эту меру вынужденной. 


«В то время не было такого масштабного строительства и модернизации существующих улиц, — пояснил корреспонденту НГС начальник по организации дорожного движения Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Валерий Гореев. — Сейчас к каждому перекрёстку мы подходим индивидуально. Смотрим, какой транспортный поток проходит по левому повороту. Это не просто так, что давайте все левые повороты запретим. Это в корне неправильно. Категорически запретить левые повороты задача не стоит, но и везде их запрещать — это неправильно. Работаем в существующей застройке. 


Где-то нужно разрешить, а где-то нужно запретить, где-то есть необходимость сделать задержку встречного движения и так далее. 


Это комплекс мероприятий. В рамках проектирования последние годы идёт активное изучение этого процесса, тем более финансирование позволяет этим заниматься». 


Однако президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров уверен, что большая часть ДТП в городе происходит как раз из-за левых поворотов и только благодаря инициативе мэрии по их запрету количество аварий «снизилось в разы». 


«Хотя автовладельцы были недовольны, потому что для того, чтобы повернуть налево, им приходилось поворачиваться направо [и объезжать квартал], но это достаточно положительная практика. Нужно продолжать, однако иногда левый поворот жизненно необходим, и его невозможно запретить», — пояснил Батемиров. 


Директор Новосибирского центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин считает, что левый поворот сам по себе опасен, особенно для невнимательных водителей. 


«Вот в США в небольших населённых пунктах обустроены так улицы и дороги, что идёт одностороннее движение, — объяснил эксперт. — А в более-менее крупных городах виадуки построены». 


Однако Жигулин не отрицает, что сделать подобное на улицах Новосибирска технически сложно, а повсеместно запретить левые повороты нельзя — это приведёт к пробкам. 


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