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«Однажды принесли в школу настоящего кота»

Учительницы Новосибирска — о том, какие подарки дарят дети и что злит в их работе

Сегодня в Новосибирске отметили День учителя. Около тысячи учителей, преподавателей вузов, техникумов и других работников образования сегодня собрали в ГКЗ имени Каца, где их поздравили мэр и губернатор, — лучших наградили денежными премиями и значками почётного педагога. Корреспондент НГС тоже поздравил учителей и спросил у них, что больше всего нравится в работе, что бесит и какие запоминающиеся подарки им дарили на День учителя.

«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Татьяна Трубина, учитель истории и обществознания Второй новосибирской гимназии: «В работе больше всего нравится ситуация неопределённости: ты готовишься к одному, а дети могут тебе предложить какую-то нестандартную ситуацию. И ты чувствуешь, что тебе надо быть современным независимо от возраста, состояния души или настроения. Однажды у меня был один случай в истории моей педагогической деятельности, в 1990-е годы, тогда, пожалуй, было сложнее всего. Я захожу в класс накануне праздника 23 Февраля, а тогда пивные киоски совсем рядом со школами были, а у меня 11-й класс, я захожу в класс и чувствую запах перегара. А я же молодая учительница. Говорю: "Знаете, это не совсем красиво, когда вы накануне праздника...". Знаете, что они мне сказали? "Пока вас не было — не воняло". Представляете? От них такого я не ожидала. Современные дети — они другие, привыкли работать в режиме онлайн... Самый необычный подарок? Мне дарили котёнка. Девочка, которая очень любила животных, подарила мне шотландского вислоухого котёнка, до сих пор живёт у меня».


«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы лицея № 6 в Бердске: «Почему нравится работать с детьми? Потому что дети дают очень много положительных эмоций. Мне нравится, что я могу быть полезной и нужной, я знаю, что могу дать и что за этим будет. Может быть, раздражают только разные документы, которые приходится вести, которые отвлекают, потому что тогда совсем не хватает времени, чтобы можно было куда-то сходить, что-то посмотреть. Это очень важно — ходить в театры, читать много книг, поэтому в основном я читаю всегда летом и книги ждут меня. В этом году мне подарили что-то вроде большого китайского фонарика — дети сделали сами такой шар, и свисают открытки с него, и все в классе их подписали, я повесила его прямо на доске».


«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы школы № 36: «Что может нравиться? Конечно, дети, творческий процесс, сам урок нравится, когда сотрудничаем с детьми, учимся. Не могу сказать, что не нравится, если бы что-то не нравилось, наверное, не работала бы. Что дарили необычного? Как-то подарили большого игрушечного медведя, чуть ли не с человека ростом, очень неожиданно было».


«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Ирина, учитель Центра культуры учащейся молодёжи: «Детская атмосфера очень нравится, энергетика. Что не нравится? Родители. (Смеётся.) Просто некоторым родителям надо повышать свою культуру. Необычных подарков не было, но самые приятные — цветы в горшках».


«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Елена Смирнова, педагог-организатор Новосибирского электромеханического колледжа: «Нравится передавать свой жизненный опыт, помогать им в принятии каких-то определённых решений, потому что они стесняются, чего-то боятся. А преподаватель — как вторая мама, примером для них являются. Педагог всегда видит своего ученика и знает, как помогать, вкладывать свои знания и умения, чтобы в дальнейшем этот человек был совершенным в жизни».


«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Юлия, преподаватель истории в НГПУ: «Все дети разные. Приходишь в любую аудиторию, приходишь и получаешь удовольствие: все со своими эмоциями, со своими переживаниями. Иногда просто выходишь из аудитории весь заряженный этой энергетикой. В работе что бесит? Ну, с детьми такого нет. Бумажная работа разве что, иногда ненужная. У нас студенты необычные, всегда устраивают тематические поздравления. В том году поздравление было посвящённое Гарри Поттеру: там Хогвартс был и всё такое, даже кота настоящего принесли».


«Однажды принесли в школу настоящего кота»


Елена Ничипоренко, директор школы № 169: «Дети дают заряд на всю жизнь, поэтому для меня моя работа — это счастье. Не бесит, не раздражает ничего, но смущает неправильное отношение к нам государства, я бы так сказала. Хотелось бы большего внимания и уважения к учителям. Нас любят два раза в году: 1 сентября и на День учителя, этого маловато. Мне как-то подарили большое сердце. Это не метафора — настоящее большое сердце, оно было из папье-маше, метра два или два с половиной квадратных. Так что полкоридора школы было занято моим сердцем». (Смеётся.)


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