Кофе подгорел: подробности ареста Анвара Пириева (и видео задержания)

Его обвинили в поджоге кофейни в Академгородке — и вымогательстве 18 миллионов рублей

2 октября директор и совладелец компании «Трэвэлерс Кофе Москва» Анвар Пириев по решению Центрального районного суда Новосибирска отправлен под стражу до 7 ноября: его подозревают сразу в нескольких преступлениях, в том числе, как ранее НГС рассказал источник, знакомый с делом, в поджоге и уничтожении имущества ООО «Академия Кофе-4» на Морском проспекте, поджоге Toyota Land Cruiser на улице Трудовой. Журналист НГС узнала подробности этого дела.

Анвара Пириева задержали 30 сентября в аэропорту Шереметьево после прилёта из Баку и отправили в Новосибирск — сейчас делом занимается ГУ МВД по Новосибирской области. По информации ведомства, задержание производили сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБРа. Параллельно прошли и обыски в доме Пириева: «В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские изъяли предметы и документы, имеющие значение для доказательства его противоправных действий».





Задержание Пириева





Операционный директор «Трэвэлерс Кофе Москва» Галина Белоусова рассказала НГС, что задержание было для работников компании неожиданным: «Эту информацию мы также узнали из новостей, которые вы вчера опубликовали и другие издания города Новосибирска. Компания работает так же, потому что в ней сформирована структура: есть директор коммерческой структуры, операционной. Так как Анвар у нас занимается больше развитием компании, то на её работу это никак не влияет, конечно, и не должно влиять. Компании это никак не касается, это его личные дела. Мы не знаем подробностей».







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС, не называя имён, подтвердили, что задержанный подозревается в организации вымогательства и поджогах.





«Угрожая жителю Новосибирска, злоумышленник требовал передать ему имущество и денежные средства на общую сумму более 18 миллионов рублей.





Чтобы реализовать задуманное, мужчина организовал группу лиц, которые под его руководством совершили умышленный поджог принадлежащих потерпевшему дачного дома и бани в одном из садовых обществ под Новосибирском. Также ими был совершён поджог автомобиля потерпевшего "Тойота Лэнд Крузер Прадо". Ранее за совершение данных преступлений 5 участников группы были задержаны», — сообщили в пресс-службе.







Пириев во время задержания





Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия») — по ней предпринимателю грозит срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.





Источник, знакомый с этой ситуацией, рассказал, что поджоги и вымогательство, в которых обвиняется Пириев, были направлены на финансового управляющего «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Сергея Михеева, с которым у Пириева был бизнес-конфликт. Официально в полиции это не подтверждают и не опровергают.







Совладелица «Академии кофе» Татьяна Павлова заявила корреспонденту НГС, что о задержании Пириева она не знала, и отказалась комментировать произошедшее.





Кофейня «Академия кофе» в Академгородке сгорела в ночь на 13 октября 2017 года. Её руководство опубликовало видео поджога и пообещало 100 тысяч рублей за любые сведения об исполнителях. Раньше по этому адресу располагалась кофейня Traveler's Coffee. После того как между совладельцами «Трэвэлерса» возник конфликт из-за права на использование торговой марки Traveler's Coffee, франчайзи приняли решение сдавать помещение в аренду.







Сгоревшая «Академия кофе» в Академгородке





Конфликт между совладельцами компании продолжается много лет. Компания появилась в 1997 году, а в 2015-м была поделена между партнерами: её основатель, американец Кристофер Тара-Браун, был отстранён от управления, а его бывший партнёр Анвар Пириев стал развивать контролируемую им часть предприятия самостоятельно.







В итоге за первым осталась «Трэвэлерс кофе интернэшнл», новосибирским офисом которой после отъезда Кристофера Тара-Брауна в США стал руководить Евгений Михиенко, а за Пириевым — «Трэвэлерс кофе Москва».





Компания Пириева зарегистрировала торговый знак Traveler's Coffee в Роспатенте, а владельцы «Трэвэлерс кофе интернэшнл» не смогли оспорить это решение в 2016 году. Представители «Трэвэлерс кофе Москва» пытались наложить арест на имущество «Трэвэлерс кофе интернэшнл» в Новосибирске. А в 2017 году сотрудники московской полиции обыскали квартиру и офис Евгения Михиенко, обыски также прошли и по месту жительства, и в офисе финансового управляющего «Трэвэлерс кофе Новосибирск» Сергея Михеева. В том же году оба представителя компании были задержаны: их обвинили в попытке мошенническим путём захватить бренд «Трэвэлерс кофе Москва» у Анвара Пириева. Спустя некоторое время Михиенко и Михеева освободили из СИЗО.





Кофейня возле площади Маркса





Евгений Михиенко до сих пор судится с компанией о невыплате ему зарплаты. По его словам, вчера Новосибирский областной суд утвердил решение Заельцовского районного суда, который признал долг, теперь его должны будут выплатить.





После Михиенко «Трэвэлерс кофе Новосибирск» руководил Андрей Чернецов, при нем компания стала продавать франшизу своего нового бренда — Discovery Coffee.





Задержание Пириева Евгений Михиенко прокомментировал так: «Я думаю, что правоохранительные органы города Новосибирска провели титаническую работу и смогли объединить массу тех преступных шагов, которые были совершены на территории города Новосибирска. Я очень надеюсь, что теперь положен конец тем безобразиям, которые происходили на протяжении последних нескольких лет», — заявил НГС бывший исполняющий обязанности генерального директора «Трэвэлерс кофе».





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