«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся

На Титова машина перевернулась из-за открытого люка, а на Красном появился невидимый светофор

В 24-м выпуске проекта «Где дороги?»: проблемы с содержанием дорог вновь приводят к авариям и пробитым шинам, на Красном проспекте светофор не виден из-за знака перехода, а на Дунаевского люди прокалывают ноги на разбитой пешеходной дорожке.

«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


Открывает выпуск очередная авария из-за проблем с содержанием дорог. «На Титова возле магазина "Богатырь" перевернулась машина. Уточнил у сотрудника ГИБДД. Автомобиль попал правым передним колесом в выбоину от люка, что привело к опрокидыванию», — рассказал проезжавший мимо водитель.



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


«На перекрестке Красный проспект и Фрунзе установили новые столбы, повесили новые светофоры. Правда, светофор для пешеходов не видно, закрывает знак», — информируют бдительные пешеходы. 



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


«Шёл вдоль дороги от улицы Дунаевского до улицы Курчатова. С левой стороны находится пожарная часть, справа комплекс капитальных гаражей. Мне интересно, кто несёт ответственность за содержание данной пешеходной дороги. Я порвал только туфель, но мог и поранить ногу. Я не единственный, кто мог получить физические повреждения», — пишет нам читатель Константин.



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


«На выезде из Пашино в сторону городской свалки за 200 метров до границы города есть кусок дороги, который никогда не видел ремонта. Если делают ремонт дороги, то работы удивительным образом обходят его. В итоге эти 200 метров автомобили крадутся на скорости 5–10 км/ч», — сообщает с места бедствия читатель Денис.



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


«Беспредел коммунальщиков. Летом не было дел до труб, а сейчас раскопали», — недовольны жильцы разрушенной инфраструктурой двора. 



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


«Прошу обратить внимание на участок дороги от улицы Залесского до улицы Северной. Участок опасен для пешеходов. "Зебра" стёрлась очень давно, из-за поворота водителям не видно пешеходного знака. Рядом школа № 100, детям тяжело перейти дорогу», — переживает наш читатель. 



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


А здесь постоянно припаркованные грузовики мешают обзору — не видно знак перехода. «И вот так каждый день, пешеходный переход, дорога односторонняя. Так машины стоят на карьере Борок», — жалуется мама с ребёнком.



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


А здесь автомобиль повредил шины в яме. «На Автогенной возле "Гиганта" яма, которая никак не обозначена и залита лужей», — расстроена читательница Ольга.



«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся


Ну и еще одна дорожная проблема, которая грозит и водителям и пешеходам. «Улица Каменская, между домами 51/1 и 53, напротив школы № 4 открытый люк. Ширина не менее 40 см», — сообщают очевидцы. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину

Профи-перекупщик рассказал НГС, как зарабатывает по 200 тысяч в месяц на чужих авто.

Прочтений: 712
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено