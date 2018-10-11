Район угрюмых пролетариев

Прогулка по району, где живёт каждый пятый новосибирец, — там очень красиво, но этого никто не видит

Ленинский район Новосибирска образовался из нескольких левобережных деревень, которые объединили, назвали Заобским районом, переименовали в Кировский и только потом выделили его в отдельный, назвав именем Ленина. Его уникальные «сталинки» называют образцом самого красивого советского архитектурного стиля — теперь они спрятались за уродливыми рекламными вывесками, облезлой штукатуркой и кронами деревьев. НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска , подготовленных при содействии Музея Новосибирска и его филиалов, — и сегодня наш фоторассказ про Ленинский район, его былые красоты, которые сейчас скрыты от глаз простых прохожих.

Площадь Станиславского, как и улица с тем же названием, — одни из старейших в Новосибирске. Вместе с ними здесь появились первые сталинские высотки, которые строили как социальный городок «Сибкомбайна» (ныне — «Сибсельмаш»). Улицу и площадь назвали именем русского режиссёра, актёра, педагога и создателя известной на весь мир актёрской системы Константина Станиславского.





Улица Станиславского изначально называлась Вокзальной — это была центральная улица района, которая вела к станции Кривощёково (ныне — вокзал Новосибирск-Западный). А в доме № 1 был известный на всю округу гастроном. Сейчас вместо него здесь несколько магазинов, в том числе пивной, кондитерский и обувной.





Дом с окнами на парк имени Кирова на Станиславского, 1 построили в 1940-е, но, глядя на него, сложно догадаться, к какой эпохе он относится. Он почти лишён архитектурных украшений, которые свойственны сталинскому времени.





А вот соседний дом № 4 , напротив, считают одним из лучших образцов послевоенной архитектуры: огромные колонны с бельведером, на котором в советское время красовалась звезда.





С другой стороны дома на Станиславского, 4 спрятана не меньшая красота, чем спереди. Сегодня двор этого дома можно назвать заброшенным — там спортплощадка с полуразрушенным забором, металлические гаражи и груды мусора.





Четвёртый дом когда-то был одним из самых высоких на левобережье. Сегодня деревья, которые высадили в 1950-е, вымахали настолько, что своими кронами скрывают почти всё здание.





Монумент Славы открыли в 1967 году — на фото слева ему меньше 5 лет. Сегодня молодые саженцы превратились в огромную живую еловую стену. Памятник, занимающий почти два гектара, является объектом культурного наследия России.





Улицу Пархоменко, как и примыкающие к ней переулки, назвали именем Александра Пархоменко — большевика и участника Гражданской войны. Необычные четырёхэтажки в 1-м переулке Пархоменко, построенные в 1930-е, сегодня спрятались за огромными «сталинками». Например, на месте, откуда сделано это фото, спустя пару десятилетий появилась семиэтажная высотка — некогда главная на Вокзальной улице.





Первоначальный план застройки левого берега не реализовали, но впоследствии сохранили жилой комплекс, некоторые отдельные здания, а также четыре главные магистрали. Одна из них — улица, названная в честь генерала и Героя Советского Союза Николая Ватутина.





Проспект Карла Маркса строили одновременно с корпусами НЭТИ (сейчас — НГТУ). Долгое время дорога, соединяющая центр левого берега с Коммунальным мостом, оставалась безымянной. Ещё несколько лет назад власти предлагали сделать проспект Маркса — одну из главных левобережных магистралей — пешеходным, а транспорт перенести на соседнюю улицу Блюхера.





Крупные жилые кварталы на проспекте Карла Маркса начали строить в 1950-е. По этой дороге жители правого берега добирались к площади Маркса — сердцу левого берега Новосибирска.





НЭТИ открыли в 1953 году. Первые занятия на двух факультетах электротехнического института проводили в шести квартирах обычного жилого дома, которые переоборудовали в аудитории. А первый корпус вуза построили только в 1960 году.





Со временем НЭТИ обзавёлся восемью корпусами. Один из самых необычных с архитектурной точки зрения — седьмой — построили в 1994 году. Сегодня здесь находится факультет автоматики и вычислительной техники.





24-этажная гостиница «Турист» — главный долгострой Новосибирска. Стройку заморозили ещё в 1980-е годы, и с тех пор здание словно замерло во времени — его не могут ни снести, ни достроить уже несколько десятилетий. Совсем недавно власти вновь решили заняться гостиницей — её открытие планируют на 2021 год, а на прошлой неделе рядом с ней впервые за долгое время появился башенный кран.





Водонапорная башня на Маркса — одно из самых известных и запрятанных от прохожих сооружений на левом берегу. Эта была одна из самых первых построек Заобского района — место вокруг неё в 1930-е годы занимал огромный пустырь, а вокруг — пашня, где сажали картошку. Сегодня на месте посадок — несколько жилых домов, торговые центры, конечная станция метро и одна из самых важных городских площадей. Теперь в честь башни назвали целый жилмассив и небольшой парк, спрятанный между Новогодней и проспектом Маркса.





Понравилось? Тогда посмотрите ещё три материала НГС об истории районов Новосибирска:





«Трудяги селятся на левом» — об истории Кировского района;



«Закаменка: колыбель Новосибирска» — с редкими кадрами Октябрьского района;

«Край железного Феликса» — о прошлом Дзержинского района.







История других районов города — в рубрике «Новосибирск: тогда и сейчас».

