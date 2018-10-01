Что нас ждёт в октябре: новый штраф для строителей и расширение «пакета Яровой»





Октябрь в России начинается с ряда изменений в законах: застройщиков долевки будут штрафовать за скрытность, работодателей заставят ходить в центры занятости четыре раза в год, бизнесменам дадут три месяца на исправление ошибок при регистрации своих фирм, а молодоженам — целый год, чтобы выбрать дату свадьбы. Эти и другие поправки в законодательстве РФ смотрите в нашем обзоре.





Выбираем сами, когда жениться







С 1 октября молодожены будут сами выбирать дату, в которую их зарегистрирует ЗАГС. Если раньше парам приходилось подавать заявление ровно за месяц до события, то теперь дату торжества можно назначать хоть за год, а при наличии уважительных причин (например, беременности) — меньше, чем за месяц. Инициаторы поправок надеются, что так они избавят ЗАГСы от коррупции и очередей из парочек, желающих расписаться в красивую дату.







Подать заявление можно как лично, так через портал госуслуг и там же оплатить пошлину — 350 рублей.





Интернет-трафик сложили в «пакет Яровой»







С сегодняшнего дня под закон Яровой попадают интернет-операторы, которые обязаны в течение полугода хранить переписки, картинки, аудио- и видеофайлы, которыми обмениваются пользователи на территории России. Мера грозит сервисам разорением, ведь для такого огромного количества данных нужны серверы с большой емкостью. Можно, конечно, использовать серверы коллег, но для этого операторам понадобится разрешение ФСБ.







Эксперты не исключают, что страдать от ужесточения закона будут обычные пользователи, которым операторы будут урезать трафик или вовсе повысят стоимость услуг, чтобы окупить затраты на системы хранения.





Долёвку обложили новыми штрафами











Девелоперам долевого рынка вновь усложнили жизнь: еще в начале лета им запретили напрямую брать деньги дольщиков — для этого узаконили счета-эскроу, где средства должны храниться до момента, когда дом будет построен. С сегодняшнего дня для строителей вводятся новые штрафы — например, если информация о строящемся объекте не внесена в единую систему жилищного строительства (ЕИСЖС). За это же рублем накажут чиновников, на подведомственной земле которых развернулась стройка. Правда, штрафы девелоперу намного серьезней, чем должностному лицу: 50–200 тысяч против 15–30 тысяч рублей.





Бизнесменам отменили пошлину за ошибки в регистрации







Хорошие новости для предпринимателей, им упрощают порядок государственной регистрации фирм и ИП. Если с первого раза в регистрации будет отказано из-за недостающих документов или неправильно заполненной заявки, то бизнесмену дается три месяца на то, чтобы ошибки исправить. При этом госпошлину не нужно оплачивать повторно, и документы, которые предприниматель принес в первый раз, не придется собирать и нести заново — они останутся у регистраторов.





Перепись будущих пенсионеров







Работающих россиян, чей возраст приближается к пенсии, берут на контроль: с 1 октября работодатели должны сдавать в центры занятости данные на сотрудников, которым до выхода на заслуженный отдых остается пять и менее лет. Таким образом Минтруд надеется отследить, как в России относятся к сотрудникам в возрасте, не увольняют ли их незаслуженно — ведь на уровне законов их права не защищены.





Собирать документы работодателям необходимо раз в квартал до 15-го числа следующего месяца.





Госзакупки по спецсчетам







С октября в системе государственных закупок начинается переход на спецсчета. Если раньше сделка заключалась между заказчиком и исполнителем на электронных площадках-аукционах без участия третьих лиц, то теперь в этой цепочке появляется банк, причем только тот, что входит в список 18 одобренных правительством РФ. Перед тем, как проводить торги, на специальном счете должна осесть сумма, необходимая для обеспечения заявки. Банк ее замораживает до момента заключения сделки. Предполагается, что такая система позволит не только контролировать «закупочные» средства, но и их целевое использование.





С января 2019 года по специальным счетам должны работать все участники торгов.

