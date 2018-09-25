Золотые времена

Сентябрь — идеальный месяц: изматывающая жара уже сошла на нет, а до ледяного ветра со снегом еще далеко. В этом году осень подарила новосибирцам настоящее бабье лето — теплое и медово-желтое. Самое время обновить аватарки в социальных сетях, да и просто запечатлеть свое довольное лицо на фоне потрясающих осенних пейзажей. НГС поможет выбрать достойные места для фотосессий — мы собрали подборку из пяти действительно интересных и красивых локаций.

Ботанический сад







1 / 5









Сейчас особенно красиво в ботсадах — и в том, что рядом с зоопарком, и в Академгородке. Зелень перемешивается с оранжевыми и желтыми красками — профессионалы-фотографы советуют съемку на закате, получится вообще волшебство.







Совет от магазина Hello











Не важно — бродите ли вы в одиночестве или гуляете с большой компанией друзей, главное, прихватите с собой монопод (или селфи-палку). Этот, пожалуй, самый популярный аксессуар для телефона незаменим на осенней прогулке.







Обское море







1 / 5









Что может быть прекраснее кораблей в остывающей сентябрьской воде? Томный и лирический взгляд вдаль, согревающие объятия и хороший фотограф — и вы запомните этот сентябрь прекрасным. Фотографы советуют присмотреться к разным ракурсам с пляжей Обского моря — например, сейчас симпатично на пляже «Бумеранг» и на Бердском заливе. Также можно поехать на водноспортивную базу «Наука» рядом с пляжем «Звезда», где молодожены могут сфотографироваться на фоне вдохновляющего напутствия «Счастливого пути». А на дамбе ГЭС советуют встречать потрясающие закаты.







Совет от магазина Hello











Используйте штатив для телефона (или трипод) — по сути, это уменьшенная копия обычного фотоштатива. Добавьте сюда компактные гибкие ножки, позволяющие закрепить телефон, скажем, на дереве, и получите практически незаменимое устройство для фото. Трипод поможет вам сделать фото на большой выдержке или снять четкое видео без тряски и помех.







Лес под метромостом







1 / 3





Там неожиданно красиво, а осенью еще и безлюдно — в сравнении с летними жаркими месяцами, когда толпы отдыхающих стремились на пляж «Наутилус». Кстати, чтобы фото получились нескучными, эксперты советуют взять с собой инвентарь — не только привычный красивый набор для пикника с милой посудой, но и нетипичный, к примеру, колесо. Пример — на фото.







Совет от магазина Hello











Съемная кольцевая вспышка (селфи-вспышка) обеспечит вам на фото загадочный, неземной взгляд и сияющую кожу лица. Эффект, который был возможен только в студии у профессиональных фотографов, теперь доступен и в «полевых условиях».







Романтичный маяк











С недавних пор это место манит фотографов — профессионалов и любителей. У нас в Новосибирске дефицит маяков, так что небольшой маяк на Шлюзе — настоящая находка для любителей морской темы. Осенью вид еще более завораживающий.







Совет от магазина Hello











Надежный пауэр-банк обеспечит бесперебойную работу устройства как бы далеко от розеток вы не ушли. Не забудьте взять с собой внешний аккумулятор, когда собираетесь на прогулку.







Желтеющие поля у Бердска







1 / 4







И не только там. Простое правило сентября — видишь поле с поспевшим зерном, останавливаешься и фотографируешься. По словам фотографов, стоит присмотреться к дороге из Кольцово в Академгородок — там необычайно красиво.







Совет от магазина Hello











Объектив для мобильных телефонов (фишай) — это ноу-хау, позволяющее делать качественные снимки в любых условиях. «Рыбий глаз», который имеет угол обзора 180°, — просто идеальный вариант для селфи.









Читайте также:

Мы будем скучать: 30 лучших снимков этого лета

Фотографы запечатлели шикарные грозы, красивых девушек и тёплые ночи

