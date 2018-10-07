Гнездо аиста: фоторепортаж с семьей, где родилась четверня

Мэрия дала им квартиру на «Родниках» — но может выкинуть семью на улицу через 5 лет

Семья Козловых-Стекловых, в которой 13 апреля 2018 года родились четверо малышей, заехала в новую трёхкомнатную квартиру на «Родниках». Всё лето в этой «трёшке» стеклили лоджии и доделывали ремонт. Малыши вместе с родителями жили у бабушек с дедушками на природе в Искитиме. Как только семья перебралась в новое жильё и немного обустроилась, корреспонденты НГС приехали к ним в гости. Как живет семья, которая в один момент стала многодетной, — в нашем фоторепортаже.





Семья Козловых-Стекловых со своими четверняшками в начале осени заехала в новую трёхкомнатную квартиру площадью 74,2 кв. м на улице Михаила Немыткина, 5, которую мэрия Новосибирска выделила им 22 мая этого года. Летом малыши вместе с родителями жили у своих бабушек и дедушек в Искитиме, а в новенькую «трёшку» завозили мебель и стеклили лоджии.











Четверо малышей — Иван, Алёна, Екатерина и Полина — родились у Марины Стекловой и Дмитрия Козлова 13 апреля 2018 года. Это сразу стало небольшим городским событием: до этого четверня в Новосибирске рождалась только в июле 2012 года.











Марина рассказывает, что поначалу врачи им сообщили, что будет двойня. «Когда нам сказали, что два [малыша], мы обрадовались: здорово! Потом следующее УЗИ показало три. Стало страшновато немного, так как тройня — это определённые риски. Но когда сказали, что четверо… Конечно, не такой уже шок был, как когда нам про троих сказали», — улыбается молодая мама.











В 2013 году супруги взяли в ипотеку однокомнатную квартиру в 37 кв. м в стандартной десятиэтажке на «Родниках». Взяли на 20 лет. Ежемесячно платят за неё 15,5 тысячи рублей плюс «коммуналку». Жить вшестером в квартире с жилой площадью в 19 кв. м, заметила Марина, конечно, было бы невозможно.











После публикаций в СМИ о рождении четверняшек к Марине с Дмитрием пришли из мэрии Новосибирска и предложили им там же, на «Родниках», внаймы трёхкомнатную квартиру. Молодые супруги платят за «трёшку» 432 рубля в месяц плюс коммунальные услуги. Права приватизировать муниципальную квартиру у молодой семьи нет. Свою «однёшку» они сдают в аренду, чтобы гасить ипотеку.











Коммерческий наём муниципальной квартиры закончится в мае 2023 года. Марина надеется, что аренду им продлят. «Глава [Калининской] администрации уверял, что выгонять или выселять нас не собираются: мы — приоритетная семья», — объяснила корреспонденту НГС молодая женщина.











«Это не близнецы. Это просто братики и сестрёнки. Видите, они все непохожи друг на друга. <…> И по характеру все абсолютно разные: Алёнка — чуть поспокойнее, может одна полежать и поиграть с игрушкой. Поля одна никогда не будет играть — будет кричать и требовать внимания. Ваня такой хваткий, постоянно игрушки отбирает у девчонок. А Катюха — лидер: всё ей нужно вперёд всех», — описывает детей Марина.











Жизнь в семье Козловых-Стекловых теперь идёт по графику: в определённые дни к ним заезжают родители Марины, живут и помогают управляться с малышами, потом на смену им приезжают родители Дмитрия. Иногда супругам помогает няня Алла (на фото).











В день, когда в гости заехали корреспонденты НГС, «дежурили» родители Марины — Татьяна Владимировна и Сергей Михайлович, а также Алла. Бывают дни, когда молодые супруги занимаются с детьми вдвоем.











«Самое сложное — купать вдвоём. Двое [детей] плавают в ванне в кругах. А двое здесь [в комнате] на коврике. И пока мы купаем двоих в ванной, двое ребят здесь ждут и орут. С няней, конечно, этот вопрос будет решён. <…> А так у нас — все те же трудности, [как у любой семьи], только в четверном размере», — заметила молодая мама.











Окружающие, рассказывает Марина, до сих пор бурно реагируют на их семью. Молодая женщина говорит, что удивляются все, а некоторые даже начинают их жалеть. Из суеверных побуждений Марина с Дмитрием очень долго скрывали беременность и количество детей от всех своих знакомых.











«Конечно, эйфории, [когда узнали о четверне], у нас не было, потому что у нас уже трое внуков есть. У Марины брат, и у него уже трое, правда, не все вместе рождались. А в роду же у нас не было даже двойняшек. И в Диминой семье не было. Видимо, так сильно захотели родители», — улыбается Татьяна Владимировна.











Больше всего денег уходит на памперсы. Марина считает: на одного ребёнка в день надо 8 памперсов. На всех — 32, а это уже половина большой упаковки. В месяц получается 15 больших упаковок. Каждая стоит около 1500 рублей. Поэтому деньги в семье не лишние, тем более что муж Дмитрий работает рядовым менеджером по продаже садового инвентаря и техники. Но семья, помимо стандартного материнского капитала за второго ребёнка, получит ещё 100 тысяч рублей от правительства Новосибирской области за третьего.











«Конечно, мы устаём, что уж говорить… Тут с подружками поехала в термы (баню. — Прим. ред.), родители меня отпустили, а отдохнуть не могу. Мне бы приехать и просто поспать. Другой отдых вообще не нужен никакой: никакие походы никуда. Просто сутки спать и не вставать. <…> Вот так вот как-то мы и живём… Но в целом, конечно, неплохо», — устало, но всё же счастливо улыбнулась Марина.







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