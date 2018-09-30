Чулан для одаренных детей

Новосибирские депутаты поссорились из-за строительства музыкальной школы в Академгородке: проект, который пошёл в реализацию, оказался совсем не тем, на который рассчитывало руководство школы и местные жители. Более того, они опасаются, что на участке появится совсем другое здание. Застройщик же уверяет, что это невозможно. Каким должно было стать здание, почему реализовать уже готовый проект не получилось и как живёт одна из самых больших музыкальных школ Новосибирска — в материале НГС.

10-я музыкальная школа — одна из самых больших в городе, но ютится всего на 2 тысячах квадратов в цоколе





13 сентября мэрия Новосибирска выдала компании «Роснефтегазстрой-Академинвест» разрешение на строительство детской музыкальной школы рядом со зданием на Терешковой, 12А. Согласно документу, здесь должно появиться двухэтажное здание площадью около 1200 кв. м.







28 сентября на ограждении уже появился паспорт объекта, на нём указано, что закончить работы застройщик рассчитывает 11 сентября 2019 года. За ограждением кипит стройка: на месте срубленных деревьев появились экскаваторы, которые выравнивают площадку.







«Роснефтегазстрой-Академинвест» готовит площадку к строительству





Депутат горсовета Наталья Пинус считает стройку подозрительной: 26 сентября на своей странице в Facebook она напомнила о планах мэрии построить на участке совсем другое по параметрам здание, в которое должна была переехать детская музыкальная школа № 10 — сейчас она ютится в цоколе гимназии № 130 на улице Учёных, 10.







— Я узнала про начало строительства где-то примерно 18 сентября — мне просто знакомые переслали разрешение на строительство. <…> Буквально пару дней назад в районной администрации мы встретились с Александром (Фельдбушем, директором по развитию компании «Роснефтегазстрой-Академинвест». — Прим. ред.). <…> Мы обсуждали, что есть проект на 1217 кв. м, из них 400 — это подземный этаж с коммуникациями и 800 кв. м — та площадь, которую планируется отдать школе. Сейчас школа на 1971 кв. м, зачем строить новую на 800? Это просто какая-то глупость, — пояснила Пинус корреспонденту НГС.







Директор музыкальной школы лично участвовала в разработке проекта, который так и не был реализован





Как вспомнила директор музыкальной школы Лариса Анатольевна, в 2014 году по заказу муниципалитета действительно разработали проект новой музыкальной школы — 4-этажное здание площадью 6325 кв. м. Но построить его не удалось из-за затянувшихся судебных разбирательств.







— В своё время этот земельный участок был федеральным. Федералы сказали: если вы разработаете проект на этот участок, мы готовы вам его передать. Мы разработали проект, участок временно передали. Но пока доделали проект, участок был отсужен назад, — подтвердила корреспонденту НГС руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. — К сожалению, сегодня это уже не проект муниципалитета.







В 4-этажном здании кроме необходимых музыкальной школе залов и классов были помещения для преподавателей, мастеров по ремонту и настройке инструментов и лифты — для маломобильных учеников





Сейчас землёй распоряжается Росимущество. Весной 2017 года ведомство выставило участок на торги с начальной ценой годовой аренды в 1,7 миллиона рублей. «Роснефтегазстрой-Академинвест» обошёл трёх других претендентов, предложив наибольшую цену — более 5,14 миллиона рублей. Но участок компания получила с обременением: так или иначе на нём должна была появиться музыкальная школа.







Это обременение в разговоре с НГС директор по развитию компании-застройщика Александр Фельдбуш подчеркнул несколько раз, напоминая, что он, в общем-то, как депутат, также представляющий в горсовете Советский район, в этом обременении даже заинтересован. По его словам, город фактически поставил перед застройщиком задачу выиграть торги.







По заверению Александра Фельдбуша, ничего, кроме музыкальной школы, на участке построить нельзя по закону





— У нас была договорённость с муниципалитетом, я на себя взял определённые обязательства, чтобы этот земельный участок остался в городе, в районе и именно как музыкальная школа. Потому что, если бы мы его не взяли, он ушёл бы под какую-то ещё застройку, — пояснил он.







Он также отметил, что явно недостаточное для школы здание — лишь первая очередь строительства, а осуждаемый проект появится в открытом доступе уже в начале следующей недели.







— После строительства мы планируем передать этот земельный участок вместе с построенной по нашему проекту школой муниципалитету. На каких условиях — как раз является одним из вопросов нашего диалога. Мы готовы передать, по крайней мере. После того как эта передача состоится, муниципалитет на правах собственника будет сам решать, как продолжать вторую очередь, увеличивать площадь этой школы или нет.







Большая часть классов очень тесные: здесь едва помещаются фортепиано





То, что площадь школы увеличивать нужно обязательно, её директор считает несомненным. По словам Ларисы Колодиной, сейчас в цоколе гимназии воспитывают 811 будущих музыкантов, это одна из самых больших музыкальных школ в городе. Сейчас она работает в две смены каждый день, включая воскресенье, — иного выхода нет.







В 2016 году в музыкальной школе впервые с 1971 года сделали небольшой ремонт — обновили систему освещения в концертном зале





Местный концертный зал вместо требуемых по нормам как минимум 350 мест вмещает только около 200, малый концертный зал появляется, если сдвинуть мебель в одном из классов, показывает свои владения Колодина. Место, где хранятся фортепиано, она и вовсе называет «кладбищем в рекреации».





Из-за высоко расположенных окон, которые, на самом деле, находятся на уровне земли, доносится детский гвалт со двора гимназии: преподаватели боятся, что к ним в класс вместе со стеклом однажды прилетит или мяч, или снежок.







Вся школа теснится в кольце кабинетов вокруг служебных помещений 130-й гимназии





Из необходимых 62 учебных кабинетов здесь есть только порядка 40, и те тесные — они образуют кольцо вокруг служебных помещений гимназии, которые занимают около 10–15% центральной части этажа. Хотя вся пристройка целиком с самого начала предназначалась именно для музыкальной школы.







Изначально вся пристройка предназначалась именно для размещения музыкальной школы





— Весь цокольный этаж [раньше] был в оперативном управлении музыкальной школы. В 2003 году — по какой причине, я не знаю — мы вдруг из хозяев превратились в гостей, — говорит директор. — Школе 56 лет, и она сидит в подвале. <…> Сейчас собирается финансирование на ремонт и строительство лицея, но как этот вопрос можно урегулировать без решения вопроса о строительстве 10-й музыкальной школы?







Воспитанники 10-й музыкальной школы с успехом дают концерты и буквально пачками привозят награды с конкурсов





При этом школу вполне можно считать именитой: только за прошлый учебный год её воспитанники получили около 300 «результативных» дипломов, получив призовые места на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах. Духовой оркестр, не без гордости рассказывает Лариса Колодина, в прошлом году произвёл фурор на профессиональном международном конкурсе в Воронеже, собрав там 24 диплома.







Среди самых популярных у учеников специализаций — оркестровые и хоровая





Оркестровое направление, в частности духовое, директор музыкальной школы называет в числе самых популярных, хотя распределение детей по специализациям (всего их здесь 22) в общем равномерное. Очень популярны скрипка и виолончель, хоровое отделение и — традиционно — фортепиано. Это справедливо в целом для музыкальных школ Новосибирска, подтверждает Анна Терешкова.







Место, где ждут ремонта фортепиано, директор школы без тени улыбки называет «кладбищем в рекреации»





Но мест для всех желающих заниматься музыкой катастрофически не хватает. В 10-й школе порядка 50 детей «стоят в очереди», вообще же во многих музыкальных школах города на одно место претендует до 7 детей.







Новые филиалы музыкальных школ в Новосибирске открываются, но редко. Строительство отдельного здания — вообще прецедент: обычно музыкальные школы получают освобождающиеся муниципальные помещения.







В отличие от обычных школ, музыкальные не могут рассчитывать на поддержку федерального бюджета





— Так как это дополнительное образование, а не обязательное, поэтому к нам относятся более так… <…> к сожалению, нам не дают дополнительного финансирования. То есть если те же самые школы образовательные и детские садики — это идут федеральные программы сейчас, то школы дополнительного образования, музыкальные ни в каких программах не участвуют, — посетовала Анна Терешкова.







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