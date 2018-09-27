«Предложения делали с кольцом из пластилина»

Сегодня в России отмечают День воспитателя. Именно они одними из первых закладывают в детях понятия добра, нравственности и, конечно, красоты. Перед праздником НГС решил выбрать самую красивую работницу детсада в Новосибирске — каждую мы попросили рассказать самый милый или забавный случай, который происходил с ними в детском саду.





Юлия Захарова, воспитатель детского сада № 133: «Однажды на утреннике осеннем я играла роль осени. И вот я выхожу, здороваюсь со всеми, поздравляю с праздником и прочее. После моих слов неожиданно вскакивает девочка Варя, делает поклон до земли "по-русски" и говорит: "Здравствуйте, Юлия Леонидовна!"».









Екатерина Мироненко, учитель-логопед детского сада № 453: «Ходил ко мне на занятия замечательный мальчик Ваня. Он был совершенно убеждён в том, что ходит в детский сад в гости к воспитателям и всем педагогам, что там работают. И вот на одном из занятий я попросила его помыть руки, открываю шкаф с раковиной, а он радостным таким голосом: "Так вот где вы моетесь! А где же тогда туалет?". И пошёл заглядывать в другой шкаф! Я ему объяснила, конечно, что не живу в саду, а у меня тоже есть дом. Ваня всё понял, посидел, подумал и спрашивает: "А почему тогда я ни разу не видел, как за вами приходит мама?!"».









Алёна Тиморашкина, воспитатель детского сада № 441: «В прошлом году работала на первой младшей группе (дети 2–3 года), там был мальчик Гордей. Каждый раз, когда приезжала его мама, он не хотел ехать домой и говорил, что поедет к Алёне Юрьевне в большой дом!».









Мария Переверзина, воспитатель детского сада № 489: «Из того, что сохранилось, — это первое поздравление ребёнка меня с днём рождения. Предложение делали, но вот фотка с кольцом из пластилина пропала. Ещё частенько мальчишки ревнуют меня к мужу! "Мария Евгеньевна сказала, что будет ходить за руку со своим мужем, а я должен ходить с девочками! Она меня, видимо, разлюбила!"».











Вера Хохлова, медсестра детского сада № 489: «<...> Три года назад был выпускной в одной из групп. В конце, когда букеты для воспитателей были подарены, родители стали раздавать ребятам по одной розе и показывать, кому их дарить (по традиции — это весь обслуживающий персонал, который трудится в детском саду). И я наблюдаю, как ко мне идёт мальчик, но внезапно следом за ним разворачивается девочка ко мне абсолютно целенаправленно, хотя ей надо было к повару, и глядя на всё это, ещё и третий мальчик. Ну какие там букеты, право? Я сидела с тройным признанием от самих ребят! Да и сейчас довольно нередко бывает, что я захожу в группу, а двое-трое малышей срываются с места и бегут обниматься».









Мария Жданова, воспитатель детского сада № 271: «Начинала я свою карьеру воспитателя в частном детском саду. Там я работала с совсем маленькими детишками, одному из которых было всего 1,5 года, Матвейка. Впоследствии он стал называть меня мамой. В старшую группу ходил мальчик Арсений и всё никак не мог запомнить, как меня зовут, точнее, не мог понять имя — звал Мариной. Кстати, это всегда такая история с детьми. Так вот, Арсений говорил, что любит меня и, когда вырастет, женится на мне. А вот был случай в муниципальном: когда я немного поправилась, ребята из моей подготовительной группы во время зарядки шутили между собой, что у меня в животике сидит малыш. Впоследствии я узнала, что беременна. Также они спрашивали, принесу ли я им показать своего малыша к ним в школу».









Вероника Турбина, воспитатель детского сада № 34: «Детей разобрали, и остался один ребёнок Петя. Мы с ним долго собирались, и тут пришла мама, и Петя сказал: "Мама, давай Веронику Николаевну возьмём с собой". Мама: "А зачем?". Петя: "Она будет жить с нами". А через несколько дней Петя сказал, что поедет ко мне в гости, уж очень ему было интересно, где я живу. А ещё был случай когда дети долго тебя не видели, и ты заходишь в группу и они начинают друг с другом спорить, чья же Вероника Николаевна, каждый говорил что я его или её, и что они очень скучали, это так мило».









Виктория Зинченко, воспитатель частного детского сада «Вивере»: «Я как-то заканчивала курсы по педагогике, и коллега меня поздравляла. Девочка из группы стала свидетелем этого события. А на следующее утро пришла с подарочком, который сделала дома — открытка своими руками, — и сказала: "Виктория Анатольевна, у вас вчера был праздник, поздравляю". Это был самый милый сердцу подарок, который до сих пор живёт у меня на рабочем столе».









Кристина Тогушова, воспитатель детского сада № 429:





«Подходит ко мне Арсений с такими вот словами:

— Кристина Сергеевна, вы красивая, люблю вас, — и обнимает!

— Ох, подлиза ты, подлиза, — сказала я, улыбнувшись ему, при этом обняв его.

— Нет, я правду говорю, — возразил мальчишка, улыбаясь.

— Я тебя тоже, конечно же, люблю, — ответила я, продолжая его обнимать!





Наобнимавшись, Арсений побежал дальше играть. Приятно, конечно же. Ведь мы с ними так долго уже вместе, они мои дети с самых малых их лет».









Кристина Юрова, воспитатель в декрете: «Работала в детском саду. Перед тем как уйти в декрет, мы готовились к Новому году. Это был последний праздник, который я должна была провести, так как уходила в декрет, а они были выпускниками. Так вот, я объясняю деткам, что мы с ними больше не увидимся, что я ухожу в декрет. На что, конечно же, они поинтересовались, а что это такое. Я сказала, что у меня будет малыш, и одна из девочек выдала: "А-а-а, так вот почему у неё живот большой, а я думала, она поправилась"».





Cамая лучшая и красивая воспитательница, по вашему мнению??

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Мария Жданова

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