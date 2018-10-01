Ободрали до нитки

Эксперты мира моды прогнозируют рост цен на одежду и обувь в новом году вслед за увеличением ставки НДС и скачками курса доллара и евро. Российские производители сильно зависят от импортных тканей и фурнитуры — себестоимость изделий возрастёт из-за ослабления курса рубля. Московские аналитики считают, что ритейлеры будут завлекать покупателей в магазины спецпредложениями и распродажами, чтобы рост цен был не так заметен. Корреспондент НГС поговорила с тремя новосибирскими производителями и продавцами одежды и обуви о том, насколько подорожает их продукция, — они признались, что этой весной они будут вынуждены поднять цены.

На прошлой неделе эксперты рынка моды заявили, что в новом году нас ждёт заметный рост цен на одежду и обувь. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в интервью РБК заявила, что





в премиальном сегменте цены вырастут на 10–20%, а среди бюджетных марок стоимость товаров увеличится не более чем на 5–10%.





«Тем не менее несмотря на то, что розничные операторы, боясь потерять своих покупателей, до минимума сжимают свою маржу, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведет к росту себестоимости коллекций. Соответственно, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», — пояснила генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс.





По её мнению, магазины не станут резко поднимать цены, но увеличат количество различных акций и распродаж, чтобы привлечь покупателей за покупками и не потерять клиентов.





«На сегодняшнем рынке важны самые различные предложения по "привлекательным ценам": акции, акцент в рекламе на периоды распродаж, персонализированные программы лояльности — любые способы, которые позволяют отвлечь внимание от повышения цены и акцентировать внимание на выгодности покупки. Кроме того, многие ритейлеры находят различные возможности предложить в коллекциях отдельные модели по низким ценам, во многом делая это за счёт более экономного качества материалов и простоты дизайна. Наличие в коллекциях нескольких "дешёвых" позиций делает повышение цен менее очевидным и чувствительным и удерживает клиентов от перетекания в более дешёвые магазины», — резюмировала Лебсак-Клейманс.





Новосибирские производители одежды и обуви подтвердили, что вынуждены будут поднять цены в новом сезоне — коллекции весны-2019 подорожают до 10% по сравнению с предыдущим сезоном.





«"Синар" является российским производителем одежды, но тем не менее мы сильно зависим от курса валют, потому что большую часть сырья мы закупаем в Европе и Юго-Восточной Азии. Поэтому уже можно прогнозировать рост цен на нашу продукцию. Помимо курса валют на это влияет и изменение ставки НДС на два процентных пункта. Повышение цен на нашу продукцию можно прогнозировать в пределах 5–7 %, не больше. Я думаю, что рост начнётся с началом нового сезона, то есть со следующих новых коллекций. Естественно, повышение не будет резким, поэтому вряд ли потребитель сильно это почувствует», — ответил коммерческий директор АО «Синар» Сергей Громыко.





В группе компаний «Обувь России» рассказали, что стоимость их продукции сильно зависит от комплектующих, которые массово закупают за рубежом.





«С января 2019 года повышается НДС с 18 до 20%, что окажет влияние на все рынки, в том числе и на обувной. Рост цен будет по всей цепочке поставщиков товаров и услуг, и этот налог полностью включается в стоимость готовой продукции. Поэтому альтернативы увеличению цен в данном случае нет. Ещё один фактор — это курс валют. На обувном рынке достаточно большая доля импорта — по итогам 2017 года около 80%. Поэтому колебания курса валют оказывают влияние на стоимость обуви. Если снижение курса рубля будет на продолжительный период, тогда продавцы обуви будут вынуждены пересматривать цены, так как себестоимость продукта вырастет. Причём курс валют влияет и на себестоимость обуви российского производства, так как у нас доля импортных комплектующих в зависимости от ассортимента может доходить до 70%», — пояснила заместитель директора по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули.







При этом Паули подчёркивает, что по сравнению с последствиями кризиса 2008 года рынок обуви оживляется и покупательский спрос растёт постепенно. Несмотря на кризис и рост цен, вкусы покупателей стали ощутимо меняться — теперь покупатели готовы чаще платить за яркую обувь, а не универсальную классику под любой наряд.





«В этот раз мы не видим такого быстрого отскока, как было после кризиса 2008–2009 года, когда уже в 2010 году мы вернулись к докризисным показателям продаж. Сейчас восстановление идёт более медленно и постепенно. Важно отметить, что структура потребления меняется: если в 2015–2016 году люди предпочитали покупать классическую обувь универсальных цветов, которая подходит под разную одежду, то сейчас спрос смещается в сторону кожаной цветной обуви более интересного дизайна. В 2015–2016 году потребление обуви падало до двух пар обуви в год, что близко к уровню физического износа. В 2017 году потребление начало понемногу расти и, по прогнозам Discovery Research Group, в среднесрочной перспективе достигнет трёх пар обуви на человека в год», — рассказала Наталья Паули.





Однако, даже несмотря на возрастающий спрос на обувь, россияне всё равно отстают от уровня потребления в развитых странах.





Так, например, житель США в среднем каждый год покупает более 7 пар обуви, в Европе приобретают 5–6 пар обуви ежегодно. Даже с учётом ярко выраженной сезонности, считают в ГК «Обувь России», у нас будут покупать до 4–5 пар обуви в год.





В сети магазинов верхней одежды O'HARA (11 магазинов в Новосибирске и Бердске) рассказали, что пока не планируют поднимать цены на весеннюю коллекцию, так как после скачков курса прошлых лет изменили структуру производства.





«После скачка курса 2014 года мы стараемся максимально нивелировать это влияние. Во-первых, мы перенесли часть производства нашей коллекции в Россию. Во-вторых, возможные издержки мы берём на себя, стараемся разделить с поставщиками материала и комплектующих для производства. Поэтому при текущих колебаниях курса в пределах 10–15% цены в магазинах нашей сети не меняются. Цены могут вырасти в том случае, если курс валюты вырастет на 25% и задержится на этой позиции длительное время. Но и в этом случае рост цен не будет равняться росту курса валюты и составит 5–7%», — объяснил исполнительный директор сети O'HARA Александр Штаудингер.





Как отмечают в Fashion Consulting Group, рост цен на одежду и обувь покупатели почувствуют далеко не сразу, однако из-за роста цен на продукты после Нового года многие перейдут в режим экономии и первым делом откажутся от трат на одежду.





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