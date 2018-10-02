Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда

Дорожники сдали главную улицу — НГС прокатился по ней и проверил по методу имени Анатолия Локтя

1 октября официально завершился грандиозный ремонт участка Красного проспекта от площади Ленина до «Гагаринской». Дорожники упорно все лето меняли здесь асфальт, бордюры, ставили новые заграждения и светофоры, наносили разметку. Редактор НГС.АВТО первым проинспектировал обновленный проспект — проверка проводилась с помощью стакана воды (это известный метод мэра Новосибирска Анатолия Локтя). Хорош ли новый асфальт и какие недостатки обнаружились — в материале НГС.





Вместе с Красным проспектом грандиозному ремонту подверглась и площадь Ленина. Годами ремонтируемая по методу заплаток, площадь сильно преобразилась — её всю закатали в новый асфальт, нанесли подробную и чёткую разметку.











С площади, от здания мэрии, мы и начнем нашу проверку — на капот автомобиля ставим стакан воды. Это известный метод мэра Локтя, с помощью которого в прошлом году НГС проверял новую дорогу в Октябрьском районе (улица Василия Старощука).









Отличная разметка, идеально ровный асфальт — пока никаких проблем нет. Мы едем, плавно разгоняясь и замедляясь.









Скорость движения — 40–55 километров в час, разрешенные в городе. Впрочем, на некоторых участках из-за пробок приходится ползти со скоростью 5 километров в час.









Стакан с водой ведет себя спокойно, лишь иногда его потряхивает при проезде тщательно выровненных с полотном крышек колодцев.









В районе Дома быта появился новый светофор. Он пешеходный, с кнопкой вызова. Ранее здесь был нерегулируемый пешеходный переход. Этот светофор замедляет движение транспорта по проспекту.









Магистральный перекресток с улицей Гоголя сделан качественно, никаких затруднений здесь нет, автомобиль плавно проплывает участок.









Перед «Гагаринской» оборудована новая парковка на середине проспекта — здесь сделали парковочные карманы, установили бордюры, нанесли разметку.









На обратном пути с дорожным полотном также никаких проблем нет. Обращаем внимание на бордюры, которые частично были заменены. Новые угрюмые цементные блоки выглядят непрезентабельно, старые гранитные — куда лучше.









У Дома офицеров реконструирована парковка посередине проспекта — обновили асфальт и бордюры, установили заграждения. Парковка пока бесплатная, хотя городские власти собирались устроить здесь стоянку за деньги.









В районе здания «Рок Сити» такой же пешеходный светофор, как и на стороне Дома быта. Транспорт тормозится, пробка стала больше.









С окончанием этого ремонта Красный проспект, главная улица города, мог бы превратиться в полностью обновленную, современную, образцовую магистраль. Ведь в прошлом году дорожники капитально починили участок проспекта от «Гагаринской» до улицы Аэропорт. Но на этом участке уже появились дефекты. Есть колея при движении от площади Калинина.









А в обратном направлении, в районе пересечения с улицей Дмитрия Донского, колея еще больше, особенно в левом ряду. В этом месте машины идут на разгон в горку — покрытие очень быстро изнашивается.









Не лучше ситуация и на участке проспекта от площади Ленина до автовокзала. Небольшая колея, трещины, следы былых ремонтов-заплаток.









Окончание проверки, возвращаемся и въезжаем на площадь Ленина возле часовни. Здесь разительный контраст — старый асфальт с глубокой колеёй резко сменяется новым покрытием. Такое ощущение, что границу решили сделать в самом проблемном месте — чтобы горожане лучше прочувствовали качество нового ремонта.





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