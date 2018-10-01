Без руля и педалей: тестируем футуристическую беспилотную маршрутку КАМАЗа
Журналист E1.RU Сергей Панин на один час оказался в будущем
Мне очень не хочется, чтобы наступило будущее, в котором на дорогах останутся только автомобили без водителей. Похоже, что такой вариант фактически неизбежен. Но я буду до последнего держаться за возможность лично управлять машиной, поскольку это безусловное удовольствие.
Об этом я думал, когда ехал в беспилотной маршрутке КАМАЗа, которая медленно-медленно двигалась по территории «Сколково».
— Я уверен, что через какое-то время наши внуки будут спрашивать: «А правда ли, что ты сам водил машину?». В среднесрочной перспективе вождение автомобиля перейдёт в разряд хобби, — считает Владимир Кириенко, первый вице-президент «Ростелекома».
Всё дело в том, что беспилотник использует сверхскоростной мобильный интернет 5G. Первую опытную сеть специально построили в «Сколково». Конечно, для контроля нескольких машин вполне бы хватило 4G или даже 3G, но в будущем таких машин будет много, а потому никакой 4G с таким потоком информации не справится.
Проект беспилотника на КАМАЗе появился в 2014 году, а в 2015 году показали грузовик. Но это была, по сути, обычная машина, которая могла ехать без помощи водителя.
Первую же версию беспилотника-маршрутки без руля и педалей продемонстрировали в 2016 году. Её разработали совместно НАМИ и КАМАЗ. Проекту дали название ШАТЛ (широко адаптивная транспортная логистика). Эту маршрутку, кстати, показывали на «Иннопроме», но она просто стояла на стенде, а не ездила.
Кузов разработали полностью с нуля. Говорят, что ни одна платформа обычных машин не подходит для беспилотника.
— В основе машины — интегрированный композитный каркас из базальтового волокна, — рассказал E1.RU директор центра государственных и комплексных программ НАМИ Алексей Гуськов. — Кузов же сделан из различных пластиков. При этом детали приклеены, а не прикручены! В итоге получился жёсткий и очень прочный кузов.
Поскольку в будущем двигателей внутреннего сгорания, как считается, не будет, беспилотник является электрокаром. Под днищем установлена батарея емкостью 35 киловатт-часов. Её должно хватать на 120 километров. Больше и не надо, поскольку речь идёт об общественном транспорте, то есть они могут периодически заряжаться, а длина даже самого длинного маршрута даже в Москве точно не превысит 40 километров.
Самое интересное, конечно, как беспилотник едет. Для журналистов предложили один маршрут длиной полкилометра: машина ездила по кругу, делая левый и правый повороты и два раза разворачиваясь. Скорость ограничили на уровне 20 километров в час, хотя теоретически маршрутка может разогнаться до 110 километров.
В беспилотнике есть пульт управления: достаточно нажать кнопку «старт», и машина поедет. Но пока запуск происходит удалённо (в том числе для этого и нужна сеть 5G).
— Посадка окончена, готовы начать движение, — произносит оператор (на самом деле это один из инженеров) беспилотника, и маршрутка трогается!
Весьма необычные ощущения, когда автобус без водителя куда-то едет. Вот поворот, небольшое торможение, и машина легко в него вписывается.
Дальше ещё интереснее — разворот. Прикидываю, как бы я выполнил этот манёвр: места мало, пришлось бы в два захода. Но ШАТЛ вписывается в него. Только позднее я узнал, что обе оси поворачивают. Следом — правый поворот, разгон и торможение.
Ещё сотня метров, и маршрутка останавливается. Двери открываются. Непонятные ощущения — вроде бы и необычно ехать в машине без водителя, да к тому же без руля и педалей. С другой стороны, от езды за рулём я получаю куда больше удовольствия, а тут как-то всё пресновато.
Чтобы лучше разобраться в своих ощущениях, напросился сделать ещё один тестовый круг. И тут я понял, что пока это аттракцион: машина просто ездит по кругу, как по рельсам. Большой вопрос, насколько она готова к реальным условиям, хотя создатели и уверяют, что готова.
— Мы изначально рассчитываем, что машина должна уметь ездить по нашим дорогам, где есть ямы, нет разметки и нормальной обочины, — рассказал замглавы КАМАЗа по развитию и инновационным продуктам Фирдаус Кабиров. — Мы рассчитываем, что беспилотник среагирует на возникшую на дороге опасность быстрее, чем человек.
Но на всякий случай мужчина в жилетке отгонял нас от дороги, по которой курсировал беспилотник.
Говорят, что лет через пять такую машину начнут выпускать серийно. Но я надеюсь, что случится это не так быстро.
— Мы никогда с вами не увидим беспилотный «Дакар»! — сказал Фирдаус Кабиров, который дважды выигрывал легендарную гонку. — Это же приключения! Весь интерес в том, чтобы по дюнам проехать, испытать это все на себе.
Ну хоть где-то водители будут нужны. И меня это радует.
Из «Сколково» я выбирался на обычном рейсовом автобусе. И оттого, что за рулём был живой человек, я впервые получил удовольствие. Пусть пока будет такая реальность.
Фото: «Ростелеком»
Коллаж: Максим БУТУСОВ / E1.RU
Видео: Сергей ПАНИН / E1.RU