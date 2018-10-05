«Главное достижение — умудрился не прощёлкать выборы»

Травников уже год руководит областью — НГС вспомнил, что он сделал за это время для Новосибирска

Ровно год назад Новосибирская область оказалась в череде регионов, в которых произошли внезапные перестановки губернаторов. На место Владимира Городецкого Владимир Путин посадил никому не известного в Сибири политика — бывшего мэра Вологды Андрея Травникова. Бывшие коллеги и вологодские эксперты описывали его как хозяйственника, борца за чистые дороги и противника долгостроев, а нынешние до сих пор называют его котом в мешке. Обозреватель НГС вместе с политологами вспомнил, что удалось сделать Травникову за прошедший год.

О том, что Владимир Путин уволил Владимира Городецкого, в Новосибирске узнали с сайта Кремля вечером 6 октября 2017 года. Вместе с ним в череде увольнений оказался другой известный новосибирец — глава Красноярского края Виктор Толоконский, который долгое время возглавлял Новосибирск и Новосибирскую область, а также губернаторы Омской, Кемеровской областей и некоторые другие, на место которых Путин поставил управленцев из совсем других регионов.





Из этого же сообщения Кремля новосибирцы узнали об Андрее Травникове, который ещё год назад был мэром Вологды, а ещё раньше занимал разные должности в правительстве Вологодской области, мэрии Череповца и другие. Вологодские политологи и бывшие коллеги Травникова предупреждали, что он не склонен к эффектным речам и публичным появлениям, борется с долгостроями и неубранными улицами. Но, как замечают новосибирские эксперты, по итогам последнего года этого пока не видно.





Травников на встрече с Путиным, где обсуждалась его новая должность





ЛДС, мусорная концессия, четвёртый мост





Первыми пунктами плана нового губернатора стали концессионное соглашение по мусорным полигонам, строительство ледовой арены, которое в то время было под угрозой срыва, и вопрос о строительстве платного четвёртого моста через Обь.





«Ряд задач сам встал на повестку, например концессионное соглашение по полигонам для ТБО. Решение я уже озвучил: будем выходить, расторгать. Менее остро ситуация сложилась вокруг строительства ЛДС, но здесь сроки поджимают, и если Новосибирская область намерена остаться приоритетным регионом для того, чтобы провести чемпионат мира по хоккею, то нам надо найти варианты. Ещё проект, сроки которого тоже поджимают, а то мы потеряем федеральный бюджет, — это строительство четвёртого моста. Я не готов озвучивать какие-то решения, здесь требуется вникнуть в ситуацию. Если мы считаем, что этот проект нам не нужен, то надо в этом честно признаться Министерству транспорта и отказаться от него. Если мы решим, что проект нужен или в нём нужно что-то изменить, то будем этим заниматься», — говорил Травников на своей первой пресс-конференции в Новосибирске.





Сегодня в Новосибирске до сих пор нет ни мусорного полигона, ни четвёртого моста, ни ЛДС, замечают политологи, но Травников смог сдвинуть эти проекты в нужном направлении.





Так, Новосибирску удалось добиться того, чтобы молодёжный ЧМ по хоккею в 2023 году провели именно в сибирской столице, а летом новосибирцам впервые показали, как будет выглядеть новая ледовая арена.





Видимых подвижек не произошло и по скандальной мусорной концессии — в сентябре группа «Вис» представила областному правительству новые условия соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов. «Подтверждены намерения о корректировке параметров концессионного соглашения. В настоящее время прорабатывается механизм внесения изменений в концессионное соглашение в части утвержденных параметров, принятых членами рабочей группы», — пояснили в пресс-службе правительства, что происходит с мусорной концессией сегодня. При этом первоначальное соглашение до сих пор действует — его только приостановили.





Спустя почти два месяца после прихода Травникова власти начали изымать земли для строительства четвёртого моста, правда, затем приказы об изъятии отменили «на основании обращения министерства транспорта и дорожного хозяйства области». Сейчас на месте будущей стройки проводят раскопки — там уже нашли два детских черепа.





Андрей Травников во время инаугурации





Выборы







9 сентября в Новосибирске прошли выборы губернатора — в борьбу с Травниковым вступили Дмитрий Савельев (ЛДПР), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и Георгий Михайлов («Народный альянс»). Как и ожидалось, врио губернатора выиграл выборы. Мэр Анатолий Локоть тоже намеревался оказаться в списке конкурентов Травникова, но затем отказался в пользу главы региона. Несмотря на низкую явку, эксперты называют выборы главным достижением Травникова.





«Главное достижение — я считаю, это то, что умудрился не прощёлкать выборы, хотя переживаний по поводу электоральной ситуации в Новосибирске было много. Мы все помним выступление Локтя, мы все помним, как много сил было положено и командировок технологов на то, чтобы прийти к перемирию. Есть такое шуточное мнение, что Локоть кусает локти, посмотрев на результаты выборов в других регионах. И возможно, думает, стоило ли идти тогда на мировую», — говорит московский политтехнолог Алёна Август.





Эксперты-политологи замечают, что за этот год Травников показал себя скромно — ждал выборов. По словам Алёны Август, сейчас как раз «начало пути».







«Новосибирские элиты довольно сложные и со своей историей отношений. Не думаю, что Травникову даже за год удалось всё-таки выстроить систему регулирования этих отношений. Это пока ещё начало пути, думаю, что ему будет непросто.





Всё-таки Сибирь у нас вообще отличается высокими требованиями к месту рождения, происхождению представителей власти, и претензии к тому, что "товарищ понаехал", будут постоянно.





<...> Сделал что-то хорошо — "Ты хочешь стать своим, но ты всё равно не наш". Сделал что-то плохо? — "Ну а что можно было ожидать от приезжего человека". И этот бэкграунд будет идти за ним долго, стать своим в Сибири не сибиряку очень сложно. Понятно, что за ним стоят определённые силы, но мы же видим, что в общем-то мнение элит и мнение населения значат много. Мы увидели это на примере 9 сентября во многих регионах. Поэтому, на мой взгляд, самое главное, что ему стоит сделать, — это всё-таки потратить достаточное количество усилий на то, чтобы наладить верные коммуникации с разными группами людей. А так как всё ещё бытует мнение, что не совсем это пока происходит эффективно», — говорит эксперт.







Новое правительство





Ещё на первой пресс-конференции Травников сразу обозначил, что кадровые перестановки не анонсирует и почти не комментирует. При этом в интервью главному редактору НГС, которое он дал спустя месяц после своего назначения, он предупредил, что без увольнений в правительстве не обойдётся.





«Структурные изменения будут происходить. <...> Изменения будут видимы в течение ноября [2017 года], но окончательно все изменения кадровые будут произведены в декабре. Основные изменения: понятно, что дальше мы будем друг с другом работать, смотреть, кто и что из себя представляет, кто справляется, кто нет, и какие-то решения кадровые будут происходить и в течение 2018 года. Но основные изменения произойдут в ближайшие два месяца», — говорил он.





Среди наиболее заметных перестановок в областном правительстве в последний год — назначение на должность заместителя губернатора бывшего замминистра по делам Крыма Андрея Жукова и увольнение предыдущего зама Анатолия Соболева, а также назначение другим заместителем бывшего директора новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислава Тишурова, который уволился в конце сентября. Также недавно Травников сменил нескольких министров, в том числе уволил министра здравоохранения Олега Иванинского, а также устроил на работу своего предшественника Владимира Городецкого.





«Им было уволено три министра, места заняли их первые замы, за исключением того случая, когда он взял человека из "Россельхозбанка" (Станислава Тишурова. — Прим. ред.), и через три месяца этот человек покинул этот пост. Обновление существенное там незаметно. Это хорошо [что он не взял в правительство людей из Вологды], потому что в тех регионах, где губернаторы-варяги привезли своих, местное население приходит в ужас от таких управленцев, как правило», — прокомментировал кадровые перестановки в правительстве политолог Алексей Мазур.





Кот в мешке





На вопрос о том, что сделал Травников хорошего для региона за этот год, эксперты расплывчато говорят, что всё ещё впереди. «Он очень осторожный, аккуратный человек, не был замечен ни в чём предосудительном. За год ухитрился остаться котом в мешке, от которого неизвестно, что ожидать. <...> Я думаю так:





если мы за год всё ещё теряемся в догадках, как характеризовать Травникова и что именно он делает, то, скорее всего, примерно таким будет его дальнейшее правление.





Городецкий, во-первых, был участником такой очень клановой коррумпированной новосибирской элиты, которая раздербанила всё, что плохо лежит в городе, — точечной застройкой и другими вещами. Травников пока этого не делает, что хорошо. Но что будет дальше — непонятно. И новосибирская элита осталась на своих местах, и федеральные концессионеры жаждут припасть к новосибирскому нищему бюджету, и Травников им не препятствует. Посмотрим, что будет дальше», — добавил Алексей Мазур.





Политологи считают, что Травникову удалось сформировать вокруг себя позитивный образ в медиа





«Первый год губернаторства Андрея Травникова был ориентирован на те выборы, которые ему удалось удачно выиграть, поэтому год прошёл под несколькими знаками, — говорит политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов. — Первое — он налаживал контакты с местными элитами: с административными, политическими и бизнес-элитами, — и можно сказать, что это прошло достаточно хорошо. То настороженное отношение, которое существовало на момент его назначения год назад, оно рассосалось. Никаких ожидаемых конфликтов внутриэлитных не случилось. Второе — Травников сумел продемонстрировать достаточно серьёзную поддержку федерального центра.





Разговоры о продолжении строительства метро, о строительстве ЛДС, о четвёртом мосте — они велись и добавили ему известности.





Речь шла о том, что он не просто назначенец откуда-то оттуда, из Европы, но и у него есть контакты достаточно серьёзные в Кремле. Главный момент, третий, — именно его присутствие в медийном пространстве с этими разговорами о развитии городской и областной инфраструктуры, они добавили ему известности и лояльности со стороны избирателей, которые пришли на выборы. <...> Та стратегия взаимодействия и с региональными элитами и медиасообществом дала эффективный результат. На новенького он достаточно хорошо сыграл. <...> Пока не видно ничего, особых телодвижений на кадровом уровне, их особо не видно. Это был год врастания в ситуацию, а вот что будет дальше — посмотрим».





О годовщине губернаторства Травникова высказался и мэр Анатолий Локоть.





«У нас есть ряд проектов, которые мы совместно и синхронно реализуем, большие очень проекты: 2023 год опять же. <...> У нас большая задача — это строительство метрополитена дальнейшее, которые мы тоже совместно, не без трудностей [реализуем]. Без федеральной поддержки нам не сдвинуться с места. Ещё ряд проектов — строительство социальных проектов: школ, детских садов, дорог тех же по БКД, развитие транспорта. Взаимодействие, я отмечу так, существенно улучшилось, и в личном плане у нас контакт есть, и он вполне меня сегодня удовлетворяет. И в целом синхронность работы правительства и мэрии — она, мне кажется, существенно улучшается», — заявил мэр.





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