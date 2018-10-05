«Главное достижение — умудрился не прощёлкать выборы»
Травников уже год руководит областью — НГС вспомнил, что он сделал за это время для Новосибирска
Ровно год назад Новосибирская область оказалась в череде регионов, в которых произошли внезапные перестановки губернаторов. На место Владимира Городецкого Владимир Путин посадил никому не известного в Сибири политика — бывшего мэра Вологды Андрея Травникова. Бывшие коллеги и вологодские эксперты описывали его как хозяйственника, борца за чистые дороги и противника долгостроев, а нынешние до сих пор называют его котом в мешке. Обозреватель НГС вместе с политологами вспомнил, что удалось сделать Травникову за прошедший год.
О том, что Владимир Путин уволил Владимира Городецкого, в Новосибирске узнали с сайта Кремля вечером 6 октября 2017 года. Вместе с ним в череде увольнений оказался другой известный новосибирец — глава Красноярского края Виктор Толоконский, который долгое время возглавлял Новосибирск и Новосибирскую область, а также губернаторы Омской, Кемеровской областей и некоторые другие, на место которых Путин поставил управленцев из совсем других регионов.
Из этого же сообщения Кремля новосибирцы узнали об Андрее Травникове, который ещё год назад был мэром Вологды, а ещё раньше занимал разные должности в правительстве Вологодской области, мэрии Череповца и другие. Вологодские политологи и бывшие коллеги Травникова предупреждали, что он не склонен к эффектным речам и публичным появлениям, борется с долгостроями и неубранными улицами. Но, как замечают новосибирские эксперты, по итогам последнего года этого пока не видно.
ЛДС, мусорная концессия, четвёртый мост
Первыми пунктами плана нового губернатора стали концессионное соглашение по мусорным полигонам, строительство ледовой арены, которое в то время было под угрозой срыва, и вопрос о строительстве платного четвёртого моста через Обь.
«Ряд задач сам встал на повестку, например концессионное соглашение по полигонам для ТБО. Решение я уже озвучил: будем выходить, расторгать. Менее остро ситуация сложилась вокруг строительства ЛДС, но здесь сроки поджимают, и если Новосибирская область намерена остаться приоритетным регионом для того, чтобы провести чемпионат мира по хоккею, то нам надо найти варианты. Ещё проект, сроки которого тоже поджимают, а то мы потеряем федеральный бюджет, — это строительство четвёртого моста. Я не готов озвучивать какие-то решения, здесь требуется вникнуть в ситуацию. Если мы считаем, что этот проект нам не нужен, то надо в этом честно признаться Министерству транспорта и отказаться от него. Если мы решим, что проект нужен или в нём нужно что-то изменить, то будем этим заниматься», — говорил Травников на своей первой пресс-конференции в Новосибирске.
Сегодня в Новосибирске до сих пор нет ни мусорного полигона, ни четвёртого моста, ни ЛДС, замечают политологи, но Травников смог сдвинуть эти проекты в нужном направлении.
Так, Новосибирску удалось добиться того, чтобы молодёжный ЧМ по хоккею в 2023 году провели именно в сибирской столице, а летом новосибирцам впервые показали, как будет выглядеть новая ледовая арена.
Видимых подвижек не произошло и по скандальной мусорной концессии — в сентябре группа «Вис» представила областному правительству новые условия соглашения по строительству двух мусоросортировочных комплексов. «Подтверждены намерения о корректировке параметров концессионного соглашения. В настоящее время прорабатывается механизм внесения изменений в концессионное соглашение в части утвержденных параметров, принятых членами рабочей группы», — пояснили в пресс-службе правительства, что происходит с мусорной концессией сегодня. При этом первоначальное соглашение до сих пор действует — его только приостановили.
Спустя почти два месяца после прихода Травникова власти начали изымать земли для строительства четвёртого моста, правда, затем приказы об изъятии отменили «на основании обращения министерства транспорта и дорожного хозяйства области». Сейчас на месте будущей стройки проводят раскопки — там уже нашли два детских черепа.
Выборы
9 сентября в Новосибирске прошли выборы губернатора — в борьбу с Травниковым вступили Дмитрий Савельев (ЛДПР), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и Георгий Михайлов («Народный альянс»). Как и ожидалось, врио губернатора выиграл выборы. Мэр Анатолий Локоть тоже намеревался оказаться в списке конкурентов Травникова, но затем отказался в пользу главы региона. Несмотря на низкую явку, эксперты называют выборы главным достижением Травникова.
«Главное достижение — я считаю, это то, что умудрился не прощёлкать выборы, хотя переживаний по поводу электоральной ситуации в Новосибирске было много. Мы все помним выступление Локтя, мы все помним, как много сил было положено и командировок технологов на то, чтобы прийти к перемирию. Есть такое шуточное мнение, что Локоть кусает локти, посмотрев на результаты выборов в других регионах. И возможно, думает, стоило ли идти тогда на мировую», — говорит московский политтехнолог Алёна Август.
Эксперты-политологи замечают, что за этот год Травников показал себя скромно — ждал выборов. По словам Алёны Август, сейчас как раз «начало пути».
«Новосибирские элиты довольно сложные и со своей историей отношений. Не думаю, что Травникову даже за год удалось всё-таки выстроить систему регулирования этих отношений. Это пока ещё начало пути, думаю, что ему будет непросто.
Всё-таки Сибирь у нас вообще отличается высокими требованиями к месту рождения, происхождению представителей власти, и претензии к тому, что "товарищ понаехал", будут постоянно.
<...> Сделал что-то хорошо — "Ты хочешь стать своим, но ты всё равно не наш". Сделал что-то плохо? — "Ну а что можно было ожидать от приезжего человека". И этот бэкграунд будет идти за ним долго, стать своим в Сибири не сибиряку очень сложно. Понятно, что за ним стоят определённые силы, но мы же видим, что в общем-то мнение элит и мнение населения значат много. Мы увидели это на примере 9 сентября во многих регионах. Поэтому, на мой взгляд, самое главное, что ему стоит сделать, — это всё-таки потратить достаточное количество усилий на то, чтобы наладить верные коммуникации с разными группами людей. А так как всё ещё бытует мнение, что не совсем это пока происходит эффективно», — говорит эксперт.
Новое правительство
Ещё на первой пресс-конференции Травников сразу обозначил, что кадровые перестановки не анонсирует и почти не комментирует. При этом в интервью главному редактору НГС, которое он дал спустя месяц после своего назначения, он предупредил, что без увольнений в правительстве не обойдётся.
«Структурные изменения будут происходить. <...> Изменения будут видимы в течение ноября [2017 года], но окончательно все изменения кадровые будут произведены в декабре. Основные изменения: понятно, что дальше мы будем друг с другом работать, смотреть, кто и что из себя представляет, кто справляется, кто нет, и какие-то решения кадровые будут происходить и в течение 2018 года. Но основные изменения произойдут в ближайшие два месяца», — говорил он.
Среди наиболее заметных перестановок в областном правительстве в последний год — назначение на должность заместителя губернатора бывшего замминистра по делам Крыма Андрея Жукова и увольнение предыдущего зама Анатолия Соболева, а также назначение другим заместителем бывшего директора новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислава Тишурова, который уволился в конце сентября. Также недавно Травников сменил нескольких министров, в том числе уволил министра здравоохранения Олега Иванинского, а также устроил на работу своего предшественника Владимира Городецкого.
«Им было уволено три министра, места заняли их первые замы, за исключением того случая, когда он взял человека из "Россельхозбанка" (Станислава Тишурова. — Прим. ред.), и через три месяца этот человек покинул этот пост. Обновление существенное там незаметно. Это хорошо [что он не взял в правительство людей из Вологды], потому что в тех регионах, где губернаторы-варяги привезли своих, местное население приходит в ужас от таких управленцев, как правило», — прокомментировал кадровые перестановки в правительстве политолог Алексей Мазур.
Кот в мешке
На вопрос о том, что сделал Травников хорошего для региона за этот год, эксперты расплывчато говорят, что всё ещё впереди. «Он очень осторожный, аккуратный человек, не был замечен ни в чём предосудительном. За год ухитрился остаться котом в мешке, от которого неизвестно, что ожидать. <...> Я думаю так:
если мы за год всё ещё теряемся в догадках, как характеризовать Травникова и что именно он делает, то, скорее всего, примерно таким будет его дальнейшее правление.
Городецкий, во-первых, был участником такой очень клановой коррумпированной новосибирской элиты, которая раздербанила всё, что плохо лежит в городе, — точечной застройкой и другими вещами. Травников пока этого не делает, что хорошо. Но что будет дальше — непонятно. И новосибирская элита осталась на своих местах, и федеральные концессионеры жаждут припасть к новосибирскому нищему бюджету, и Травников им не препятствует. Посмотрим, что будет дальше», — добавил Алексей Мазур.
«Первый год губернаторства Андрея Травникова был ориентирован на те выборы, которые ему удалось удачно выиграть, поэтому год прошёл под несколькими знаками, — говорит политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов. — Первое — он налаживал контакты с местными элитами: с административными, политическими и бизнес-элитами, — и можно сказать, что это прошло достаточно хорошо. То настороженное отношение, которое существовало на момент его назначения год назад, оно рассосалось. Никаких ожидаемых конфликтов внутриэлитных не случилось. Второе — Травников сумел продемонстрировать достаточно серьёзную поддержку федерального центра.
Разговоры о продолжении строительства метро, о строительстве ЛДС, о четвёртом мосте — они велись и добавили ему известности.
Речь шла о том, что он не просто назначенец откуда-то оттуда, из Европы, но и у него есть контакты достаточно серьёзные в Кремле. Главный момент, третий, — именно его присутствие в медийном пространстве с этими разговорами о развитии городской и областной инфраструктуры, они добавили ему известности и лояльности со стороны избирателей, которые пришли на выборы. <...> Та стратегия взаимодействия и с региональными элитами и медиасообществом дала эффективный результат. На новенького он достаточно хорошо сыграл. <...> Пока не видно ничего, особых телодвижений на кадровом уровне, их особо не видно. Это был год врастания в ситуацию, а вот что будет дальше — посмотрим».
О годовщине губернаторства Травникова высказался и мэр Анатолий Локоть.
«У нас есть ряд проектов, которые мы совместно и синхронно реализуем, большие очень проекты: 2023 год опять же. <...> У нас большая задача — это строительство метрополитена дальнейшее, которые мы тоже совместно, не без трудностей [реализуем]. Без федеральной поддержки нам не сдвинуться с места. Ещё ряд проектов — строительство социальных проектов: школ, детских садов, дорог тех же по БКД, развитие транспорта. Взаимодействие, я отмечу так, существенно улучшилось, и в личном плане у нас контакт есть, и он вполне меня сегодня удовлетворяет. И в целом синхронность работы правительства и мэрии — она, мне кажется, существенно улучшается», — заявил мэр.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1, 4), kremlin.ru (2), Ольги Бурлаковой (3)