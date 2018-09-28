«Где дороги?»: чтоб ты перевернулся

На Титова машина перевернулась из-за открытого люка, а на Красном появился невидимый светофор

В 24-м выпуске проекта «Где дороги?»: проблемы с содержанием дорог вновь приводят к авариям и пробитым шинам, на Красном проспекте светофор не виден из-за знака перехода, а на Дунаевского люди прокалывают ноги на разбитой пешеходной дорожке.





Открывает выпуск очередная авария из-за проблем с содержанием дорог. «На Титова возле магазина "Богатырь" перевернулась машина. Уточнил у сотрудника ГИБДД. Автомобиль попал правым передним колесом в выбоину от люка, что привело к опрокидыванию», — рассказал проезжавший мимо водитель.













«На перекрестке Красный проспект и Фрунзе установили новые столбы, повесили новые светофоры. Правда, светофор для пешеходов не видно, закрывает знак», — информируют бдительные пешеходы.













«Шёл вдоль дороги от улицы Дунаевского до улицы Курчатова. С левой стороны находится пожарная часть, справа комплекс капитальных гаражей. Мне интересно, кто несёт ответственность за содержание данной пешеходной дороги. Я порвал только туфель, но мог и поранить ногу. Я не единственный, кто мог получить физические повреждения», — пишет нам читатель Константин.













«На выезде из Пашино в сторону городской свалки за 200 метров до границы города есть кусок дороги, который никогда не видел ремонта. Если делают ремонт дороги, то работы удивительным образом обходят его. В итоге эти 200 метров автомобили крадутся на скорости 5–10 км/ч», — сообщает с места бедствия читатель Денис.















«Беспредел коммунальщиков. Летом не было дел до труб, а сейчас раскопали», — недовольны жильцы разрушенной инфраструктурой двора.













«Прошу обратить внимание на участок дороги от улицы Залесского до улицы Северной. Участок опасен для пешеходов. "Зебра" стёрлась очень давно, из-за поворота водителям не видно пешеходного знака. Рядом школа № 100, детям тяжело перейти дорогу», — переживает наш читатель.













А здесь постоянно припаркованные грузовики мешают обзору — не видно знак перехода. «И вот так каждый день, пешеходный переход, дорога односторонняя. Так машины стоят на карьере Борок», — жалуется мама с ребёнком.













А здесь автомобиль повредил шины в яме. «На Автогенной возле "Гиганта" яма, которая никак не обозначена и залита лужей», — расстроена читательница Ольга.















Ну и еще одна дорожная проблема, которая грозит и водителям и пешеходам. «Улица Каменская, между домами 51/1 и 53, напротив школы № 4 открытый люк. Ширина не менее 40 см», — сообщают очевидцы.







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