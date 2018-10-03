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Сирота колыванская: история парня из глубинки, который пробился на ТВ

Подросток-самоучка попал в «Танцы» на ТНТ: участие в шоу едва не сорвалось из-за директора интерната

Сирота из Колыванской школы-интерната попал в телевизионный проект ТНТ «Танцы»
Сирота из Колыванской школы-интерната попал в телевизионный проект ТНТ «Танцы»

17-летний воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников стал участником шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Парень не занимался хореографией профессионально, но всё же сумел растрогать наставников проекта, которые решили дать подростку шанс на дальнейшее участие в «Танцах». Корреспондент НГС разыскал самого Николая и его куратора из детского фонда «Солнечный город» и узнал историю талантливого сироты.

Воспитанник Колыванской школы-интерната Николай Решетников стал участником шоу «Танцы» телеканала ТНТ. Его выступление показали в эфире 29 сентября. Наставники шоу честно заметили, что 17-летний Николай во время выступления немного спешил и не всегда чувствовал музыку, но дали парню шанс и оставили в танцевальном проекте. Корреспондент разыскал самого Николая Решетникова и его куратора — волонтёра детского фонда «Солнечный город» Олесю Волкову — и узнал историю талантливого парня.


«Четыре года назад я начала курировать [как волонтер] Колыванскую школу-интернат. Первый раз, когда я увидела Колю и его сестру Соню, они танцевали танец на День защиты детей, я сразу поняла, что у парня большой талант», — вспоминает Волкова.


Наставники шоу «Танцы» отметили ошибки Николая, но дали шанс подростку остаться в проекте
Наставники шоу «Танцы» отметили ошибки Николая, но дали шанс подростку остаться в проекте

Коля, как он сам рассказывает, танцевал с самого детства. Говорит, что лет в шесть попробовал станцевать руками танец тектоник, услышав музыку по телевизору. Всем понравилось, а родной брат Николая даже снял его на видео.


«Потом брейк попробовал, потом русские народные начал танцевать. А позже уже начал придумывать движения сам. <…> Я за шоу ["Танцы"] слежу с самого начала. Как начинался сезон, так я следил за ним и учил [танцы]. Мне все потом стали говорить: "Почему ты не идёшь на шоу?". И вот лет с 13–14 у меня появилась такая мечта», — рассказал Николай Решетников.


О своём детстве парень вспоминает неохотно: родители погибли давно, после чего мальчика забрали в детдом. У Николая есть родной старший брат — тоже Николай — и младшая родная сестра Соня. Олеся Волкова в разговоре с корреспондентом НГС заметила, что тема эта для подростка больная и он даже не хотел её обсуждать на телевидении.


Два брата Решетниковых: младший — справа
Два брата Решетниковых: младший — справа

Идея поучаствовать в шоу «Танцы», как рассказала волонтёр фонда «Солнечный город», возникла у её подопечного давно, но всё не было возможности поучаствовать в отборочных турах. А в 2018 году возможность попасть на просмотр проекта «Танцы», который проходил в Новосибирске, стала уже более реальной. И с начала года мальчик стал готовиться — брать уроки хореографии у одного из основателей хип-хоп-движения в Сибири Спартака Маньянова.


«Он (Спартак. — Прим. ред.) к нам ездил в Колывань несколько раз. Но всё равно Коля остаётся самоучкой, потому что там было [всего] семь-восемь посещений», — рассказала Олеся Волкова. Девушка добавила, что потом ещё пришлось уговаривать строгого директора школы-интерната, чтобы он отпустил Колю в июле в Москву на съёмку шоу. Помогли, пояснила Волкова, в городском отделе опеки, откуда прислали директору интерната письмо, что они не против.



«Когда я станцевал [на шоу], мне сказали, что копировать — не моё. Лучше бы я танцевал что-то своё, как на отборочном туре [в Новосибирске]. Но отбор [в проект] я всё же прошёл. <…> Волнительно было. И мне не важно было — возьмут, не возьмут. Я понимаю, что там профессионалы [участвуют], а мне до них ещё учиться и учиться. Но когда прошёл, то кайфанул, конечно», — заявил корреспонденту НГС Николай.



О самом шоу «Танцы» и дальнейшем в нём участии Николай не распространяется: нельзя по условиям проекта. Уходит от ответов и Олеся Волкова: боится навредить дальнейшей судьбе в шоу своего подопечного. Пока ясно только одно: подросток остался в «Танцах», но вернулся, видимо, временно, учиться в Кочки.


«Здесь училище. И я учусь на штукатура. Но это не моё, — смеётся Николай. — Я ещё сам не знаю, чем хочу заниматься. Рисовать вот люблю. Но все мысли, конечно, о танцах».


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