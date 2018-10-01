Игорь Поповский: «Беда в том, что сейчас некуда и некому сообщать о нарушениях»

Известный архитектор — о громком увольнении чиновника и о том, как сохранить культурное достояние

В конце прошлой недели Андрей Травников расформировал управление по государственной охране памятников области. Его руководитель Александр Кошелев оказался уволен , а основной состав управления подчинили министерству культуры — «отдельные контрольные органы власти при наличии профильных министерств» губернатор счёл лишними. Известный архитектор Игорь Поповский по просьбе НГС объяснил, почему не стоило этого делать.

В министерстве культуры сегодня настолько компетентных специалистов в области госохраны объектов культурного наследия, какие были в управлении, просто нет. Может, реформа уже как-то продумана, комментировать это сейчас сложно.







О последствиях тоже рано говорить, но я не исключаю, что возможно ослабление охраны и в переходный период будет много нарушений. Те, кто не могли двинуться через условия сохранения объектов культуры, сейчас двинутся, а факты нарушений закроют, потому что, грубо говоря,





с репрессий новое управление начинать не будет.







Александр Кошелев — человек политического компромисса. Целый год обсуждалось достопримечательное место Академгородка среди общественников и сотрудников СО РАН — это выдержать надо. И хотя до последних советов многие были против, Кошелев этого добился.







Но это не единственное, что произошло. Два совета при управлении — общественный и экспертный, которые работали много лет и имеют очень большой опыт, — закрыты, а общественный контроль и его влияние значительно уменьшаются. А это архитекторы, археологи, журналисты, краеведы, специалисты по работе с проектированием охранных зон.







Эти два совета так или иначе разбирали очень серьёзные вопросы, их мнение не всегда совпадало с мнением управления — это была достаточно независимая площадка, и управление никогда не оказывало давления, например, на меня как на эксперта.







В этом смысле для меня это решение губернатора — странное. Это работающая структура, которая много сделала для того, чтобы как-то зафиксировать памятники, выстроить охранные зоны.





Самое печальное, что ряд запросов на памятники либо заморозятся, либо будут не приняты.







Я знаю, что творится в Омске, что творится в Барнауле, даже в Мурманске, и могу сказать, что там всё намного грустнее. Как-то в полпредстве было совещание, на котором обсуждали все эти вопросы, и могу сказать, что Новосибирская область выглядела просто шикарно в региональном рейтинге, мы были лидерами в Сибири.







Управленческие решения и реформы должны учитывать, что сложившаяся в регионе ситуация — позитивная и качественная. И важно не то чтобы не допустить ухудшения — в этой реформе вообще будет смысл, если в работе будут улучшения. Для меня пока непонятно, зачем её проводить, чтобы просто две ставки убрать.







Коллектив управления работал хорошо, и министерству культуры это надо учесть — весь существующий ресурс должен быть использован качественно. А пользу даст, например, уменьшение или ослабление бюрократии.







Сейчас беда в том, что общественникам и экспертам некуда и некому сообщать о нарушениях: конечно, управление ликвидируется в течение двух месяцев, но фактически оно уже не работает. Если завтра начнут прорубать окно или вход в здании-памятнике, люди должны знать, куда об этом сообщить, должен появиться регламент и человек, который будет принимать решения в переходный период. И в целом сейчас горожанам нужно мобилизоваться и не допустить возможных нарушений, а министру культуры — гарантировать, что их не будет.

