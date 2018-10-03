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Наталья Юрченко: «Наказания мне в любом случае никакого не будет»

Жена экс-губернатора дала большое интервью НГС — она рассказала, за что на неё завели уголовное дело

Уголовное дело на Наталью Юрченко возбудили в 2016 году
Уголовное дело на Наталью Юрченко возбудили в 2016 году

3 сентября мировой судья Железнодорожного района начал рассматривать уголовное дело в отношении супруги экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко Натальи. Ее подозревают в том, что она не уведомила государство о получении вида на жительство в Австрии. Раньше Наталья старалась избегать общения с журналистами — но после двухлетнего молчания она согласилась дать первое в жизни интервью корреспонденту НГС. Следствие шло больше двух лет, за это время срок давности по уголовному делу давно истёк, а прокурор три раза возвращал материалы дела следователю — но его всё равно передали в суд. Зачем из-за Юрченко обыскивали здание УФМС и квартиру обычного почтальона, как изменилась жизнь Натальи Юрченко после отставки мужа и уголовных дел — в материале обозревателя НГС.

С корреспондентом НГС Наталья Юрченко согласилась встретиться в офисе своего адвоката Сергея Николаева. Миловидная подтянутая блондинка совсем не похожа на дважды бабушку и пенсионерку, но именно так она себя представляет. Юрченко поглядывает на собеседника оценивающе и слегка равнодушно, но при этом широко улыбается и часто смеётся. Первая мысль — человек, чьё уголовное дело недавно передали в суд, должен вести себя по-другому.


Наталья сразу просит журналиста обойтись без вопросов об уголовном деле её мужа Василия Юрченко — объясняет, что об этом и так много написано. По её словам, сейчас в семье Юрченко больше обсуждают уголовное дело самой Натальи


Справка:

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область в 2010–2014 годах и попал в поле зрения следователей после своей отставки. В ноябре 2017 года Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Суд установил, что в 2010 году Юрченко дал указание отменить аукцион по продаже объекта незавершённого строительства и земельного участка на улице Чаплыгина, 54. Участок находился в собственности компании «ГазТрансКом», 100% акций которой принадлежали Новосибирской области. При этом Юрченко дал указания продать эти объекты ООО «Тактика» за цену, не превышающую 20 миллионов рублей. Из-за этого, по мнению следствия, бюджет Новосибирской области недополучил около 22 миллионов рублей. 


В 2016 году, когда дело Василия Юрченко уже ушло в суд, уголовное дело возбудили в отношении супруги экс-губернатора по ст. 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). НГС попросил Наталью Юрченко рассказать о деле.


Наталью обвиняют в том, что она не подала уведомление в УФМС
Наталью обвиняют в том, что она не подала уведомление в УФМС


«Если вам интересна вся предыстория, то в 2007 году российская фирма открыла своё представительство в Австрии. И меня пригласили туда в качестве финансового консультанта, — рассказывает Наталья. — Я подумала и решила, почему бы и нет. Во-первых, это доход, во-вторых, это язык. Ну и в-третьих, почему бы не поработать по своей специальности. Я согласилась. А для того, чтобы выезжать в Австрию и каждый раз не оформлять туристическую визу, я оформила рабочую визу. Без этого документа нельзя работать там».


Наталью официально трудоустроили в австрийской фирме. Чтобы получать зарплату и платить налоги в Австрии, необходима так называемая красно-белая-красная карта — её выдают только высококвалифицированным работникам. По факту это рабочая виза. Она даёт право работать, а также уезжать и приезжать неограниченное число раз без шенгенской визы. Как утверждает адвокат Юрченко Сергей Николаев, к виду на жительство или гражданству эта карта не имеет никакого отношения. Рабочая виза не продлевается автоматически, чтобы её продлить, каждый раз необходимо собирать внушительный пакет документов, доказывающий, что фирма по-прежнему существует, а владелец карты всё ещё работает в этой фирме. 


В 2011 году Наталья получила карту сроком на год, в 2014 году опять собрала пакет документов и продлила её — на этот раз до ноября 2017 года. «Во всех декларациях Василия Алексеевича, которые, кстати, являются публичными, он указывал, что у меня там есть работа, что я получаю определённые доходы. Это везде всё указано. Я же ничего не скрываю. И как только вышел этот закон, я же пошла и подала», — недоумевает Юрченко. 


Наталья Юрченко утверждает, что в 2014 году она подавала уведомление в УФМС
Наталья Юрченко утверждает, что в 2014 году она подавала уведомление в УФМС


В августе 2014 года в России внесли поправки в законодательство — теперь все те, кто имеет двойное гражданство, обязаны подавать об этом уведомление в УФМС. У Натальи Юрченко — рабочая виза, и она думала, что новые поправки к закону её не касаются. Но супруг, по словам Натальи, настоял: «Говорил: "Наташ, ты напиши, на всякий случай. Пусть оно в базе там лучше будет"». 


В то время Наталья уже несколько лет жила и работала в Москве. Поэтому она пошла в УФМС на Палашёвский переулок по временной прописке. «А там такая очередь, вы себе не представляете, — разводит руками Юрченко. — Всё забито представителями из ближнего зарубежья, которые тоже подавали какие-то уведомления. Я попыталась найти конец очереди. Кто последний, какие-то там списки на руках... Мне было совершенно некомфортно сидеть там и ждать, когда попадёшь, сегодня или завтра. На следующий день я прилетела в Новосибирск, всё заполнила, пошла на главпочтамт, отправила уведомление в Москву, и всё. Я своё дело сделала. 


Так прописано в законодательстве: вы можете прийти лично или отправить почтовое уведомление». 


Наталья смеётся и говорит, что профессия научила её хранить все документы и чеки минимум три года — поэтому копию уведомления в УФМС и почтовую квитанцию она положила в стол. Через два года они действительно пригодились, когда в 2016 году в московской квартире Юрченко прошёл обыск. Следователи нашли красно-белую-красную карту Австрии. «И во время этого обыска изъяли у меня карту, до сих пор, где эта карта, я не знаю, — вспоминает Наталья. — Изъять они её изъяли, и больше она ко мне никоим образом не попадала. Видимо, провели какую-то разыскную работу, увидели, что меня в базе нет. В 2016 году завели дело. Хотя когда они изымали карту, то видели уведомления. Повертели в руках, спросили, что это. Карту изъяли, уведомления оставили. Слава богу! Иначе я бы сейчас с вами тут бы не разговаривала, я бы вообще никому ничего доказать бы не смогла». 


Наталью задержали в Новосибирске
Наталью задержали в Новосибирске


О том, что в Новосибирске на неё возбудили уголовное дело, Наталья узнала, когда приехала навестить мать, — ей вручили повестку и заставили дать подписку о невыезде. Шокированной женщине не разрешили даже съездить в Москву за тёплыми вещами. «Я в Кудряшах жила эти два года, — вспоминает Наталья. — И для меня Колывань была гораздо ближе, чем Новосибирск. Я писала, чтобы мне разрешили съездить в Колывань в храм, — ни в коем разе. Мне не давали съездить в Москву к детям, они тоже не могли приехать ко мне в Новосибирск, это дорого, да и они заняты на работе. 


Фактически эти два года они меня никуда не отпускали из Новосибирска. Вот такой я оказалась преступник». 


Из-за уголовного дела Наталья также осталась без работы. Оказавшись в новом для себя статусе подозреваемой, Наталья была уверена, что дело сразу закроют — достаточно просто показать следователю копию уведомления и почтовую квитанцию. Но вместо этого следователи, по её словам, пришли с обыском в квартиру к почтальону, которая выдала квитанцию Юрченко, чтобы проверить, не в сговоре ли она с семьёй Юрченко и не подделала ли квитанцию.


Следом прошли обыски в Тверском отделе полиции, после которого адвокаты Юрченко сделали вывод, что её уведомление просто потеряли. «В деле есть протокол обыска, к обыску прилагается фото таблицы, — объясняет Николаев. — На фото таблицы наглядно видно, как стопки таких же уведомлений валяются связанные бечевой верёвкой — их никто не проверял, не выносил. Мы оказались в хорошей компании. Там таких тысяча, как мы, точно есть — кто подал уведомления, но в базу их не занесли». 


На руках у адвоката есть протокол допроса начальницы УФМС. Сначала она утверждала, что никакого уведомления они не получали, потом — что отправили их в УФМС Новосибирской области. «Потом она рассказала, что они сходили на почту и узнали, можно ли установить, получали ли они моё уведомление, — продолжает Наталья. — Им сказали: "Да, установить это можно, нет никаких проблем". Тогда она следователю созналась — что она 17 лет работает, она не хочет терять эту работу, она испугалась и поэтому они решили сделать такой финт ушами. Потом созналась, что да, они получили, но потеряли, вот такой у них бардак, архив затопило. В общем, где эти документы теперь — непонятно, в базу не занесли. При этом у них нет никакого должностного преступления, даже проступка нет. А я два года уже под следствием — понимаете, какой парадокс? И куда бы мы с Сергеем Валерьевичем ни писали, мы везде получаем один ответ: никакого преступления с их стороны, только с нашей». 


Три раза прокуратура возвращала дело следователям, но 20 сентября Наталье Юрченко всё же вручили утверждённую прокуратурой копию обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Новосибирска. 


В этот день весь город вновь заговорил о семье Юрченко — и опять из-за уголовного преследования. Наталья искренне не понимает, почему так — это лёгкая статья, которая не предусматривает даже уголовной ответственности. Максимум — штраф или обязательные работы. А внимания и назойливых звонков было столько, как будто речь шла о захвате всемирно известной преступницы. Хватало и конспирологических версий — что Василий Юрченко хотел обворовать Сибирь, пока его жена готовила им гражданство, чтобы сбежать, или вовсе планировал присоединить Новосибирск к Австрии. 


На вопрос о том, почему семья Юрченко отказывалась комментировать это дело, Наталья смеётся: «Доказывать, что мы не верблюды, что Земля круглая? Что это не вид на жительство, что уведомление мы подавали, что в базу не попали не по нашей вине, а по вине работников Тверского УФМС? Кому я должна была это доказывать? И перед кем оправдываться? Выйти на площадь Ленина и кричать: "Товарищи, я ни в чём не виновата, я всё сделала"? Для чего? Я вам больше скажу, наказания мне в любом случае никакого не будет — срок давности по нашему уголовному делу давно истёк. Следователь мне предлагал: давайте закроем уголовное дело по истечении срока давности. Мы с Сергеем Валерьевичем на это не пошли, я думаю, мы и в суде на это не пойдём. Мы будем идти до конца. Если бы я действительно не исполнила обязанность, я бы даже спорить не стала. Ну не исполнила, ну проворонила. Тут были такие времена, что не до того мне было. Ладно, не исполнила. Виновата — наказывайте. Сейчас мы пойдём до конца. И надеемся на оправдательный приговор и взыскание с государства морального вреда». 


Юрченко надеется на оправдательный приговор 
Юрченко надеется на оправдательный приговор 


Наталья объяснила, что сейчас ей уже не мешает подписка о невыезде. Тяжело было первое время, когда её не отпускали даже за город к друзьям. Сейчас у неё лояльный и понимающий следователь — недавно он отпустил её на отдых в Крым и разрешил съездить в Москву к детям. «У меня внучка в первый класс пошла, — улыбается Наталья. — И я собираюсь тут находиться, пока она не закончит школу. Мне сейчас некогда сидеть дома — художественная гимнастика, танцы, школа, английский язык. Когда тут дома сидеть. (Смеётся.) Некогда». 


«Это дело не разрушило мою жизнь, — подчёркивает Наталья. — Потому что у меня есть твёрдое убеждение, что в данной ситуации я ни в чём не виновата». 


Уже после беседы, оставшись наедине с корреспондентом, адвокат Юрченко Сергей Николаев вдруг разоткровенничался. «Наталья храбрится, она хочет быть сильной и показывает всем, какая она сильная, — считает адвокат. — Но она прекрасно знает, в какой стране живёт. Конечно, она боится. И за себя, и за свою семью».


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