Бог автомобилей

Тест-драйв: на такой машине возят Путина — вас будут считать большим и страшным человеком

Новый Mercedes- Benz S- класс в кузове W 222, как символ автомобильного совершенства и успеха владельца, кажется сейчас доведённым до идеала. И сложно поверить, что через 2–3 года его должно сменить очередное, совсем другое поколение. Впрочем, наверняка оно будет лучше. А пока текущий S -класс поражает анимированной навигацией, умными фарами, продуманными мелочами и каким-то умиротворением, которое он даёт своему водителю и пассажирам. Подробнее о машине — в юбилейном, 100-м тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Кузов Mercedes-Benz S-класс (предоставлен официальным дилером «СТС-автомобили») остался прежним, он такой же мощный, длинный (5255 мм), и при этом элегантный. Во всем мире S-класс перевозит самых успешных людей — руководителей, знаменитостей, глав стран. Не исключение и Владимир Путин — в некоторых поездках его до сих пор возит S-класс.











Изменения претерпели различные «навесные» элементы. Бампер получил воздухозаборники другой формы, по краям они украшены двумя хромированными прутьями вместо одного. Прутья на радиаторной решётке не одинарные, а сдвоенные.















Машина получила совсем новую оптику. Фару украшают тройные дуги светодиодных ходовых огней, в середине зловеще затаилась линза главного света. Оптика умная, адаптивная, она подстраивается под дорожные условия, повороты, автоматически переключает ближний/дальний свет. А при запуске двигателя фары устраивают небольшое световое шоу (см. видео).















Сзади ничего не изменилось, такие же лепестки в фонарях с «бриллиантовым» покрытием. Снизу — хромированные патрубки выхлопной системы.















Этот Mercedes оснащен пневмоподвеской, кузов можно приподнимать, увеличивая 13-сантиметровый клиренс на пару сантиметров.















В верхнем положении на автомобиле можно проезжать в сложных местах — во дворах, по большим ямам. Иначе велик риск задеть землю днищем или бамперами.















Салон S-класс украшен новым рулём и сдвоенными дисплеями мультимедиа со свежей начинкой User Experience.















Последний «мерседесовский» руль хорош своим овальным сечением, приятным обхватом. Алюминиевые блоки кнопок смотрятся стильно, здесь аж четыре вида переключателей — простые нажимные кнопки, кнопки-качельки, «крутушка» регулировки громкости, сенсорные панельки для перелистывания пунктов меню.















Вот, правда, в темноте с кнопками не заладилось — подсвечиваются только пиктограммы функций, а не сами кнопки. И инстинктивно давишь не на кнопки, а на эти подсвеченные пиктограммы.















Новая мультимедийная система позволяет настроить вид приборной панели. Например, выбрать режим «Прогрессивный» с тахометром в центре.















Правый дисплей — здесь новая оболочка User Experience вместо старой системы Comand; впрочем, некоторые элементы графики сохранились. В основе — простое меню, выбирая пункты которого можно углубляться дальше.















В Mercedes по-прежнему не сенсорные экраны, всё управление — через многопозиционную шайбу на центральной консоли.















Графика хороша, скорость срабатывания приемлемая, есть красивая анимация. Можно посмотреть, например, как крутится планета Земля в навигации при максимальном удалении.















Отделка интерьера — традиционно высококачественная. Кожа, мягкий пластик от верха до низа, алюминий, дерево, ворсовые покрытия.















Неудобно, что поясничный подпор надо настраивать через меню, а не прямыми физическими кнопками. Слишком сложно.















В этой версии S-класс сзади простой диван, без центральной консоли. Пространство просто огромное, есть запас места под любые ноги и головы.















Под капотом — 3-литровый бензиновый агрегат с двойным наддувом мощностью 367 л.с. Вместе с ним полноприводная 2-тонная машина разгоняется до сотни за 4,9 секунды.















Здесь очень точная педаль газа и быстрые переключения автомата, хотя иногда эти переключения слишком заметны. Педаль реагирует на нажатие моментально, с 3 тысяч оборотов начинается мощный подхват, одновременно в салон проникает живое урчание мотора, которого до этого практически не было слышно. На 5 тысячах оборотов в салоне — просто «песня» мотора, скорость уже более 100 км/ч.















Пневмоподвеска даёт комфортный ход, неровности ловятся и отбрасываются прочь. Однако от больших ям возникает некоторая раскачка, кажется, что машина слишком мягкая, хочется чуть большей жёсткости.















Не хватает жёсткости особенно в управлении — в поворотах сильные крены, а сиденья держат не слишком цепко. Руль перетяжелён, его надо подкручивать на обратном ходу, зато в околонулевом положении баранка вполне информативна, а автомобиль чутко реагирует на небольшие повороты руля.















Шумоизоляция на высоте, в салоне есть ощущение отстраненности от реальности. Впрочем, на скорости всё равно слышно шины. Да шины слышно на любом автомобиле, чего уж там.















Стоит новый S-класс от 7 020 000 рублей. Есть версия AMG S 65 с 630-сильным мотором, там цена начинается от 18 миллионов. И это ещё без дополнительного оборудования.







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