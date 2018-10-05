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«Он считал меня родным, а я кипел от ярости»: ветеран УГРО — о том, как ловил и охранял Чикатило

К 100-летию уголовного розыска рассказываем подробности задержания русского Джека-потрошителя

Анатолий Евсеев гонялся за маньяком пять лет 
Анатолий Евсеев гонялся за маньяком пять лет 


Сегодня, 5 октября, одна из самых важных служб отечественных правоохранительных органов — уголовный розыск — отмечает столетие со дня своего образования. Именно на плечи оперов УГРО ложится основная работа по поиску и задержанию преступников, в том числе тех, чьи имена до сих пор заставляют содрогаться лишь при одном упоминании. Наши коллеги из Ростова подготовили материал об одном из сотрудников УГРО, который вел, пожалуй, самое известное в СССР дело — ловил Чикатило.


Донской оперативник Анатолий Евсеев отдал службе в милиции половину жизни. Старший оперуполномоченный по особо важным делам угрозыска Ростова ловил самых страшных маньяков, орудовавших на Дону в 70–80-е годы. Именно Евсеев в ноябре 1990 года защелкнул наручники на запястьях русского Джека-потрошителя — Андрея Чикатило. Оперативник выслеживал маньяка несколько лет, а потом ездил с ним по всей стране — по местам, где тот расправлялся со своими жертвами.



На суде Чикатило даже признался, что Анатолий Иванович стал для него за время следствия «родным человеком».


О том, как выслеживали маньяка, и о самом Андрее Чикатило ветеран уголовного розыска рассказал корреспонденту 161.ru.


Операция «Лесополоса»


Официально первое убийство советский потрошитель совершил в 1978 году. Жертвой стала девятилетняя ученица второго класса Елена Закотнова. Через год за это преступление расстреляли Александра Кравченко, а в 1990 году приговор отменили, так как убийство Леночки взял на себя Чикатило. Но Евсеев уверен, что убийцей был всё же Кравченко, и именно эта история стала толчком для ростовского маньяка.


— Андрей Романович был очень внушаемым. Кравченко убил Леночку в Шахтах около реки Грушевки. Неподалеку у Чикатило была мазанка, купленная втайне от жены. Он мог видеть следственный эксперимент, слышать подробности расправы. И в какой-то момент сам поверил, что девочку убил он,— рассказывает Анатолий Евсеев.


Андрей Чикатило зверски убил больше 50 человек
Андрей Чикатило зверски убил больше 50 человек


В пользу этой версии говорит и тот факт, что все детали убийств, которых было больше 50, Чикатило помнил наизусть. А в случае с Леночкой путался. Да и «техника» расправы, по словам ветерана МВД, отличалась.


— Чикатило выбивал ножом глаза жертвам. А у Лены были просто надрезы в области глаз. Чикатило бил ножом в грудную клетку, а у Закотновой ножевые ранения зафиксировали в области живота. Я считаю, что это убийство, приписанное вначале Кравченко, а позже — Чикатило, совершил первый. Но для Андрея Романовича это стало отправной точкой, — делится мужчина.


В сентябре 1981 года на левом берегу Дона нашли труп 17-летней проститутки Ларисы Ткаченко. Во рту были комки грязи, соски — откушены.


Затем меньше чем через год обнаружили труп 12-летней девочки, тоже зверски убитой. Кровавая серия началась...


Ножи, которыми убивал маньяк, а также его личные вещи сейчас хранятся в музее 
Ножи, которыми убивал маньяк, а также его личные вещи сейчас хранятся в музее 


В 1985 году на Дону объявили операцию под кодовым названием «Лесополоса», так как именно в лесах находили тела убитых. Лучшие сыщики страны, ведущие психиатры были брошены на розыск потрошителя.


— Я только вернулся из Москвы, куда был командирован в бригаду главного управления уголовного розыска СССР, и меня включили в следственную бригаду. Я работал с Виктором Бураковым (руководил поимкой Чикатило. — Прим. ред.) в одном кабинете. Тогда мы начали вести картотеку с данными лиц, которые могли совершать убийства. К концу следствия в ней было 146 тысяч карточек с информацией об онанистах, гомосексуалистах, педофилах, судимых за изнасилования и так далее, — рассказывает Анатолий Евсеев.


Чикатило рассказывает и показывает, как совершал последнее убийство 
Чикатило рассказывает и показывает, как совершал последнее убийство 


Изначально у милиции было 12 версий, в том числе что к убийствам причастны разные подростки. А потом известный ростовский психиатр Александр Бухановский составил проспективный портрет Чикатило (одновременно и физиологический, и психологический портрет. — Прим. ред.).


— Я встретился с Бухановским, и он сказал: «Вы напрасно включили 12 версий. Уберите несовершеннолетних. Исключите онанистов и гомосексуалистов, ведь эти люди уже выбрали свой путь. Здесь совсем другое», — вспоминает встречу с Бухановским Евсеев.


В итоге вырисовался совершенно четкий портрет потрошителя: сексуальный маньяк. Вероятно, водитель или человек, который часто ездит в командировки, передвигается по железной дороге (часто трупы находили недалеко от железнодорожного полотна.  Прим. ред.).


В музее МВД также хранится удостоверение маньяка 
В музее МВД также хранится удостоверение маньяка 


Заманили зверя в мешок


У следствия уже было представление о том, как передвигается убийца, где совершает преступления. И Евсеев предложил заманить зверя в мешок — поймать в удобном для милиции месте.


Несколько дней Анатолий по очереди с коллегами катался по железной дороге в сторону Шахт, Красного Сулина, Зверева. Сотрудники угрозыска искали места, похожие на те, где уже находили трупы.


Оперативникам нужны были малолюдные станции рядом с лесополосой. И вот такие места были выбраны. Туда, где ловить маньяка не собирались, следственная группа направила постовых, одетых по форме, — в их задачу входило разгуливать по перрону, привлекая к себе внимание и одновременно отпугивая убийцу.


Анатолий Евсеев в ростовском парке Авиаторов — на месте одного из убийств 
Анатолий Евсеев в ростовском парке Авиаторов — на месте одного из убийств 


А на станции Лесхоз, примыкающей вплотную к посадке, дежурил одетый в гражданское Игорь Рыбаков. Именно он заметил в ноябре 1990 года странного пассажира. В то время как из лесополосы возвращались грибники с корзинами, мужчина с портфелем, расцарапанным ухом и забинтованным пальцем выглядел подозрительно. Это и был Чикатило. Он только что совершил свое последнее, 52-е убийство: жертвой стала 22-летняя Светлана Коростик.


— Она была больной, несчастной, неустроенной. Таких на пути маньяка встречалось немало, Светлана была не лучше других, но и не хуже. Кончик языка последней жертвы маньяк проглотил, соски — тоже. Остальное, что вырезал после смерти, выбросил. Присыпал труп землей и листьями. Резал ее складным ножом с розовой пластмассовой фигурной ручкой, — вспоминает Анатолий Иванович.


Больше Чикатило уже никого не убьет. С того момента за ним установили наблюдение, а вскоре задержали.


«Чикатило думал, что его арестовали за сутяжничество»


День, когда поймали убийцу, Анатолий помнит, словно это было вчера. Евсеев был в группе захвата. Задерживать убийцу решили в Новочеркасске, по месту его жительства.


— Перед арестом Чикатило сходил в поликлинику, так как был на больничном. Потом пошел через парк в кафе. В руках была авоська, а в ней — трехлитровый баллон с пивом. Одет был в коричневую куртку, серые брюки. Чикатило заглянул в кафе, а на выходе мы его «взяли» и повели к машине. Андрей Романович сказал лишь одно: «Я арестован?». Всю дорогу до Ростова он не сказал ни слова, — вспоминает Евсеев.


Очки с толстыми стеклами никак не вязались с образом кровавого маньяка
Очки с толстыми стеклами никак не вязались с образом кровавого маньяка


Примечательно, что у маньяка не мелькнуло даже мысли, что его задерживают за убийства. Потрошитель был уверен, что всё это — из-за постоянных жалоб на начальство.


— Чикатило на въезде в город сказал: «Не надо было ссориться с начальством». Он был сутяжником и склочником. Писал жалобы даже Горбачеву, — рассказывает Анатолий Иванович.


«Чикатило надо было не расстреливать, а изучать»


С этого дня вплоть до вынесения приговора Евсеев постоянно находился рядом с убийцей.


— Я был начальником конвоя. Мотался с Чикатило по всей стране на следственные эксперименты, а однажды даже ночевал с ним в камере — убийца боялся расправы и потребовал, чтобы я спал рядом с ним, — вспоминает ветеран МВД. — За это время всякое бывало. Иногда Чикатило шутил. Но был обидчив, чуть что — замыкался в себе и молчал. Как-то проезжали красивые места перед Мариуполем: озеро, а на берегу — хата. «Вот бы здесь жить и рыбу ловить», — сказал тогда Чикатило. У него спросили: «Так что же тебе мешало?». Всё. Он обиделся и ушел в себя.


А еще, по словам оперативника, маньяк был эрудированным, любил читать, особенно газеты. Также Чикатило отличался отменным аппетитом, не курил. Следил за здоровьем и боялся жену.


— Как-то на допросе речь зашла о том, что супруга сделала аборт. Как же он ругался, обзывал жену кобылой, — вспоминает Евсеев.


На суде Чикатило признается, что оперативник Евсеев стал ему родным 
На суде Чикатило признается, что оперативник Евсеев стал ему родным 


14 февраля 1994 года в 20:00 Чикатило расстреляли. Маньяк до последнего не верил, что его казнят. Умирать он не хотел.


Анатолий Евсеев признается, что во время общения с Чикатило «в груди частенько клокотало всё от ярости». Но милиционер никогда не давал волю эмоциям.


— Но всё же я считаю, что не надо было расстреливать Чикатило. Надо было изучить его болезнь более глубоко, — подытожил Анатолий Евсеев.

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