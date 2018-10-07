Боты, вперед: сколько стоят услуги фабрики троллей в Новосибирске

И предприниматели, и простые пользователи соцсетей всё чаще замечают, что в этой среде кроме них — живых людей и настоящих компаний — есть ещё кто-то. Полчища пользователей, практически не ведущих никакой сетевой жизни, просятся к вам в друзья. На сайтах отзывов появляются совершенно бессодержательные комментарии. О том, как это всё работает и для чего нужны виртуальные солдаты, обозреватель поговорил с экспертами рынка SMM — и его жертвами.

Ночные гости





Ресторатор Григорий Морозов давно уже заметил странное явление. У аккаунтов его заведений на сервисе «Фламп» периодически случаются набеги явно не существующих реально пользователей. «Отзывы положительные, поэтому и реагировать на них как-то бессмысленно, но совершенно бессодержательные, а местами и явно фейковые. То есть видно, что человек в заведении в принципе не был. Потому что они пишут про "Шульц", что там — мягкие диваны, а у нас никогда ничего, кроме деревянных лавок, там не было», — рассказывает Морозов.







По словам ресторатора, он интересовался активностью таких комментаторов и обнаружил, что нередко





они оставляют по 10–15 столь же сомнительных отзывов в короткий промежуток времени, причём это может быть глубокой ночью.







«Я понимаю, если человек чем-то расстроен, то он в любое время может написать гадости про кого-то конкретно, но сесть среди ночи и начать строчить хвалебные отзывы — это как-то странно», — пожимает плечами Морозов.







Руководитель агентства «Маркетика» Сергей Вепренцев, считает, что подобная активность может объясняться работой «ботфабрик». В условиях, когда отзывы на «Флампе», в «Гугле» и других сервисах с оценками стали реальным инструментом привлечения клиентов, появились и работают компании, которые такие отзывы предлагают клиентам.







Поднимите мне рейтинг





Разумеется, фейковые отзывы в соцсетях возникли не вчера. Но сервисы вроде «Флампа» стараются бороться с такой активностью. «Если читатели замечают в карточке компании подозрительную активность — например, появление множества положительных отзывов за короткий период, — они сообщают нам об этом, — говорит комьюнити-менеджер «Флампа» Татьяна Баркова, — и если мы находим доказательства нарушения правил, принимаем меры: временно обнуляем рейтинг компании на "Флампе", блокируем возможность оставлять отзывы о ней, удаляем контент с нарушениями».







Чтобы этого не случилось, агентства, предлагающие помощь в продвижении в соцсетях, регистрируют большое количество виртуальных персонажей. Причем отзывы эти, как правило, положительные, чтобы не привлекать внимания, нарабатывая при этом себе какую-то историю. Тогда, когда появится реальный клиент, мнение такого виртуального «флампера» будет уже выглядеть куда более весомо.







Рейтинг банка «Тинькофф» на «Флампе». У НГС, впрочем, ещё ниже





То, что спрос на подобные услуги есть, подтверждает и специалист по PR Кирилл Рагозин, который имел опыт работы с целом рядом ресторанных и розничных компаний. Настоящее имя его он просил не указывать, «чтобы не подставлять работодателей».







«В Новосибирске рейтинг на "Флампе" имеет реально большое значение не только для многих видов малого бизнеса, но и для сетевых проектов. Например, есть заведение сети, у которого средний балл 3, и начальство может просто поставить в планы руководителю этой точки повысить рейтинг хотя бы до 3,5», — говорит Кирилл.







Несколько квалифицированных копирайтеров могут вести больше сотни аккаунтов несуществующих пользователей





Поднять рейтинг можно, конечно, и вполне легальными способами. Например, собрать топовых «фламперов» на какую-нибудь тусовку. «Люди едят и пьют бесплатно, им ещё раздают купоны, развлекают, в результате у вас как минимум месяц поток благожелательных отзывов», — рассказывает пиарщик. На подобных тусовках можно и договориться с конкретными «фламперами» о написании какого-то количества позитивных отзывов за дополнительную плату. Это могут быть даже не обязательно деньги, а просто подарочный сертификат на еду и напитки и т.д.







Прайс-лист заказных отзывов одной из служб по управлению репутацией





Однако подобные акции требуют времени для организации, да и отклик приходит не сразу. А иногда компании оказываются перед необходимостью предпринимать экстренные меры. Если предприятие работает недавно (или это какой-то небольшой бизнес), то даже один разгневанный клиент, поставивший в сердцах единицу, может опустить общий рейтинг.







В этом случае, рассказывает Рагозин, положительные отзывы можно просто купить, тем более что недостатка в подобных предложениях на рынке нет.





Так, сайт 100Review предлагает отзывы на двух с лишним десятках самых разных площадок. На сайте приведен подробный прайс. Положительный отклик на Яндекс.Маркете и «Флампе» стоит от 350 рублей, Google Maps — от 300 рублей, дороже всего обойдутся восторженные мнения фальшивых постояльцев на TopHotels.ru и Turpravda.ru — 600 рублей.







Впрочем, как и на любом рынке, всегда можно найти того, кто предложит цену ниже. Так, на сервисе Reviewter.ru за отзыв возьмут уже ощутимо меньше — 199 рублей. В описании услуги сказано, что авторы, которых привлекает агентство,





«могут описать впечатления от пользования вашим продуктом, характеристики вашего товара или проблему, которую они решили. Никаких слащавых отзывов, только реальный опыт, только язык клиентов».





Корреспондент НГС обратился в обе службы от лица потенциального клиента, задав вопрос, означает ли это, что компании будут действительно искать реальных клиентов. Связь с внешним миром специалисты по продвижению поддерживают только через письменные сообщения. Ответы пришли без указания имен специалистов. В Reviewter сообщили, что изучат «продукт или компанию досконально и напишем отзыв от лица вашего типичного потребителя». Другими словами, речь идет о том, что компания просто обязуется не совершать очевидных ошибок вроде комплиментов несуществующим диванам.





В 100Review заверили, что «отзывы будут соответствовать вашей специфике», но искать реальных клиентов также не обещали. На вопрос же о возможных скидках за объём (например, от 100 отзывов) не представившийся специалист компании ответил, что на «Фламп» скидок нет, но тут же предложил поднять рейтинг на картах «Яндекса» или «Гугла» по льготной цене в 200 рублей.







«План везде одинаков работы: мы пишем отзывы, отправляем вам отчет в конце месяца, вы проверяете и оплачиваете через форму оплаты на сайте (через банковскую карту либо Яндекс.Деньги). Если у вас есть рекомендации к текстам отзывов, то пришлите их нам», — посоветовал представитель 100Review.





Ботаника 2.0





Выращивание ботов на сервисах отзывов, впрочем, — это только одно из направлений работы компаний, занимающихся продвижением в интернете, говорит Вепренцев. Куда более масштабно эта деятельность развернулась в неспециализированных социальных сетях (прежде всего «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме»).







Попросившись в друзья, такой бот, скорее всего, не будет пытаться похитить ваши пароли или ещё каким-то образом навредить. Роль бота в другом — втеревшись в доверие (то есть став «френдом»), боты начинают репостить какие-то нужные заказчику ссылки. И в силу принятых в социальной сети алгоритмов показа (которые опираются и на интересы ваших друзей) вы начинаете видеть их тоже. Этими ссылками может осуществляться продвижение каких-то коммерческих услуг или политическая реклама.







В последнее время всё большее значение приобретают оценки, которые можно оставлять на Google.maps





Естественно, опытные (или просто осторожные) пользователи соцсетей уже давно не откликаются на любое предложение дружбы. Даже если у вас уже есть несколько общих «френдов», человек должен представлять минимальный интерес. Чтобы «виртуальные солдаты» выглядели правдоподобно, специально нанятым сотрудникам приходится вести за них сетевую жизнь. В профиле у такого бота, как правило, могут появляться какие-то ссылки на публикации в СМИ, картинки с мемами и прочий универсальный контент, которым активно делятся и обычные, живые пользователи.







Широкой общественности подобные «ботфабрики» известны прежде всего по комментариям в пользу (или наоборот — против) какого-то политика. Пока идеалом такого рода работы в Сети считается избирательная компания Дональда Трампа, говорит Вепренцев.







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