фоторепортаж

Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда

Дорожники сдали главную улицу — НГС прокатился по ней и проверил по методу имени Анатолия Локтя

1 октября официально завершился грандиозный ремонт участка Красного проспекта от площади Ленина до «Гагаринской». Дорожники упорно все лето меняли здесь асфальт, бордюры, ставили новые заграждения и светофоры, наносили разметку. Редактор НГС.АВТО первым проинспектировал обновленный проспект — проверка проводилась с помощью стакана воды (это известный метод мэра Новосибирска Анатолия Локтя). Хорош ли новый асфальт и какие недостатки обнаружились — в материале НГС. 

Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Вместе с Красным проспектом грандиозному ремонту подверглась и площадь Ленина. Годами ремонтируемая по методу заплаток, площадь сильно преобразилась — её всю закатали в новый асфальт, нанесли подробную и чёткую разметку.


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


С площади, от здания мэрии, мы и начнем нашу проверку — на капот автомобиля ставим стакан воды. Это известный метод мэра Локтя, с помощью которого в прошлом году НГС проверял новую дорогу в Октябрьском районе (улица Василия Старощука). 



Отличная разметка, идеально ровный асфальт — пока никаких проблем нет. Мы едем, плавно разгоняясь и замедляясь.


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Скорость движения — 40–55 километров в час, разрешенные в городе. Впрочем, на некоторых участках из-за пробок приходится ползти со скоростью 5 километров в час.


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Стакан с водой ведет себя спокойно, лишь иногда его потряхивает при проезде тщательно выровненных с полотном крышек колодцев. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


В районе Дома быта появился новый светофор. Он пешеходный, с кнопкой вызова. Ранее здесь был нерегулируемый пешеходный переход. Этот светофор замедляет движение транспорта по проспекту. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Магистральный перекресток с улицей Гоголя сделан качественно, никаких затруднений здесь нет, автомобиль плавно проплывает участок.


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Перед «Гагаринской» оборудована новая парковка на середине проспекта — здесь сделали парковочные карманы, установили бордюры, нанесли разметку.


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


На обратном пути с дорожным полотном также никаких проблем нет. Обращаем внимание на бордюры, которые частично были заменены. Новые угрюмые цементные блоки выглядят непрезентабельно, старые гранитные — куда лучше. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


У Дома офицеров реконструирована парковка посередине проспекта — обновили асфальт и бордюры, установили заграждения. Парковка пока бесплатная, хотя городские власти собирались устроить здесь стоянку за деньги. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


В районе здания «Рок Сити» такой же пешеходный светофор, как и на стороне Дома быта. Транспорт тормозится, пробка стала больше. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


С окончанием этого ремонта Красный проспект, главная улица города, мог бы превратиться в полностью обновленную, современную, образцовую магистраль. Ведь в прошлом году дорожники капитально починили участок проспекта от «Гагаринской» до улицы Аэропорт. Но на этом участке уже появились дефекты. Есть колея при движении от площади Калинина.


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


А в обратном направлении, в районе пересечения с улицей Дмитрия Донского, колея еще больше, особенно в левом ряду. В этом месте машины идут на разгон в горку — покрытие очень быстро изнашивается. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Не лучше ситуация и на участке проспекта от площади Ленина до автовокзала. Небольшая колея, трещины, следы былых ремонтов-заплаток. 


Ремонт Красного проспекта: без стакана никуда


Окончание проверки, возвращаемся и въезжаем на площадь Ленина возле часовни. Здесь разительный контраст — старый асфальт с глубокой колеёй резко сменяется новым покрытием. Такое ощущение, что границу решили сделать в самом проблемном месте — чтобы горожане лучше прочувствовали качество нового ремонта. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину

Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.

Прочтений: 2104

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено