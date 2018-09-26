«Жизнь проходит в четырёх квадратах между диваном и телевизором»

Новосибирцы накупили квартир-студий и теперь не могут их продать: НГС узнал, что с ними будет дальше

Застройщики постепенно отказываются строить маленькие квартиры: где-то крошечные студии заменили просторными, где-то отказались от них вовсе, отдав предпочтение однокомнатным с большими кухнями. Часть из уже построенных квартир при этом годами могут стоять без ремонта и ждать жильцов. Корреспондент НГС поговорила с теми, кто хочет переехать из студии, о плюсах и минусах такого жилья, а эксперт рассказал, что будет с тысячами этих квартир дальше.

Особенность квартиры Ольги — очень высокие, почти 4-метровые потолки





Ольга, студия площадью 24 кв. м на улице Державина, 77/4: «Я её покупала для себя, жила в ней некоторое время, потом сдавала, сейчас продаю. Мы уже купили [новое жильё], её продаём, чтобы эти деньги пошли на ремонт новой квартиры. Хочу [продать] быстро, но продаю уже долго — с ноября. Цена была высокая, сейчас уже снизили. Надеюсь, что вот-вот уже купят.







На тот момент у меня был небольшой бюджет. Вариант старой квартиры я не рассматривала, я рассматривала только новостройки, и этого бюджета мне хватало только на квартиру-студию в том районе, где я хотела.







Это было моё первое жильё, [я] прожила [здесь] полтора года. Одной мне там было очень даже удобно жить, более чем: у меня достаточно функционально мебель расположена была, всё, что мне нужно было, я там смогла разместить. Конечно, возможно, на большей площади это было бы более комфортно, но мне хватало.







Неудобно, наверное, только когда гости приходят: большое количество [людей вместить] уже проблематично, но у нас там крыша эксплуатируемая — она выручала, летом очень часто собирались.







Можно было сделать [антресоли]. В нашем доме есть квартиры с потолками 4,2 м — они идут до 4-го этажа, там люди делают антресоли, но когда потолок 3,8 м, там ещё натяжной потолок съел некоторое количество сантиметров, получается, что наверху только спать. Я не стала так делать, мне больше нравится, когда воздух, открытое пространство — такой вариант.







Мы сейчас купили квартиру, тоже студию, только она уже трёхкомнатная. У нас был вариант в том же доме, где между кухней и гостиной стоит стена, но мы взяли именно без стены, чтобы её не ломать. Это удобно с ребёнком: когда готовишь, ребёнок постоянно находится рядом, есть большое пространство, где играть. И когда много людей собирается, большая компания, а у нас это частая история, получается, что ты можешь что-то приготовить или быстренько взять, не отрываясь от коллектива.







Этот вариант — отличный до определённого момента. Ты не платишь большие коммунальные услуги, потому что площадь небольшая, можно рассмотреть центр города с маленькой площадью — если ты работаешь в центре, это удобнее, чем покупать большую квартиру на окраине и тратить время на дорогу.







У меня жили арендаторы, они жили вдвоём, им было вполне себе было комфортно: это центр города, минимум времени на дорогу тратится. Их всё устраивало, и они уже неоднократно снимали именно квартиру-студию и даже не рассматривали квартиры большей площади — им это просто не надо было».







Методом проб и ошибок Роман вычислил идеальное расположение мебели в квартире-студии





Роман, студия площадью 29 кв. м на улице Благовещенская, 48/1: «Это первое жильё, покупал в ипотеку, прожил 3,5 года. Одному, максимум вдвоём в ней жить просто отлично. Но когда появляется ребёнок… Он всё везде разбрасывает и занимает все горизонтальные поверхности в доме.







По большому счёту, жизнь проходит в районе 4 квадратных метров между диваном и телевизором. [Поэтому] квартира разделена на четыре зоны: диван — зона зала и отдыха, кухня здесь же, за спиной у меня спортзал и кабинет с компьютером. Я много раз всё передвигал, пока не нашёл идеальное сечение.







За счёт того, что квартира маленькая, она быстро нагревается, и становится мегажарко. Открываешь окошко — тут же становится мегахолодно. Микроклимат у неё очень быстро меняется.







Квартиру продаю с лета. Раз в неделю [по объявлению] звонят, раз в две — приходят. Поскольку я продаю самостоятельно, пока что без агентства, понятно, что это всё очень вяло происходит. Но я смотрю на квартиры в соседних домах, такие же, они в течение месяца-полутора исчезают».







Ольга хвалит студии за удобство для молодых семей — новую квартиру она присматривает тоже студию, но уже с отдельной спальней





Ольга, студия 32,4 кв. м на улице Татьяны Снежиной, 43: «Это моё первое самостоятельное жильё. Покупали уже готовое, на что денег хватило, прожили 5 лет. Хотим [жильё побольше]. У нас эта квартира в ипотеке, мы хотим продать и погасить, и новую опять в ипотеку оформлять.







В однокомнатных [квартирах], когда отдельно кухня и комната, кухня очень маленькая и зал сам по себе небольшой. Если в гости кто-то приезжает, разместить негде, а в студии в этом плане проще: территория общая, есть куда [гостей] положить, если что. С другой стороны, уединиться негде.







Пачкается [квартира] везде одинаково, а убирать проще. Что касается запахов — у нас нет [такой проблемы]. У нас и вытяжка стоит, но мы даже не особо пользуемся.







Люди, которые привыкли только к формату однокомнатной квартиры, ищут подобного, а тем, кто проще на это смотрит, без разницы. Хотя мы до этого жили везде в однокомнатных, это наша первая квартира своя, и нам понравилось, что всё совмещено. Особенно когда дочь помельче была: между кухней и ребёнком метаться не надо, она под руками всегда, её видно и всё доступно.







Мы рассматривали [варианты] в нашем же районе, в высотках есть квартиры двухкомнатные, в которых кухня объединена с залом — мне очень нравятся там планировки, очень кайфовые, два окна в комнате. [Формат студии] не смущает, с этим проблем вообще нет».







Застройщики всё чаще либо отказываются от квартир-студий в пользу многокомнатных, либо делают студии просторными





Сергей Николаев, аналитик рынка недвижимости: «Есть такая тенденция, что количество новых студий снижается. Перестали строить дома-муравейники, которые полностью состояли из студий. В этих домах сейчас в наличии большое количество квартир на продажу. Причём в домах, которые сданы год-два назад, ещё есть в продаже квартиры даже неотделанные. Дёшево их продать жаба давит, а дорого не могут.







Рынок не терпит пустоты, рано или поздно эти квартиры будут востребованы. Либо их объединят, либо они будут проданы существенно дешевле. Хотя то, что есть их переизбыток, — это медицинский факт.





Но это не исключает из строительства студии как таковые, поскольку цена квадрата в студиях, если их небольшое количество, выше, чем в многокомнатных квартирах в том же доме. Такие квартиры многие люди с амбициями и перспективами, но пока молодые и не успевшие заработать на приличную квартиру, рассматривают как своё первое жильё.







Если студий много, они просто не будут продаваться, а на одни и те же грабли желающих наступать не сильно много. У нас много примеров, в частности в "СибирьИнвесте" или "СМСС", когда за время строительства маленькие квартиры объединялись в многокомнатные: причём это было существенно, до 15% квартир объединялось.







Вообще, квартиры становятся больше по многим причинам. Основная заключается в том, что примерно треть рынка, который составляли инвесторы или спекулянты, схлопнулась за последние 3–4 года, квартиры стали покупать для себя. А поскольку мы не особо мечтали жить в студиях, стали появляться более просторные многокомнатные квартиры, средняя площадь стройки увеличилась».







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