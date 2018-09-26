«Меня подводят к увольнению, просто гнобят»

Участковый умер в кабинете начальницы — его близкие винят во всём руководство

Виталий Задорожный умер 25 сентября 
Виталий Задорожный умер 25 сентября 

25 сентября в отделе полиции № 10 погиб 47-летний участковый Виталий Задорожный. Официально в органах отказываются называть причину смерти полицейского. Друзья и коллеги уверяют, что ЧП произошло на глазах у его начальницы Елены Ногиной — теперь родственники участкового обвиняют её в смерти Задорожного. По словам близкого друга полицейского, последние несколько месяцев его пытались выжить — заставляли работать вечерами, вызывали в отдел во время отпуска, заваливали чужой бумажной работой и постоянно писали жалобы «наверх». Задорожный даже подумывал о переводе на Дальний Восток, но жена была против переезда. Подробности — в материале обозревателя НГС.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в обед 25 сентября всех сотрудников отдела полиции № 10 вывели из здания и «попросили там не появляться». Позже стало известно, что примерно в 14:00 в служебном кабинете был найден мертвым 47-летний капитан полиции Виталий Задорожный. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, полицейский был в форменной одежде. 


«На место происшествия выехали руководители ГУ МВД России по Новосибирской области и сотрудники Управления по работе с личным составом, — сообщили в ведомстве. — В ходе проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего». 


Официально в МВД не комментируют причину смерти Задорожного, неофициально его коллеги, говоря о том, как он умер, произносят слова «табельное оружие». Товарищ полицейского Виктор (имя изменено по просьбе собеседника. — А.И.) рассказал НГС, что 


все случилось в кабинете и на глазах его начальницы, исполняющей обязанности начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции и по делам несовершеннолетних Елены Ногиной. 


Эту информацию НГС также подтвердили родственники и некоторые коллеги Задорожного. 


По словам коллег, Виталий больше десяти лет работал участковым в Советском районе. Вместе с женой и маленьким сыном полицейский жил в старом деревянном доме на улице Российской. Задорожные жили скромно, но не бедствовали. «У него была дешёвая заезженная машина, — вспоминает Виктор. — На которой он по службе, кстати, ездил частенько. Никто ему ни бензин, ничего не компенсировал». 


Задорожный принимал участие в боевых операциях на Кавказе, но о своих командировках в Чечню почти ничего не рассказывал. Хотя, по словам коллег, был очень контактным человеком, много говорил о семье и работе. 


«Меня всегда удивляло, насколько отзывчивым и добрым человеком он оставался, несмотря на всё то, с чем приходилось работать, — объясняет коллега погибшего Анна (имя изменено по просьбе собеседницы. — А.И.). — Виталий... язык не поворачивается говорить "был"! Он всегда останется для нас бескорыстным, трудолюбивым человеком. Он всегда приходил на помощь коллегам, мне, когда я только пришла, он помогал и словом, и делом, делился опытом. Коллеги и начальство всегда ценили и уважали Виталия». 


По словам коллег, участковый был привязан к семье — если шёл куда-то отдыхать, то обязательно вместе с женой, почти на всех фотографиях он или с женой в обнимку, или под ручку с сыном. «Ему немного до пенсии оставалось, — рассказывает Анна. — Он не жаловался, никаких негативных моментов, которые происходили, возможно, у него в жизни, не говорил. Единственное, сказал, что собирается перевестись на Север работать. Здесь [в Новосибирске] нет никаких перспектив. Плюс на Севере работа лучше оплачивается». 


Виталий Задорожный был в командировках в горячих точках
Виталий Задорожный был в командировках в горячих точках


По словам Виктора, Задорожный стал задумываться о переезде из Новосибирска с весны — именно тогда начались конфликты с начальницей Еленой Ногиной. Виктор считает, что Ногина «взъелась» на Задорожного из-за его принципиальности. «Он всегда пытался отстаивать свои права, — считает Виктор. — Вот его и гнобили. Заставляли куда-то выходить внеурочно, заваливать специально бумагами. Специально заваливала его материалами проверок, с которыми он не успевал справляться. Из-за этого с утра до ночи проводил время на опорном пункте. Она просто цеплялась к человеку. 


Последний раз, когда я с ним по телефону разговаривал, он просто был как в воду опущенный. [Говорил]: "Не знаю, что мне делать. Меня подводят к увольнению, просто гнобят, искусственно заваливают бумагами". 


Он как раз был в отпуске, но сидел на "опорнике" и пытался разгрестись с долгами». 


Виктор считает, что Ногина сваливала на Виталия работу других участковых и по малейшему поводу жаловалась на капитана вышестоящему руководству для того, чтобы Задорожный уволился с работы. Но уйти с работы Виталий не мог — ему надо было кормить семью. 


«Он рассматривал возможность перевестись на Дальний Восток, но жена встала в позу, — объясняет Виктор. — Дескать, ребёнку будет негде учиться и так далее». 


Корреспондент НГС трижды связывалась по телефону с подполковником полиции, исполняющей обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 «Советский» Еленой Ногиной. Однако собеседница категорически отказывалась отвечать на вопросы журналиста.


Родственники Задорожного слова его друга подтверждают. «Скажу одно, можете акцентировать это [происшествие] на работу, — написал племянник Виталия Сергей корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте». — Это связано с ней». Сергей пояснил, что фамилия Ногиной хорошо знакома его семье — родные Виталия считают, что «именно она стала причиной» гибели капитана полиции. 


Официально в ГУВД второй день подряд отказываются как-либо обсуждать происшествие в Советском райотделе полиции.


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