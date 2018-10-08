мнение

Константин Голодяев: Памятник Сталину расколет новосибирцев

Известный краевед — об установке в городе памятника советскому вождю

Константин Голодяев недавно вошёл в состав губернаторской комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий
Константин Голодяев недавно вошёл в состав губернаторской комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий

Власти Новосибирска предложили горожанам выбрать место для памятника Сталину. Сейчас рассматривается три варианта для установки скульптуры: площадки перед Домом офицеров на Красном проспекте и у стелы «Штыки» на Сибиряков-Гвардейцев, а также сквер у здания завода «Тяжстанкогидропресс». Сама идея принадлежит не мэрии — её внесла инициативная группа, которая добивается этого уже несколько лет и даже собрала для этого 450 тысяч рублей. Активисты считают, что бюст вождя должен появиться именно на Красном проспекте. Известный новосибирский краевед Константин Голодяев передал в редакцию НГС открытое письмо «Памятник раздора», в котором описал последствия установки скульптуры советскому вождю для Новосибирска. 

Я не буду обсуждать те или иные стороны человека, которого мы хотим увековечить на улицах нашего города. И даже не важно, в каком именно месте. Ведь почти у каждого из нас отношение к нему уже сформировано — впитано с молоком матери, с рассказами отца, с размышлениями о перипетиях нашей сегодняшней жизни.


Половина наших горожан считает Иосифа Сталина строителем государства, победителем Великой войны, борцом с врагами страны и просто ворами. Другая половина ставит ему в ответственность массовые репрессии мирных советских граждан, коснувшиеся почти каждой семьи в СССР. В Новосибирске проживают ещё десятки тысяч человек, которые знают об этих репрессиях по своему личному опыту.


Предыдущие опросы и исследования показали, что 


мнение новосибирцев по этому вопросу разделено примерно 50 на 50. 


На данном фоне уже появились призывы написать на предполагаемом памятнике уничижительную табличку, а также поставить в городе памятники адмиралу Колчаку, барону Унгерну, руководителю Сибкрая Эйхе, в числе великих «достойных» даже несколько раз прозвучал Гитлер! Про последнего очень надеюсь, что это была глупая шутка, но и все остальные названные личности также вызывают у горожан абсолютно противоречивые мнения.


Доставив удовлетворение одним, мы можем вызвать скорбь у других, а то и возмущение, протест. Есть печальный опыт осквернения памятника Сталину в других городах, вандализма к памятнику императору Николаю II, поставленному у нас без мнения общественности и экспертов.


На установку памятника Сталину инициативная группа собрала 450 тысяч рублей, а сама скульптура уже готова
На установку памятника Сталину инициативная группа собрала 450 тысяч рублей, а сама скульптура уже готова


Считаю необходимым призвать горожан к голосованию против установки в Новосибирске памятников любым неоднозначным личностям. Время рассудит — тогда и поставим. Давайте не дадим развиваться раздору между нами. Давайте беречь наш большой, красивый город, уважать мнение и других его жителей. Добавим жизни немного позитива и радости.


Нельзя открывать «ящик Пандоры». Ни в каком из предложенных ранее, ныне или завтра месте. За одной неоднозначной личностью пойдут памятники другим — Унгерну, Колчаку, Эйхе… 


Ещё раз предлагаю ввести мораторий на установку в городе памятников. 


Если же зуд памятников неостановим, давайте поставим памятник Матери, белых и красных, политических и уголовников, диссидентов и коммунистов. Маму мы любим независимо от убеждений. Как и она нас.

Прочтений: 2107

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (66)66
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено