Осень вдребезги (фотоигра от НГС)

Мы разбили осенний Новосибирск на сотню кусочков — проверьте, как быстро вы соберёте его обратно

Осень в Новосибирске в этом году удалась — сентябрь радовал горожан тёплой и сухой погодой, золотая листва преобразила даже самые серые улицы и, по прогнозам синоптиков, в выходные вновь будет тепло и солнечно . НГС выбрал 5 красивых снимков осени и сделал из них мозаику — некоторые из пазлов заставят вас изрядно покорпеть над ними. Чтобы собрать пазл, просто кликайте на нужную деталь и соединяйте её с подходящими. С каждым собранным пазлом число деталей увеличивается. Кстати, это игра на время: программа засекает время, которое вы затратите на сборку картинки. Не забывайте хвастаться в комментариях своими результатами!

Сначала совсем простое задание. Да, вы верно поняли по обрывкам изображения — это белка. Какая же это жизнь в Новосибирске, если в ней не нашлось места белочке?









В сентябре аллеи и скверы Новосибирска становятся необычайно уютными и притягательными — хочется сесть на лавочку, смотреть, как с деревьев медленно падает листва, и наслаждаться последним ярким солнцем, ведь совсем скоро начнёт очень рано темнеть. Соберите пазл, чтобы увидеть, как осень преобразила один из скверов в центре Новосибирска.









В минувшие выходные, кажется, весь город вышел пошуршать опавшей листвой, ведь тротуары утопали в золотых и красных листьях. Следующий пазл для терпеливых и усидчивых — деталей всё больше, а ориентироваться в них стало сложнее, но мы верим, что вам под силу и не такая задача.









В будничной суете новосибирцы часто сетуют, что город у нас серый и скучный, — они просто редко смотрят на небо. В погожий осенний денёк небо над Новосибирском становится особенно красивого голубого цвета, а пёстрая листва делает улицы празднично нарядными. Усложняем задачу — теперь деталей 70.









Это всё была лишь разминка, а теперь задание для настоящих чемпионов. Перед вами 108 крошечных деталей, и угадать, что там же запечатлено на фотографии, кажется, невозможно. Подсказка: здесь собраны десятки оттенков жёлтого и оранжевого.









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