«Где дороги?»: хочешь перейти — научись скакать

В 25-м выпуске проекта «Где дороги?»: дорожники сделали пешеходный переход, заблокированный ограждениями с обеих сторон, на площади Калинина на проводах повисла таинственная удавка, а в центре города обнаружилась самая страшная дорога.





Открывает выпуск пешеходный переход на улице Василия Старощука, заблокированный с обеих сторон ограждениями. Рядом находится детская школа искусств, ученики не могут безопасно перейти дорогу.









«Именно на этом месте неделю назад сбили ребёнка, это уже не первый случай в этом месте. Где перенесённый пешеходный переход, где "лежачие полицейские" и знаки ограничения скорости?» — вопрошает наш читатель.













Жители дома по адресу Дзержинского, 11 страдают от стройки и узкого проезда по их двору. «Беспорядок с двумя стройками, в результате которых мы лишились проезда, проходов, детской площадки. Проезд не позволяет совершать манёвры габаритному транспорту (пожарной машине, скорой), разъехаться двум встречным машинам и разминуться жильцам с проезжающим на территорию транспортом», — рассказывает читательница Марина.













«На площади Калинина висит импровизированная удавка из проводов. Проходящие мимо люди недоумевают, что это: перформанс на злобу дня или халтурная работа ответственных служб», — сообщает Светлана.













Мусор поглотил проезд между гаражами. «Свалка в районе домов Ельцовская, 4/2 и 4/3. Вероятнее всего, причина в постройке нового дома на месте гаражного массива, всё содержимое гаражей было складировано в этом месте», — пишут местные жители.













Рабочие раскопали траншею, куда могут угодить дети. «Двор дома № 3 , переулок Панельный, ограждений нет, ходят дети, ничего не меняется», — недовольны наши читатели.













А это пример восстановления инфраструктуры — в Инюшенском бору после кражи кабеля погасли фонари. «Было обнаружено, что кабель на опорах фонарей в бору украден и сдан на металлолом. Эта дорожка для нас очень важна: по ней дети ходят в школу, жители проходят на посёлок, а жители микрорайона НГПУ — к станции электрички. Сегодня завершены работы по восстановлению освещения вдоль дорожки в бору», — информирует читатель Сергей.













Ну а так выглядят новосибирские дороги в самом сердце города. Безымянный проезд между улицей Советской и дорогой перед водной академией. Ремонта не было, вероятно, десятки лет.







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