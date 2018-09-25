Квартирка — огонь

На огонь можно смотреть бесконечно — даже если он ненастоящий. Долгое время очаг с живым пламенем был в прямом смысле трепещущим сердцем дома. Сейчас его заменили протезами-радиаторами, но многие в душе хранят мечту о камине и уютных креслах вокруг, чтобы собираться всей семьёй у огня долгими холодными зимними (и не только) вечерами. НГС нашёл квартиры с каминами, в которые можно переехать хоть сегодня, и выяснил, почему декоративными или вполне функциональными очагами не обзаводятся все.

Камин давно перестал быть прерогативой исключительно загородного жилья, хотя многие представляют его, наверное, именно там — желательно ещё и в доме, окружённом лесом, для полного погружения в атмосферу домашнего уюта. Но в квартирах они тоже обосновались уже давно, хотя и не настолько прочно.







По информации аналитиков портала N1.RU, сегодня в Новосибирске продают 15 квартир с каминами — среди них есть как электрические, так и настоящие дровяные. Самая маленькая и доступная квартира находится в обычной кирпичной многоэтажке на Вокзальной магистрали, 13. Хозяйка квартиры Дарья призналась корреспонденту НГС, что это уже третье её жильё с электрокамином.







В первую очередь камин нужен для уюта — хотя и согреться поможет





— В принципе, я любитель таких вещей: в каждой квартире, в которой я жила, у меня камины были, все разные, — рассказала Дарья. — Это интерьерная вещь, которая создаёт уют — в первую очередь. Во-вторых, это очень функционально в плане обогрева, подсветки. <…> Камин, канделябры со свечами — мне кажется, что это важно, в гостиной это ключевая деталь.







В большой двухкомнатной квартире на Холодильной у камина можно организовывать ужины





Впрочем, несмотря на доступность электрокамина, среди квартир в продаже таких вариантов — всего 4, и это в основном маркер больших и дорогих квартир. В квартире на Холодильной, 17 он, если верить объявлению, из дерева вишни.





Камин нашёлся в квартире с симпатичными арочными окошками на улице Ватутина — он занимает почётное место в самой большой комнате





В «трёшке» на Горском микрорайоне, 51 угловой камин вместе с диваном и торшером, кажется, образуют идеальный угол для восстановления душевного равновесия. Продавец квартиры на улице Ватутина, 45/1 сообщил корреспонденту НГС, что его пример вообще не показателен — «просто декоративный электрический камин».







Проще всего оборудовать камином таунхаус — в них ведь обычно нет соседей сверху и снизу





Большая часть каминов в квартирах на продаже, как ни странно, полноценные, дровяные — с дымоходами и прочими атрибутами, их больше половины. Проще всего оборудовать настоящим камином таунхаус. Например, гостиную одного из вариантов в блокированном доме на улице Бардина, 1 «украшает настоящий "семейный очаг"», подчёркивается в описании варианта.







Камины чаще всего встречаются в таунхаусах, но на Щетинкина, 32 его установили в многоквартирной части





Дымоходами и каминами оборудованы и таунхаусы в тихом центре — на улице Щетинкина, 32, но камин нашёлся и в многоквартирной части дома. Как рассказала риелтор агентства «Новый дом» Алла, которая занимается продажей варианта, квартира занимает первый и цокольный уровни дома — так что здесь, помимо камина, есть ещё сауна и гараж.







Уютный каминный уголок в этой квартире облюбовала хозяйка — и явно с душой его украшает





Но больше всего вариантов с каминами — это всё же квартиры, занимающие верхние этажи: из них вывести дымоход на крышу проще всего. Так, например, поступили владельцы 5-комнатной квартиры за 33,5 млн рублей в ЖК «Эдельвейс» на улице Российская, 8: по словам частного риелтора Людмилы, специально место для камина оборудовано застройщиком не было и пока его не узаконили, но дымоход ведёт прямо на крышу, на которую, кстати, можно выйти прямо из квартиры.







Как рассказала Людмила, за стеной с камином здесь оборудовали дровницу и припрятали необходимые хозяйственные принадлежности. Хозяева, заверила она, пользуются камином с удовольствием — особенно хозяйка квартиры.







— Они хотели коттедж, но их сманило, что есть зимний сад, выход на улицу и возможность камина, — это именно то, что хотелось в доме иметь, — пояснила она, добавив, что из трёх одинаковых квартир на последнем этаже «Эдельвейса» камин оборудовали в двух.







В немного непривычном, но с виду обыкновенном доме на Лермонтова в квартирах тоже устанавливают камины





Юрий Ефимов, владелец двухуровневой квартиры с камином в 6-этажном доме на улице Лермонтова, 43, рассказал, что согласовал его ещё на этапе строительства — и с застройщиком, и с проектировщиками. Как и в доме на Российской, 8, квартира занимает верхний этаж, и дымоход — один на две соседние квартиры — выходит прямо на крышу.







Владельцы этого камина с зеркалом над каминной полкой, наверное, вдохновлялись сказкой Льюиса Кэрролла об Алисе в Зазеркалье





Камином оборудовали и эту квартиру в Нижней Ельцовке, на улице Зелёная Горка, 7/1, разве что здесь его установили именно для семейных посиделок: на первом уровне — кухня со столовой и гостевой санузел, на втором — спальни и зал с дровяным камином, диваном и креслами.







Каминный портал, окружённый гранитом, здесь явно центральный элемент интерьера





Самое популярное у покупателей объявление — о продаже квартиры с башенкой в знаменитом «Бэтмене» на улице Коммунистическая, 50. Здесь камин находится на входе в огромную гостиную и облицован гранитными плитами. Правда, как он устроен, представитель продавца пояснить, увы, не смог.







Среди объявлений в последние годы стали появляться и топливные или биокамины — такой камин можно установить практически в любом помещении и это не требует дополнительного согласования. В относительно новом доме на улице Шевченко, 15 каминная зона оборудована и вовсе на лоджии. А в квартире на улице Обская, 50 для него предусмотрели специальное место — разве что не установили, оставив эту заботу покупателю.







Владелица квартиры заверила, что фотографии в объявлении настоящие, а камин установлен в первую очередь для тепла





Биокамин установлен в «двушке» на улице Ядринцевской, 18 и играет роль «главной изюминки». Собственница квартиры Татьяна заверила, что фотографии гостиной с камином — настоящие, но про сам камин говорить не стала. «Просто камин как обогрев», — коротко ответила она и бросила трубку.







Многим, возможно, камин покажется излишеством — это явно не предмет первой необходимости в городской квартире, хотя, пока не включили отопление, конечно, начинаешь думать иначе. Но на камин в интерьере покупаются многие, заметила Дарья.







— Многие просто не видят, как это будет в интерьере, поэтому боятся, — объяснила она. — Предыдущая квартира у меня была с камином, я хотела всё вывозить, но мне говорили: оставь всё как есть.







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