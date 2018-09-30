Красненькая пошла (обзор цен от НГС)

Новосибирские ритейлеры вовсю торгуют дальневосточной рыбой нового улова. В магазинах покупателей заманивают скидками, но для большинства новосибирцев ценный продукт по-прежнему дорог, а заверениям в свежести приходится верить на слово. Обозреватель НГС прошелся по магазинам, чтобы оценить предложение и спрос.

Сначала отправляемся в «Мегас» — эти супермаркеты, с одной стороны, стараются предложить широкий выбор, с другой — щедры на всевозможные промоакции. Дальневосточная рыба к нам приходит только замороженной, но в магазине ее профессионально дефростируют (для этого нужно специальное оборудование с конвекцией воздуха), поэтому можно посмотреть реальное состояние рыбины. Тушка должна быть достаточно плотной, мясо — пружинить, а в замороженном виде это понять невозможно.











В магазине на площади Карла Маркса выбор невелик: нерка по 879 рублей за килограмм и кета по 429 рублей. В заморозке рыбу можно найти уже разделанной (филе и стейки). Но большой разницы в цене тоже не видно. Зато она видна в разных магазинах. Так, в супермаркете в ТЦ «Ройял Парк» нерка обойдется дешевле, а кета — наоборот, чуть дороже.







В самой компании «Сибирский Гигант», которой принадлежит сеть, тем не менее говорят, что цены на дальневосточную рыбу с началом поставок свежего улова упали на 25–30% и теперь почти сравнялись с уровнем 2016 года.











В сети «Рыбный день» (магазин тоже на площади Маркса) корреспондент НГС обнаружил кроме привычных горбуши и кеты кижуча, нерку, зубатку. Цены все-таки кусаются. Единственная действительно привлекательная позиция — кета, на которую сеть сейчас дает скидку. Кило этой рыбы здесь стоит 225 рублей. Филе горбуши можно приобрести по 395 рублей.







В сети говорят, что в этом году особенно много именно горбуши — на неё многие могут пытаться скинуть цену, поэтому «Рыбный день» решил сделать ставку на кету. «В порты уже доставлено более 116 тысяч тонн красной рыбы, из них 95 тысяч тонн отправлены на внутренний рынок. Вылов горбуши и кеты в ряде районов выше среднемноголетних значений», — говорит руководитель компании Дарья Бортникова.











В рыбном зале Центрального рынка тоже зазывают на свежий улов. Горбуша (самая дешевая рыба) здесь стоит 250 рублей, кета — от 350 рублей. У части рыбы на ценниках значится «свежий улов» — это добавляет к цене той же кеты 50 рублей за кило. Народу, правда, почти никого нет. Продавец оживляется вопросу о том, действительно ли рыба пришла недавно, демонстрируя ледяные рыбные «поленья». Но, поняв, что перед ней не покупатель, быстро теряет интерес.











В сети «Ярче!» выбора красной рыбы нет совсем, но замороженную горбушу можно купить по 199 рублей. Однако на вопросы о степени свежести и улове здесь ответить некому. На весь магазин всего 2–3 человека, которые одновременно и кассиры, и расставляют товар, и даже моют пол.











Самая дешевая рыба была обнаружена в маленькой торговой точке на Красном проспекте. На первом уровне двухэтажного павильона здесь работает своего рода галерея со специализированными точками разных типов. Есть среди них и магазинчик «Акватория», где горбушу отдают по 190 рублей. Рыбу, правда, можно купить только целиком, причём она завернута в двойную пленку, сквозь которую проглядывают только общие очертания тушки. Никаких письменных заявлений по поводу того, давно ли эта горбуша лежит в холодильнике, здесь нет, но услышав вопрос о том, когда её привезли, продавщица тут же начинает уверять, что рыба свежего улова «вся».







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