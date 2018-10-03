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Старьё бьёт новьё: старый «Мерин» против «Камри»

«Мерседес» полноприводной и просторный, а «Камри» задевает всё днищем и больше «ест» бензина

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новая похудевшая Toyota Camry, которая в Новосибирске по-прежнему остаётся любимым авто чиновников и символом надёжности. Этот автомобиль бизнес-класса считается престижным, его уважают на дороге. Против Camry — 7-летний Mercedes-Benz S-Class, который ещё престижней, крупнее, мощнее. Но этот Mercedes уже ушедшего поколения в кузове W221, да и с его содержанием проблем будет больше. Подробнее о выборе из этих двух машин — в обзоре НГС.АВТО. 

Старьё бьёт новьё: старый «Мерин» против «Камри»


Седан Toyota Camry мы подберём в оптимальной комплектации уровня «выше среднего». Это будет «Престиж» с 2,5-литровым атмосферным мотором мощностью 181 л.с. и классическим автоматом. Автомобиль относительно подвижный — разгон до сотни 9,9 секунды, хотя не гонка, конечно. Длинный (4885 мм) просторный седан вместит пятерых человек и даст им приемлемый уровень комфорта. Багажник вместительный, глубокий — 493 литра. Camry исключительно городской обитатель: с 15,5-сантиметровым клиренсом, передним приводом и огромными свесами делать на любом бездорожье этой машине нечего. Расход топлива 11,5 литра на 100 километров в городе. 



Старьё бьёт новьё: старый «Мерин» против «Камри»


Новый современный салон, интересные дизайнерские решения, кожаные сиденья и руль — здесь приятно находиться. Оснащение хорошее: двухзонный климат-контроль, ионизатор воздуха, передние и задние парктроники, камера заднего вида, электрорегулировка сидений, активный круиз-контроль, кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ, декоративная подсветка, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, навигация, 9 динамиков. Подогревается всё: сиденья, руль, лобовое стекло, зеркала, форсунки стеклоомывателя. Система курсовой устойчивости и полный комплект подушек безопасности: фронтальные боковые, шторки, коленная подушка. Светодиодная оптика, система автоматического переключения дальнего света на ближний. Распознавание дорожных знаков, удержание в полосе движения, автоматическое торможение — с таким набором функционала жить с Camry будет приятно и безопасно. Цена нашей комплектации — 2 004 000 рублей. 



Старьё бьёт новьё: старый «Мерин» против «Камри»


За эти же деньги можно приобщится к премиальному сегменту и выбрать эталонный автомобиль в своем классе — Mercedes-Benz S-Class. Машина будет 2011 года выпуска, это предыдущий кузов W221. С появлением нового поколения этот кузов, конечно, сильно устарел и померк, но по-прежнему смотрится солидно и гармонично. Мы выберем 3,5-литровый двигатель мощностью 306 л.с. Большое преимущество Mercedes-Benz — полный привод. Наш вариант разгоняется до сотни за 7,1 секунды, и с полным приводом не придется «шлифовать» на светофорах в зимних условиях и где-то буксовать. 



Старьё бьёт новьё: старый «Мерин» против «Камри»


S-Class существенно длиннее (5226 мм) и просторнее. Багажник тоже больше — 560 литров. Отделка — кожа, дерево, металл, всё это ещё в приличном состоянии. Светодиодные фары, пневматическая подвеска, люк, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный комплект подушек безопасности, подогрев всех сидений, мультимедиа с большим экраном. Ну и конечно, трогательные аналоговые часы. Уровень комфорта в Mercedes-Benz, особенно с пневмоподвеской, несравнимо выше. В потоке больше уважения и почтения. За счёт массы и большего жизненного пространства — выше безопасность. Неплохой заявленный расход топлива — 10,8 литра на 100 километров в городском режиме, даже лучше Camry. Минусы автомобиля — растущая с каждым годом вероятность серьёзных поломок, дорогие запчасти, повышенный транспортный налог. 


Итак, за 2 миллиона можно купить новую Toyota Camry из салона с красивой внешностью, интересным салоном, оптимальным двигателем. В машине будут новейшие системы безопасности и электронные помощники. Либо более мощный и престижный Mercedes-Benz с полным приводом, относительно свежий, с премиальной отделкой салона и в богатом оснащении. Что выбрать, пусть решат читатели НГС. 


Ваш выбор?

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  • Новая Toyota Camry
  • 7-летний Mercedes-Benz S-Class
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