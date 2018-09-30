«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками

«Крузер» с номерами 001 перекрыл проход людям, а «Лада Гранта» забралась на крыльцо подъезда

В новом, 92-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередные выходки владельцев «Лэнд Крузер» и «Прадо», стоянка не по разметке и парковка прямо на крыльце подъезда.

«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Открывает выпуск внедорожник Land Cruiser c номерами 001. «Улица Сибирская, 57. Пешеходы, особенно с колясками, видимо, должны перелетать через авто, номер которого говорит сам за себя», — сообщает читатель Антон.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Вокзальная магистраль. Как туда забрался этот кабриолет?



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


«Фотофакт регулярной парковки нашего соседа во дворе дома по улице Кропоткина, 132/1. На просьбу переставить машину с детской площадки на парковку возле дома ответил: "Где ты тут детскую площадку видишь?". Но вот уж какая есть. И она была бы гораздо лучше, если бы на ней не месили грязь машинами», — рассказывает Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Улица Чаплыгина. Всё заставлено автомобилями.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


«На вопрос: "Молодой человек, а вас не смущает, что вы загораживаете проход в лечебное учреждение?" — был дан ответ: "Нет, не смущает". И продолжил забирать вещи из машины», — описывает ситуацию наш читатель.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


«У девушки, видать, джип большой, ей мало просто одного парковочного места, поэтому, пока никого не было, решила занять сразу два, чтобы наверняка выползти из своего корабля», — живописует Степан.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Если есть «Прадо», он должен преодолевать препятствия.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


«Парковка на улице Лескова, 15. Места на парковке есть, но на травке возле офиса приятней парковаться», — пишет читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Стоять надо не между линий разметки, а над линиями. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


«Беспредельная массовая парковка на Объединения, 94/1 и 96/1», — информирует Ксения.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Уютно устроился возле дома.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser 001 — против матерей с колясками


Ну а этот автомобиль, видимо, хотел заехать прям в подъезд. Но и так неплохо.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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