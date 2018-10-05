«Однажды принесли в школу настоящего кота»
Учительницы Новосибирска — о том, какие подарки дарят дети и что злит в их работе
Сегодня в Новосибирске отметили День учителя. Около тысячи учителей, преподавателей вузов, техникумов и других работников образования сегодня собрали в ГКЗ имени Каца, где их поздравили мэр и губернатор, — лучших наградили денежными премиями и значками почётного педагога. Корреспондент НГС тоже поздравил учителей и спросил у них, что больше всего нравится в работе, что бесит и какие запоминающиеся подарки им дарили на День учителя.
Татьяна Трубина, учитель истории и обществознания Второй новосибирской гимназии: «В работе больше всего нравится ситуация неопределённости: ты готовишься к одному, а дети могут тебе предложить какую-то нестандартную ситуацию. И ты чувствуешь, что тебе надо быть современным независимо от возраста, состояния души или настроения. Однажды у меня был один случай в истории моей педагогической деятельности, в 1990-е годы, тогда, пожалуй, было сложнее всего. Я захожу в класс накануне праздника 23 Февраля, а тогда пивные киоски совсем рядом со школами были, а у меня 11-й класс, я захожу в класс и чувствую запах перегара. А я же молодая учительница. Говорю: "Знаете, это не совсем красиво, когда вы накануне праздника...". Знаете, что они мне сказали? "Пока вас не было — не воняло". Представляете? От них такого я не ожидала. Современные дети — они другие, привыкли работать в режиме онлайн... Самый необычный подарок? Мне дарили котёнка. Девочка, которая очень любила животных, подарила мне шотландского вислоухого котёнка, до сих пор живёт у меня».
Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы лицея
Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы школы
Ирина, учитель Центра культуры учащейся молодёжи: «Детская атмосфера очень нравится, энергетика. Что не нравится? Родители. (Смеётся.) Просто некоторым родителям надо повышать свою культуру. Необычных подарков не было, но самые приятные — цветы в горшках».
Елена Смирнова, педагог-организатор Новосибирского электромеханического колледжа: «Нравится передавать свой жизненный опыт, помогать им в принятии каких-то определённых решений, потому что они стесняются, чего-то боятся. А преподаватель — как вторая мама, примером для них являются. Педагог всегда видит своего ученика и знает, как помогать, вкладывать свои знания и умения, чтобы в дальнейшем этот человек был совершенным в жизни».
Юлия, преподаватель истории в НГПУ: «Все дети разные. Приходишь в любую аудиторию, приходишь и получаешь удовольствие: все со своими эмоциями, со своими переживаниями. Иногда просто выходишь из аудитории весь заряженный этой энергетикой. В работе что бесит? Ну, с детьми такого нет. Бумажная работа разве что, иногда ненужная. У нас студенты необычные, всегда устраивают тематические поздравления. В том году поздравление было посвящённое Гарри Поттеру: там Хогвартс был и всё такое, даже кота настоящего принесли».
Елена Ничипоренко, директор школы
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Кирилл Шматков
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