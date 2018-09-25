фоторепортаж

Золотые времена

Новосибирск превратился в декорации для селфи — 5 фантастически красивых мест для фото

Сентябрь — идеальный месяц: изматывающая жара уже сошла на нет, а до ледяного ветра со снегом еще далеко. В этом году осень подарила новосибирцам настоящее бабье лето — теплое и медово-желтое. Самое время обновить аватарки в социальных сетях, да и просто запечатлеть свое довольное лицо на фоне потрясающих осенних пейзажей. НГС поможет выбрать достойные места для фотосессий — мы собрали подборку из пяти действительно интересных и красивых локаций.

Совместный проект с сетью магазинов Hello (все для телефона)

Ботанический сад


1 / 5

Сейчас особенно красиво в ботсадах — и в том, что рядом с зоопарком, и в Академгородке. Зелень перемешивается с оранжевыми и желтыми красками — профессионалы-фотографы советуют съемку на закате, получится вообще волшебство.


Совет от магазина Hello


Золотые времена


Не важно — бродите ли вы в одиночестве или гуляете с большой компанией друзей, главное, прихватите с собой монопод (или селфи-палку). Этот, пожалуй, самый популярный аксессуар для телефона незаменим на осенней прогулке.


Обское море


1 / 5

Что может быть прекраснее кораблей в остывающей сентябрьской воде? Томный и лирический взгляд вдаль, согревающие объятия и хороший фотограф — и вы запомните этот сентябрь прекрасным. Фотографы советуют присмотреться к разным ракурсам с пляжей Обского моря — например, сейчас симпатично на пляже «Бумеранг» и на Бердском заливе. Также можно поехать на водноспортивную базу «Наука» рядом с пляжем «Звезда», где молодожены могут сфотографироваться на фоне вдохновляющего напутствия «Счастливого пути». А на дамбе ГЭС советуют встречать потрясающие закаты.


Совет от магазина Hello


Золотые времена


Используйте штатив для телефона (или трипод) — по сути, это уменьшенная копия обычного фотоштатива. Добавьте сюда компактные гибкие ножки, позволяющие закрепить телефон, скажем, на дереве, и получите практически незаменимое устройство для фото. Трипод поможет вам сделать фото на большой выдержке или снять четкое видео без тряски и помех.


Лес под метромостом


1 / 3

Там неожиданно красиво, а осенью еще и безлюдно — в сравнении с летними жаркими месяцами, когда толпы отдыхающих стремились на пляж «Наутилус». Кстати, чтобы фото получились нескучными, эксперты советуют взять с собой инвентарь — не только привычный красивый набор для пикника с милой посудой, но и нетипичный, к примеру, колесо. Пример — на фото.


Совет от магазина Hello


Золотые времена


Съемная кольцевая вспышка (селфи-вспышка) обеспечит вам на фото загадочный, неземной взгляд и сияющую кожу лица. Эффект, который был возможен только в студии у профессиональных фотографов, теперь доступен и в «полевых условиях».


Романтичный маяк


Золотые времена


С недавних пор это место манит фотографов — профессионалов и любителей. У нас в Новосибирске дефицит маяков, так что небольшой маяк на Шлюзе — настоящая находка для любителей морской темы. Осенью вид еще более завораживающий.


Совет от магазина Hello


Золотые времена


Надежный пауэр-банк обеспечит бесперебойную работу устройства как бы далеко от розеток вы не ушли. Не забудьте взять с собой внешний аккумулятор, когда собираетесь на прогулку.


Желтеющие поля у Бердска


1 / 4

И не только там. Простое правило сентября — видишь поле с поспевшим зерном, останавливаешься и фотографируешься. По словам фотографов, стоит присмотреться к дороге из Кольцово в Академгородок — там необычайно красиво.


Совет от магазина Hello


Золотые времена


Объектив для мобильных телефонов (фишай) — это ноу-хау, позволяющее делать качественные снимки в любых условиях. «Рыбий глаз», который имеет угол обзора 180°, — просто идеальный вариант для селфи.



Читайте также:

Мы будем скучать: 30 лучших снимков этого лета

Фотографы запечатлели шикарные грозы, красивых девушек и тёплые ночи

Прочтений: 1168
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено