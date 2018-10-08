«Китайцы ведут себя как пьяные русские»

Жительница Новосибирска Ольга Сахарова сразу после окончания вуза вместе с сестрой уехала в Корею работать в клубах. Через полтора года сестра вернулась домой, а Ольга переехала в Китай. Устроившись, она поняла, что хочет жить именно там. Уже больше года выпускница НГПУ учит китайцев английскому языку в Пекине. Она считает китайцев милыми, но невоспитанными, до сих пор боится пить местное вино и скучает по русской гречке и сибирскому воздуху. НГС продолжает проект «Сибирь, до свидания» , в котором мы рассказываем о новосибирцах, которые навсегда уехали за границу. НГС узнал у Ольги, сколько бутылок может выпить китаец, почему в Пекине не пользуются наличными деньгами и правда ли, что в Китае самые дешёвые продукты и техника.

Можно работать без образования





Вообще, сначала я вместе с сестрой уехала в Корею работать в клубе промоутером. Типа ты лицо клуба, и надо ещё алкоголь втюхивать гостям. Родственники были не против переезда, даже бабуля. Так как я уезжала за границу с [сестрой] Алёной, то она не особо переживала. А вот мама долго не хотела отпускать, но мы убедили её, что там ничего опасного. Но всё равно она нам трезвонила постоянно.





Через год Алёна вернулась домой, а я уехала в Китай. Про работу в Китае я давно узнала, года 2 назад, а может, и больше. Знала, что сюда приезжают и диджеем работать, и в клубах на алкоголе, и учителями английского. И когда я ехала сюда, хотела работать в клубе, как в Корее. Но потом так получилось, что наш менеджер предложил мне пойти работать учителем английского. Менеджер у меня русский, он живёт в Китае уже 6 лет, сотрудничает с клубами, барами, школами, короче, крутится где только может. Я прошла собеседование и сейчас преподаю в начальной школе. Зарплата 10 тысяч юаней в месяц — это примерно 95 тысяч рублей. Учителем английского было просто устроиться, тут даже людей без высшего образования берут.





В Китае выпускница НГПУ зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц. На фото — Ольга на набережной в Пекине





Чтобы сюда приехать, не нужны справки, даже диплом не понадобился, только загранпаспорт. Всем занимался визовый центр. Я просто пришла, отдала свой паспорт, фотографии и через месяц забрала свой паспорт вместе с рабочей визой.







В магазинах не берут наличку





Самое сложное — это общение с китайцами. Тут мало кто говорит на английском, только на китайском. Они вообще ничего не понимают. Сами они какие-то тугодумы, даже если ты им показываешь слово в переводчике, они всё равно говорят: «Я тебя не понимаю». Ни китайского, ни английского они не понимают, даже не пытаются тебя понять. Ещё у них очень странный способ оплаты: они практически не пользуются наличкой. И чтобы тебе оплачивать элементарно проезд, еду в магазинах, тебе нужно сделать карту и привязать её к своему профилю в WeChat — это аналог WhatsApp нашего. Если ты эту карту не сделаешь, то тебе очень сложно приходится, потому что они нигде не принимают наличку. Очень долго я не могла сделать карту, поэтому я даже вызвать такси себе не могла, постоянно приходилось просить кого-то это сделать за меня. В ресторанах ещё принимают наличку, но проще это сделать с WeChat.





В Пекине Ольга впервые попробовала лягушку в остром соусе





«Еда здесь дороже, чем в России, — всё приходится умножать на два»





Мой самый главный стереотип о Китае был, что тут всё очень дёшево. Не знаю, может, потому что я в Пекине, но тут всё очень дорого. Все же говорят, что в Китае можно всё задаром купить. В провинции вроде это действительно так, но в Пекине и вещи, косметика, продукты, такси, проживание — всё очень дорого.





Мы живём с подругой и ещё одной девочкой в небольшой квартире, очень маленькая студия, она стоит 35 тысяч рублей, если на русские деньги переводить. Жильё нам предоставляет менеджер. И у нас не очень хороший район, а если снимать в более приличном и саму квартиру получше, то обычно это выходит тысяч 60–70. Район у нас не самый отдалённый, но он плох тем, что именно рядом с домом ничего нет (ресторанов, супермаркетов), чтобы купить элементарно гель для душа или шампунь, нужно ехать минут 30 до ближайшего супермаркета. А так район безопасный, в Китае в принципе неопасно. Этот факт мне очень нравится: если в России часа в три ночи мне страшно одной ходить по городу, то здесь я могу в это время ничего не бояться. Китайцы в принципе мирные и безобидные, даже когда выпьют.





Еда здесь дороже, чем в России, где-то всё приходится умножать на два. С медициной я ещё не сталкивалась, слава богу, только в аптеке покупала лекарства. Как мне показалось, то на то и вышло, что в России у нас. Где-то 500 рублей отдала за лекарства от простуды. За «коммуналку» не особо много платим — тысяч 5 в месяц, 6.





Внутренняя Монголия — автономный район на севере Китая





Китайский я пока не выучила и не уверена, удастся ли мне это вообще. Для меня китайский очень сложный, я пытаюсь его учить, но самому это делать тяжко, тут без курсов не обойтись.





«Китайцы пьют больше русских»





Мне, кстати, кажется, что сам Китай очень похож на Россию. Только здесь воняет и грязнее, и китайцы слишком без комплексов. Потому что они харкаются на улицах, чавкают. В общем, ведут себя как пьяные русские. Что ещё меня удивило: когда я была в Корее, там к старшим очень уважительно относятся, там даже в метро сделаны специальные сиденья для стариков, куда никто не может сесть. Здесь стариков вообще в расчёт не берут. Если мы едем в метро, им никто не уступит место, так же как женщинам и беременным. Всё как-то не предусмотрено.





Китайский язык кажется сибирячке слишком сложным





О русских не пришлось никаких стереотипов разрушать. Разве что самый главный — что русским бутылку водки на завтрак выпить раз плюнуть. Как мы приходим в клуб или бар, все всегда предлагают нам водку и говорят: «Чё вы, давайте по бутылочке». Для меня стало большим сюрпризом, что китайцы пьют намного больше, чем русские. Их алкоголь — это вообще какой-то кошмар. У них есть водка китайская, вино. Я не рискнула всё это попробовать ещё потому, что это пахнет как спирт. Китайцы могут выпить по три бутылки — и они будут стоять на ногах, и всё у них будет хорошо. И они думают, что для русских ничего страшного нет в том, чтобы выпить пару бутылок водки, особенно девушкам.





Еда в Пекине в два раза дороже, чем в Новосибирске





Про китайцев не слышала, чтобы они ели собак или кошек. А вот в Корее да, едят, и у них собака считается как деликатес. То есть в обычном заведении тебе собаку не подложат, это надо идти в специальное заведение и пробовать. Иногда они иностранцам сами предлагают — не хотите ли попробовать собачку?







Из-за грязного воздуха прохожие в Пекине часто ходят в масках. На фото — парк возле дома Ольги в Пекине





Я хорошо отличаю китайцев. Может, потому что в институте мы с подругой баловались корейскими сериалами, поэтому я к азиатам привыкла. Встречаются, конечно, прям похожие друг на друга люди, но я их не путаю.





Китай — далеко не страна мечты





Мне говорят, что больше денег, чем в Китае, не заработать ни в какой другой стране. Поэтому я пока здесь. Но навсегда я тут не останусь, я не вижу в этой стране каких-то плюсов. Только здесь я начала скучать по России, потому что Россия выигрывает в сравнении с Китаем. Тут грязно, грязный воздух. Я начинаю кашлять, все ходят в масках. Раньше никогда не понимала, почему все говорят, что сибирский воздух такой чистой... Сейчас я поняла, что в России я дышала полной грудью, а в Китае начинаешь задыхаться.





Больше всего Ольга скучает по хлебу, гречке и кефиру





В Россию я планирую потом приехать, но не навсегда, а на месяц или на пару недель, погостить. Я больше всего скучаю по еде. Никогда не думала, что буду скучать по русскому хлебу, по гречке, по кефиру, по минералочке.





Вот в Корее я бы осталась насовсем. Или ещё покатаюсь по странам. Знаю, что ещё в Европе есть работа для иностранцев. Там, конечно, вряд ли получится устроиться учителем английского, если только в Италии, где уровень такой же низкий, и там могут взять такую тупицу, как я. Мне бы хотелось дальше продолжать ездить. Потому что сейчас это не составляет никакого труда. Очень много вакансий для русских, особенно для девушек.





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