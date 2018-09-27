Расплата за близнеца: ГИБДД больше года шлёт сибиряку штрафы его двойника

Уже больше года жителю Новосибирска Михаилу М. приходят из ГИБДД штрафы за нарушения ПДД, которые он не совершал: превышение скорости, вождение без прав, без страховки... На фотографиях, которые ему присылали, — реальные номера и почти такая же машина, вот только происходило это в разных местах области и регионах, где Михаил никогда не был. История достигла апогея, когда весной Михаилу пришёл штраф за превышение скорости в Красноярске, оспорить который он не может, — в полиции ему отвечают отписками. Эксперты называют подобные случаи нередкими — обозреватель НГС узнал, что делать, если завёлся автодвойник.

«История началась в прошлом году в июле, — рассказывает Михаил М. — Я тогда работал на Дальнем Востоке, и мне начали приходить штрафы с камер Новосибирской и Кемеровской области. Пришёл ещё штраф за езду без страховки — на машину, а не на водительское удостоверение. Я связался с ГИБДД, мол, как так, я в трёх тысячах километров. Они стали выяснять, мне позвонил следователь, он сказал, что





остановили другого человека на машине с моими номерами, сказали, что разберутся. Машина: та же марка, та же модель, другая комплектация и правый руль, а номера точно такие же».







Михаил объяснил, что ездит на чёрном леворульном Jeep Grand Cherokee. Все штрафы, которые приходили, новосибирец опротестовывал через форму на сайте ГИБДД, но последний и самый абсурдный штраф оспорить не удалось.





«Я уже вернулся в область, приходит мне штраф из Красноярского края, где я не мог в это время находиться, и мне отказали его опротестовывать. У меня нет фотографии этого штрафа: мне не пришло ни письмо, ни на почту, — он просто появился в "Госуслугах", официального уведомления от красноярцев у меня нет.





Мне отвечают, что "штраф мы отменять не будем, сроки опротестования вышли"





(штраф датирован 12 апреля. — Прим. ред.)», — говорит Михаил.







Мужчина начал разбираться: в ГИБДД его заявление не приняли, отправив в полицию. Он выяснил, что на сайте РСА у машины, на которой ехал нарушитель, есть вторая страховка той же компании, где страховался и Михаил, — ВСК. В компании ему объяснили, что у второй страховки нет сканов паспорта и прочих документов, которые должны обязательно быть при страховании, а оформлена она на предыдущего владельца джипа.





«Я связываюсь с прошлым хозяином, я с ним поддерживаю контакт, не доверять ему у меня нет причин. Мы едем вдвоём в ВСК, он написал заявление на отказ от страховки. Выясняется, что страховка оформлена по СТС. <...> Поле чего едем в полицию, мы пишем совместное заявление о том, что вот катается такая машина», — поясняет Михаил М.





В ответе полиции, копия которого есть в распоряжении редакции НГС, ему отказали «за отсутствием события преступления», а штраф, сумма которого 500 рублей, до сих пор висит на портале «Госуслуги».





Юристы, как ни странно, советуют Михаилу поторопиться с оплатой штрафа — иначе ситуация может стать хуже.





«Нужно обратиться в ГИБДД, представить документы на эту машину и пояснить, что есть автомобиль с такими же номерами. Они должны тот автомобиль — он, скорее всего, находится в другом регионе — вызвать на осмотр и установить факт того, что это дубликат, — объяснил директор компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Денис Алмазов. — Штраф нужно оплатить, а потом взыскать его с собственника дубликата как убыток. Но заплатить придётся, иначе все неблагоприятные последствия, связанные с неуплатой штрафа, лягут на него».





Автоюрист добавил, что таких случаев хоть и стало меньше в последние годы, но всё равно много, и действовать нужно сразу.





Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев посчитал, что проблема, которая произошла с Михаилом, — либо технической сбой, либо мошенничество.







«Машина покупается, машина продаётся, номера остаются, а собственник меняется. Это всё в базу входит, и в базе всё меняется. Если камеры наблюдения фиксируют машину, штраф приходит на её собственника. А так должна же быть фотография, иначе это вообще незаконно. Ошибка страховой компании может быть только в части страхового полиса, к регистрации документов страховая компания отношения не имеет никакого, и доступа не имеет. Я вижу два факта: либо сбой системы, либо номера... Они у нас сейчас печатаются как угодно, есть места, где можно их изготовить кустарным способом и поехать. Номера у многих даже не прикручены. Такие ситуации можно оспаривать только в суде, других вариантов нет, доказывать, что он не находился там в этот момент», — заключил эксперт.





Корреспондент НГС отправил официальные запросы в пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области и Красноярскому краю — ответы на них в течение двух дней не пришли.





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