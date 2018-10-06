«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ВВВ — инвалидам не место на парковке

Lexus с номерами ВВВ оккупировал место для больных людей, а Infiniti ООО поджал матерей с колясками

В новом, 92-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: большие джипы с красивыми номерами заняли инвалидные места и перекрыли пандусы, а сами инвалиды решили парковаться на «зебре».





Открывает выпуск очередной модный Lexus с красивыми номерами ВВВ. «Подземная парковка ТЦ «Амстердам», улица Геодезическая, 4/1. Огромная пустая парковка и постоянно куча авто на местах для инвалидов. Не дай Бог, эти места им действительно понадобятся», — предостерегает наш читатель.













«"Индивидуальный гараж" в арке на Советской, 35», — сообщает читательница Ольга.















«Микрорайон "Снегири". Вот так у нас паркуются. Вышедший из автомобиля молодой человек агрессивно заявил, что машина не его и что хозяйка упала. Непонятно, откуда она упала и как это связанно с такой блестящей парковкой», — рассказывает Александра.













«Вот так припарковались два Range Rover около Немировича-Данченко, 138. Здесь периодически проходят соревнования в спортзале, и детей привозят на секции, поэтому здесь часто паркуются машины подобным образом, а также на тротуарах», — делится наблюдениями Яна.















«Вот такой чудак встал на парковку для инвалидов, заняв 2 места. Знака "Инвалид" на авто не наблюдалось», — пишет нам читательница Мария.















«С каких пор наклейка инвалида даёт право парковаться где хочешь?» — задаётся справедливым вопросом Иван.















«Toyota RAV4 была припаркована напротив детского садика, перегородив половину тротуара, на второй части которого лужа. И ребятишкам, идущим в садик приходилось идти по луже», — сообщает Роман.















«На улице Восход, 13 напротив гриль-бара "Урбан" на тротуаре постоянно паркуется данный автомобиль», — ведет наблюдение читатель Руслан.













«Парковка у ТЦ "Сан Сити" со стороны улицы Новогодняя. При наличии 5 этажей бесплатной парковки с половиной свободных мест, находятся вот такие хамы», — недовольна Юлия.















«Вот "чудак" на "Тундре". На замечание: "Вы знаете, что въезд, движение и парковка на тротуаре запрещены правилами?" — получен истеричный ответ: "Вы сначала дороги сделайте"», — борется с нарушениями Вячеслав.















Audi хорошо на зелёной травке.













«Мастер парковки на спуске для колясок на Вокзальной магистрали, возле "Коляды"», — пишет Ксения.





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